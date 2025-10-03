La UCAV realizará con fondos FEDER el proyecto CONFOR-CCAD sobre infraestructura verde

El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad, ha aprobado la concesión de fondos para la Universidad Católica de Ávila (UCAV) para la realización del proyecto Análisis y diseño de corredores ecológicos de restauración ecológica para la adaptación al cambio climático de los hábitats forestales de Castilla y León (CONFOR-CCAD) que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La ayuda se enmarca en una convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso de la infraestructura verde.

Este proyecto analizará la variación de la conectividad de 19 hábitats forestales protegidos, bajo la Red Natura 2000 en Castilla y León, ante los efectos previstos del cambio climático. La investigación permitirá evaluar las alteraciones en la conectividad ecológica a lo largo del tiempo, seleccionando áreas críticas para ser caracterizadas mediante trabajo de campo y sensores remotos. Con la recopilación de todos los resultados de las variables medidas, se procederá a un análisis estadístico que apoyará, a su vez, el diseño y la restauración de corredores forestales. Se hará en base a diferentes medidas de gestión que mejorarán la resiliencia de los hábitats forestales estudiados frente a los efectos del cambio climático.

Con ello se espera que pueda contribuir en el diseño de una infraestructura verde para Castilla y León y la capacitación para los retos derivados del cambio climático, teniendo en cuenta la situación futura de sus masas forestales y la planificación de la adaptación de los bosques.