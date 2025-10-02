Golpe policial a la venta de droga en Valladolid

La Policía Nacional ha procedido a la detención de tres varones y una mujer, dentro de una operación llevada a cabo contra la venta directa de sustancias estupefacientes a consumidores finales, modalidad conocida como “menudeo”, como presuntos responsables de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes y pertenencia a Grupo Criminal, logrando desmantelar tres puntos de venta de heroína y cocaína en el marco de la “Operación BARRIO”.

Tras recibir diversas informaciones acerca de un varón que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes tanto en el interior de su domicilio ubicado en el Barrio 4 de Marzo como en sus inmediaciones, los agentes del Grupo VIII de UDYCO de la Comisaría Provincial de Valladolid, especializados en este tipo delictivo, establecieron en la zona varios dispositivos de vigilancia al objeto de comprobar la existencia del delito e identificar a la/s personas que pudieran tener participación en dicha actividad.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar e identificar a un hombre, observando cómo realizaba numerosas ventas de sustancias estupefacientes principalmente en las calles próximas a su domicilio, identificando igualmente a un segundo varón que participaba activamente en las funciones de venta de las referidas sustancias, tanto en el referido barrio como en las inmediaciones de su domicilio ubicado en al Parque Arturo León.

A través de los dispositivos de vigilancia realizados, se consiguió identificar el lugar donde se abastecían de sustancias estupefacientes, un inmueble ubicado en el mismo Barrio 4 de Marzo, donde residía un varón con su pareja sentimental y el hermano de ésta, siendo este varón el líder de este Grupo Criminal dedicado a la venta de heroína y cocaína al menudeo, realizando todos ellos las ventas de estas tanto en su domicilio como en sus inmediaciones.

En otras ocasiones, realizaban dichas transacciones en diferentes puntos de la ciudad, previamente concertados, desplazándose a dichos lugares a bordo de un vehículo.

La investigación iniciada a mediados del mes de junio, ha tendido que desarrollarse con dispositivos de vigilancia de gran dificultad, debido a las grandes medidas de seguridad realizadas por los investigados, con el objetivo de intentar detectar la presencia policial por las inmediaciones de su domicilio y de esta forma llevar a cabo su actividad ilícita, no obstante el líder de este grupo, había sido detenido por estos mismos hechos en otras dosocasiones, siendo un perfecto conocedor de las técnicas de investigación policiales.

A lo largo de la mañana del 29 de septiembre se llevó a cabo un dispositivo policial, procediendo a la detención de los investigados y a la intervención de 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de TRANKIMAZIN y 130 comprimidos de RIVOTRIL así como numerosos útiles para la elaboración y venta de las sustancias estupefacientes al menudeo.

Con la droga intervenida se habrían elaborado 910 dosis para su venta directa al menudeo, alcanzando un valor en el mercado ilícito, según las tablas de la Oficina Central de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025 de 20.000 euros.

Todos los detenidos pasaron a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Valladolid, el cual decretó el ingreso en prisión del líder de este Grupo Criminal, quedando el resto de los integrantes en libertad con cargos.