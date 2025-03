La Universidad de León se suma a un proyecto europeo para combatir los efectos del cambio climático en la salud

El grupo de investigación VALFIS, adscrito al Departamento de Educación Física y Deportiva y al Instituto de Biomedicina (IBIOMED) de la Universidad de León, refuerza su actividad en proyectos europeos de investigación con la reciente incorporación al proyecto ISMED-CLIM (Innovative Solutions across the MEDiterranean for mitigation of Climate change-related health risks and enhancing health system resilience). Este ambicioso proyecto, financiado por el programa Horizon Europe y con una duración de 48 meses, se centra en el desarrollo de estrategias innovadoras para mitigar los efectos del cambio climático en la salud en la región mediterránea.

Tras concluir su participación en el proyecto europeo SIXTHSENSE, orientado a mejorar la seguridad y el rendimiento de los cuerpos de emergencia, el grupo VALFIS se embarca ahora, bajo la coordinación del profesor José Rodríguez Marroyo, en ISMED-CLIM con el objetivo de colaborar en la implementación de soluciones para reducir los riesgos asociados al cambio climático, como el impacto del calor extremo y la contaminación en la salud pública.

La reunión inaugural del proyecto tuvo lugar a principios de noviembre en Nicosia (Chipre), donde los socios del consorcio establecieron las bases metodológicas y operativas para coordinar las primeras fases del trabajo. En el proyecto participan instituciones de varios países del arco mediterráneo, incluyendo España, Portugal, Grecia, Italia y Chipre.

El Grupo de Investigación VALFIS (Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo y la nutrición) aportará su experiencia en fisiología del ejercicio y rendimiento físico, con el propósito de evaluar cómo las condiciones ambientales adversas afectan a la actividad física y a la salud humana. En este contexto, el grupo VALFIS liderará la realización de ensayos clínicos dirigidos a monitorizar la exposición al calor en trabajadores al aire libre, uno de los colectivos más vulnerables junto con mujeres embarazadas y personas mayores con hipertensión.

Estos ensayos clínicos, programados para los veranos de 2026 y 2027, incluirán mediciones con tecnología avanzada, como sensores de temperatura corporal, sensores de calidad del aire y actígrafos para monitorizar la actividad física y el sueño. El objetivo es comprender mejor los efectos del calor y la contaminación sobre la salud de estos colectivos, y desarrollar estrategias efectivas para reducir su exposición a estos riesgos.

Además, ISMED-CLIM contempla el desarrollo de una plataforma digital y una aplicación móvil que proporcionarán alertas personalizadas sobre riesgos climáticos y recomendaciones para la protección de la salud en situaciones de calor extremo.

Este proyecto no solo busca generar estrategias basadas en datos científicos, sino también ofrecer herramientas prácticas aplicables a nivel local, regional y nacional. De esta manera, se pretende contribuir a la creación de entornos laborales más seguros y saludables en respuesta a los desafíos del cambio climático.