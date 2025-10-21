Valladolid acoge una nueva edición de la Feria de Empleo con más de 500 ofertas de trabajo

La Cámara de Valladolid, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, ha presentado una nueva edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, en horario de 9:30 a 14:30 horas, en las instalaciones de la Feria de Valladolid.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso; Jorge Valentín-Gamazo, tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid, y Alicia García, gerente territorial del Ecyl en Valladolid. En palabras de Valentín-Gamazo “hasta la fecha contamos con más de 500 vacantes de empleo que demandan perfiles muy variados, desde administrativos, operarios, auxiliares de producción, técnicos de calidad, mantenimiento, jefes de producción, desarrolladores o personal para el sector de la construcción, hostelería, sanidad, atención social o formación, entre otros”.

En palabras de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, “esta feria comparte plenamente los propósitos que guían las políticas activas de empleo que impulsa la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de mejorar la empleabilidad de las personas, fomentar la innovación y el emprendimiento, conectar el talento con las oportunidades y acercar el Servicio Público de Empleo al tejido empresarial”.

“Los objetivos de este evento coinciden totalmente con los del Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco que no son otros que facilitar que la formación, la iniciativa y la capacidad de las personas se traduzcan en empleo estable y de calidad”, ha recordado la delegada territorial.

Raquel Alonso ha querido añadir también que “desde la Junta de Castilla y León creemos firmemente que el empleo es la mejor política social: genera autonomía, cohesión y arraigo, especialmente en una Comunidad como la nuestra, donde el reto demográfico exige respuestas que combinen desarrollo económico y bienestar social”.

La Junta de Castilla y León tendrá una presencia destacada en esta Feria, a través del Ecyl que, además de impartir un taller, contará con un expositor en el que se ofrecerán servicios personalizados como asistencia para inscribirse como demandante de empleo, orientación sobre ofertas activas, información sobre cursos de formación y asesoramiento laboral individualizado.

El encuentro, que en su primera edición reunió a más de 1.500 desempleados, tiene como objetivo promover los canales de comunicación entre empresas y demandantes de empleo de la provincia. La cita está dirigida a personas que se encuentren en proceso de búsqueda de empleo, estudiantes de último curso de ciclos formativos y de Grado, empresas de la provincia que deseen incorporar profesionales cualificados a sus plantillas, así como emprendedores con nuevas ideas de negocio.

Durante el evento, los asistentes podrán conocer la oferta laboral de empresas, realizar entrevistas in situ, recibir asesoramiento y orientación laboral, así como obtener información sobre diferentes posibilidades de emprendimiento o innovación. Para todo ello, como novedad, los asistentes contarán con el apoyo de un entorno digital para el evento a través de una plataforma online personalizada para centralizar la interacción con todas las empresas. Además, la feria contará con un completo programa de talleres y ponencias orientados a potenciar la empleabilidad y el espíritu emprendedor entre los asistentes. Es el caso del taller organizado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León titulado ‘Apoyo y recursos para empresas y emprendedores’ en el que presentarán los servicios de intermediación, programas de formación y subvenciones disponibles. La jornada continuará ahondando en temas como la IA aplicada a la empleabilidad, las habilidades de comunicación y entrevistas de trabajo, las claves para convertir una idea en empresa, las opciones de financiación mediante microcréditos y el desarrollo del talento profesional.

La Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento está organizada por la Cámara de Valladolid junto el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid; la Diputación Provincial de Valladolid y CaixaBank Dualiza.