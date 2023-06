Vázquez apuesta por políticas de promoción de la salud que “transformen” el sistema sanitario y mejore la calidad de vida de los pacientes crónicos

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, apostó hoy por acometer políticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la “transformación progresiva” del sistema sanitario que permita prestar una atención “de calidad” a los pacientes crónicos y mantener la sostenibilidad del sistema. Además, apostó por una “excelente coordinación” en la Atención Primaria, que es la “cabeza visible de la atención al crónico”, la “potenciación” de otras profesiones, aparte de los médicos, como son las enfermeras, e incluso dedicar la investigación “a temas de la edad”.

Durante la inauguración del Foro Regional sobre Cronificación de Enfermedades, organizado por Bamberg Health, Vázquez recordó que en España el 35 por ciento de las personas tiene algún problema crónico de salud, porcentaje que se acerca al 80 por ciento a los 65 años y prácticamente al cien por cien en edades superiores. “Esto hace que debamos dirigir toda la política sanitaria hacia la cronicidad porque si no a lo largo del tiempo el sistema sanitario resultará insostenible”, comentó. En Castilla y León, más de 110.000 habitantes tiene patologías crónicas.

A su juicio, el sistema sanitario ha dado respuesta en los últimos 40 años “a necesidades de la población española, ha conseguido indicadores excelentes y una mejora en cuanto a la supervivencia para evitar mortalidades precoces muy importantes”, pero sin embargo, añadió, es “necesario afrontar ciertas transformaciones y una de ellas es hacia una atención mucho más coordinada e intensa en la cronicidad, que por desgracia va a aparejada al envejecimiento”. Vázquez consideró que “no tendrían que ser sinónimos, pero en España, dada la falta de ciertas políticas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad a lo largo de la vida de los pacientes, han hecho que el envejecimiento conlleve una carga de enfermedad muy importante”.

El consejero también se refirió a la sostenibilidad del sistema sanitario, porque el 80 por ciento de las consultas de Atención Primaria se debe a trastornos crónicos, al igual que el 60 por ciento de los ingresos hospitalarios y el 33 por ciento de las asistencias a Urgencias o el 80 por ciento del gasto sanitario.

Entre los ejemplos prácticos en Castilla y León se encuentran las unidades de continuidad asistencial que existen en los hospitales, que son “lugares de soporte para médicos de Atención Primaria para que puedan resolverse allí, a la mayor brevedad, problemas de descompensación de enfermedades crónicas”. En todo caso, incidió en evitar que los crónicos lleguen al grado de descompensación, pues se produce “gran consumo de recursos y un importante deterioro de su calidad de vida”. Para ello, dijo, es “muy importante actuar de modo preventivo y someter a los pacientes crónicos a cuidados por parte de la enfermería para evitar esas descompensaciones”.

“Es un paciente diagnosticado y tratado, que a veces conlleva modificaciones de tratamiento, pero hay que estar muy pendiente para evitar que supongan un grave deterioro de su salud”, reflexionó.

Por su parte, el presidente Bamberg Health, Ignacio Para, destacó que la cronicidad es un “éxito de la asistencia sanitaria, porque impide que esas personas tengan una muerte anticipada y puedan vivir mucho más tiempo”. En un foro con presencia de profesionales de toda la región Noroeste, consideró que todas estas autonomías “tienen el mismo problema y las mismas circunstancias, envejecimiento de la población, pero no en términos de vida saludable”. “No es que las enfermedades crónicas aumenten, sino que disminuyen otras que eran mortales hasta ahora. Ahora se trata de que ese tiempo, sobre todo en el Noroeste de España, donde la esperanza de vida es más larga, sea más saludable. En eso estamos trabajando”, dijo.

Por último, alabó las acciones de la Junta de Castilla y León en esta materia, dentro de las competencias que posee, “porque hay otras muchas que son nacionales”, las cuales apostó por modificar “para poder implementar estas novedades e intenciones del consejero, que en nuestra impresión son muy buenas”.

Plan de Verano

Por otra parte, Alejandro Vázquez rechazó las críticas vertidas por los sindicatos del sector sobre la ausencia de planificación en verano y defendió que en la época estival se sustituirán más de 20.000 jornadas de enfermería en Castilla y León.

Asimismo, se refirió al “cierre de camas”, del que dijo que el “número nunca es igual durante un mes que otro” y que hay periodos del año que “están instaladas las camas pero no funcionantes, porque no se necesitan”. “Durante el verano, históricamente, se sabe que la actividad programada disminuye porque hay que dar vacaciones a los profesionales”, argumentó.

En este sentido, consideró que estas camas están a disposición “absoluta” de poderlas abrir en cualquier momento como, dijo, “se demostró en pandemia, que se abrieron camas que realmente estaban cerradas”. Vázquez pidió no alarmar a la sociedad con estas cifras, que estiman en más de 400 las camas cerradas, y abogó por “conciliar” la menor actividad programada en la época estival con la gestión de las camas hospitalarias y las vacaciones de los profesionales. “No nos sobran médicos y enfermeras y no es posible mantener camas abiertas si no son necesarias”, concluyó el consejero, quien comprometió contratación de enfermeras en hospitales y centros de salud, informa Ical.