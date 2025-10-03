La UEMC y la Federación de Baloncesto de Castilla y León presentan la ‘Liga UEMC Junior’

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogió la presentación oficial de la ‘Liga UEMC Junior’ de baloncesto de Castilla y León, fruto de la colaboración entre la Universidad y la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL). El evento, que congregó a representantes de los 24 equipos participantes (12 masculinos y 12 femeninos), sirvió para rubricar un acuerdo que apuesta firmemente por el deporte base y los jóvenes valores de la comunidad.

En esta edición, la competición movilizará a 360 jugadores (180 chicos y 180 chicas) y 72 técnicos, sumando un total de más de 430 participantes de siete provincias de Castilla y León. Los equipos campeones y subcampeones, tanto en la categoría masculina como femenina, obtendrán el derecho a representar a la región en el Campeonato de España de Clubes.

El acto de presentación comenzó con la firma del convenio de colaboración entre el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, y el presidente de la FBCyL, Óscar Castañeda, ante los capitanes de todos los equipos.

Compromiso con el deporte y la formación

Durante su intervención, Jesús Zarzuela destacó que el convenio “representa mucho más que una colaboración institucional: es un compromiso con el deporte, con la juventud y con el futuro de esta región”. “Que llevéis el nombre de nuestra Universidad es, para nosotros, mucho más que una cuestión de imagen, es una forma de decir que creemos en vosotros”, añadió el Consejero Delegado, subrayando el doble objetivo de la iniciativa: “Creemos en el deporte como herramienta educativa, para lo que apoyamos al deporte profesional, pero no nos olvidamos de las bases”.

También explicó que en el marco del evento se incluye una línea de apoyo académico con bonificaciones para los jugadores con los mejores expedientes que elijan estudiar en la UEMC, “porque el talento deportivo y académico deben caminar juntos”.

El consejero delegado concluyó su intervención con un mensaje inspirador dirigido directamente a los jóvenes deportistas, señalando que el convenio convierte a la UEMC en “patrocinadora de sueños, porque estoy seguro de que soñáis con ganar esta liga”.

Zarzuela Mateos quiso destacar el valor formativo de la competición más allá de los resultados deportivos, y recordó a los deportistas que “aunque solo habrá un campeón, con vuestro esfuerzo en cada entrenamiento, en cada día que lleguéis tarde a casa y tengáis que estudiar para el examen del día siguiente, o cada vez que os levantéis de una derrota o una lesión, estaréis forjando una voluntad de hierro que os acompañará toda la vida”.

“El verdadero triunfo no está solo en levantar el trofeo, sino en la constancia y el compañerismo”, afirmó Zarzuela, quien animó a los participantes a “disfrutar cada partido y, sobre todo, a seguir soñando en grande”. Finalizó su intervención con un compromiso institucional, “porque en esta liga se forman personas capaces de superar cualquier reto, y en este camino la UEMC siempre será vuestra casa”.

Por su parte, Óscar Castañeda, presidente de la FBCyL, agradeció el compromiso de la UEMC y recalcó la importancia de este apoyo para el desarrollo del baloncesto base. “Será difícil encontrar una alianza donde confluyan de forma tan clara los objetivos, y donde los valores en los que se sustenta sean tan firmemente compartidos”, aseguró.

“Deporte y educación, deporte y formación, trabajo en equipo, solidaridad, sacrificio, búsqueda de la excelencia... Cualquiera de estas expresiones podría servir para identificar los valores del deporte, de la Federación de Baloncesto de Castilla y León y también de la Universidad Europea Miguel de Cervantes”, concluyó Castañeda.

Relación de equipos participantes

En la categoría masculina participarán los siguientes equipos: San Pablo Burgos, CBC Valladolid, CD Maristas Palencia, CVD Leonesa – Colegio Leonés, CB La Flecha, CB Avenida Salamanca, CB Tizona Burgos, CD Base Segovia, CD San Agustín Valladolid, CD Reino de León, CB Zamora y Basket Pisones Burgos.

Por su parte, los equipos de la categoría femenina serán: Baloncesto Femenino León, CD San Isidro Valladolid, CB Babieca Burgos, Lioness Basketball, CB Ponce Valladolid, Baloncesto Femenino Burgos, Baloncesto Arelsa Salamanca, CB Villamuriel, CD Maristas Palencia, CB Avenida Salamanca, CD Lourdes Valladolid y CB Santa Marta.