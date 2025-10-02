"Vallaqueso" vuelve al espacio La Granja de la mano de la Diputación de Valladolid

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, ha presentado hoy el V Encuentro de Queserías de Valladolid ‘Vallaqueso’, que se va a celebrar en el Espacio La Granja del 3 al 5 de este mes de octubre.

En esta ocasión será 20 empresas de la marca Alimentos de Valladolid las que participen en Vallaqueso, ya que a las queserías participantes se unen productos que pueden armonizar con el queso, como los frutos secos, fruta o la cerveza artesana. Además de contar con la presencia del Museo del Pan de Mayorga donde se podrá adquirir un pan único.

Hay que recordar que estamos ante un producto importantísimo en la provincia, con amplias oportunidades de crecimiento, y que atraviesa un periodo decisivo por la mezcla de tradición y tecnología que está aportando la incorporación de los jóvenes al sector que está provocando una revolución que algunos ya comparan a la que hace años vivió el mundo del vino.

Durante esta Feria se podrán ver y degustar todo tipo de quesos, los clásicos curados, semicurados, viejos o añejos, y también podrás descubrir nuevos sabores y texturas en forma de pastas blandas, quesos fundidos, quesos azules o cremas de quesos.

Este año la programación incluye actividades para todo tipo de paladares, que serán celebradas dentro del Edificio Q-BO.

La entrada será gratuita y para todos los públicos. Las actividades, por su parte, requieren la adquisición de entrada en www.valladolidentradas.es

Calendario de actividades

Viernes 3 de octubre

Cata-maridaje. MACARONS Y VINO. EDIFICIO Q-BO. 18:30h

Cata de macarons de Confitería La Francesa con cremas de queso Sirga, maridada con vinos de Be The Wines. Dirigida por Ana del Fraile. Precio: 15 €

Sábado 4 de octubre

Horario de feria: Mañana de 11:00h. a 14:30h. Tarde de 17:00h. a 20:30h.

Brunch musical– Edificio Q-BO. 12:30 h.

Elaborado por Fuera de Carta, con selección de 4 quesos de Alimentos de Valladolid, bowl de frutas frescas de Ideal Fruits, 3 variedades de pan de Alimentos de Valladolid, untables de Ensuma, agua, cafés e infusiones. Todo ello amenizado con actuación en directo de Rocío Torío. Precio: 15 €.

Cata-maridaje. PANES Y QUESOS DE VALLADOLID. EDIFICIO Q-BO. 19:00h

Selección de quesos de Cantagrullas y La Cruz del Pobre acompañados de panes artesanos de la Tahona de Chari. (Habrá bebida para acompañar). Dirigida por Ana del Fraile Precio: 15 €.

Domingo 5 de octubre

Horario de feria: Mañana de 11:00h. a 15:00h.

Brunch Musical– 12:30 h

Brunch musical de igual propuesta gastronómica y musical del sábado. Precio: 15 €.