Vamos Palencia tendrá la clave para gobernar en Palencia

Vamos Palencia ha irrumpido con mucha fuerza en las elecciones municipales y tendrá la llave en la capital palentina. Y es que los tres escaños de la formación localista liderada por Domiciano Curiel van a ser claves para poder gobernar. El PSOE ganó las elecciones en Palencia, con diez concejales (uno menos que en 2019) y casi 15.000 votos, lo que no le permite gobernar en solitario y le obliga a abrir negociaciones con otras organizaciones. No le bastaría la izquierda con el único edil de Unidas Podemos, que no obstante entra en el Ayuntamiento gracias a los algo más de 2.000 votos.

La líder socialista Miriam de Andrés agradeció el apoyo, y aseguró que como fuerza mayoritaria "desde mañana nos vamos a poner manos a la obra para recuperar la Alcaldía y hacer posible ese cambio que la ciudad tanto se merece". "Sí se quiere se puede, y yo quiero", afirmó la dirigente del PSOE.

Por su parte, el Partido Popular (PP), Alfonso Polanco, obtuvo ocho concejales, uno menos que hace cuatro años (más de 12.300 apoyos), mientras que Vox, con Sonia Lalanda a la cabeza, triplica resultados, de uno a tres ediles, y pasa de 2.633 sufragios a más de 4.361.

El dirigente popular se mostró un poco contrariado por los resultados, y señaló que "se ha dado lo que el PP no quería, un gobierno muy complicado, y en el que serán muy difíciles alcanzar acuerdos".

Ciudadanos, cuyo candidato, Mario Simón, ostentaba hasta ahora la Alcaldía gracias a los apoyos del PP, desaparece del arco municipal y pierde los tres ediles al bajar sus apoyos de los más de 5.000 de 2019 a algo más de 1.200 en 2023.

En Palencia, este domingo cayó la participación en casi 3,5 puntos, hasta el 64,31 por ciento, con cerca de 40.000 votos emitidos, mientras que la abstención repuntó hasta los 22.000 censados.