La UCAV refuerza su apuesta por el aprendizaje-servicio

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), María del Rosario Sáez Yuguero, y la decana de la facultad de Ciencias de la Salud de dicha universidad, Mercedes Sánchez, han participado en el VI Uniservitate Global Symposium, celebrado en la ciudad de Eichstaett (Alemania).

El encuentro, organizado por la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, se ha enmarcado en el programa Universate, que promueve el aprendizaje-servicio en las instituciones católicas de educación superior.

La cita ha reunido a centros educativos de todo el mundo y ha servido como lugar de intercambio de experiencias entre sus rectores y miembros de los equipos directivos. Entre ellos, la UCAV, centro adscrito a este programa internacional.

Esta participación reafirma el compromiso de la Universidad con esta metodología de aprendizaje.

En el mes de septiembre, la UCAV presentó el libro ‘El aprendizaje servicio: un filón de humanización y compromiso social en la universidad’. Se trata de un estudio diacrónico de todos los proyectos de aprendizaje-servicio desarrollados en la UCAV en la asignatura de inglés para ingenierías entre el año 2015 y el 2023, publicado a través de una beca de investigación de UNISERVITATE.