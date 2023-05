¡Vamos Palencia! someterá a votación de su asamblea "en 10 o 12 días" su apoyo al próximo gobierno municipal

¡Vamos Palencia! someterá a votación de su asamblea, convocada para dentro de entre 10 y 12 días, su apoyo al próximo gobierno municipal de la ciudad, por lo que serán los miembros de la formación “a mano alzada” los que decidirán si es la socialista Miriam Andrés, ganadora de las elecciones municipales, o el ‘popular’ Alfonso Polanco, el que detenta la Alcaldía de la capital palentina a partir del próximo 17 de junio.

En declaraciones concedidas a los medios, a la salida de la asamblea informativa celebrada hoy por ¡Vamos Palencia!, el número 1 de la lista de la formación, Domiciano Curiel, apuntó que “no hay prisa” para decidir a qué formación se apoya porque lo importante es “defender nuestros proyectos” y obtener de los dos partidos que aspiran a ostentar la Alcaldía “garantías de que esos proyectos se van a llevar a cabo”.

Por ello, y tras conversar esta mañana tanto con el candidato ‘popular’, Alfonso Polanco’, como con la socialista Miriam Andrés, Domiciano Curiel expuso la situación al resto de miembros de la formación, que le pidieron que ambos candidatos pongan “por escrito” su compromiso de cuántos y cuáles de los proyectos defendidos por ¡Vamos Palencia! van a llevar a cabo durante los próximos cuatro años.

“Ahora la pelota la tienen ellos”, señaló Curiel, tras reconocer que, en las reuniones mantenidas hoy con ambos candidatos, “las palabras están muy bien” pero que quieren los acuerdos “por escrito”, siendo conscientes, no obstante, de que “depende del dinero que haya”. “No vamos a vender humo”, reconoció el candidato de Vamos Palencia, que llamó a la calma para ver cuántos se pueden ejecutar “a corto plazo” y cuáles habrá que dejar para “los próximos tres o cuatro años”.

En todo caso, lo que finalmente se hable con PP y PSOE se someterá a la votación del total de la asamblea de ¡Vamos Palencia! en un plazo de entre diez o doce días, y bajo el sentir general, “a día de hoy”, de que la opción de la formación será quedarse fuera del gobierno, ya que “el clamor es realizar los proyectos y ver de qué forma podemos fiscalizar su ejecución”.

"No estamos obsesionados con entrar o no" en el gobierno municipal, apunto Curiel, que reiteró que "en principio no estaríamos", aunque es consciente de que "habrá gente que lo entienda y otros no, pero hemos ido a sacar algo nuevo y diferente y no debemos hacer lo que hacen los partidos tradicionales", concluyó.