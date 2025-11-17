Vázquez destaca el logro del 75% de las medidas del Plan Estratégico de Investigación e Innovación en los dos primeros años

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, destacó hoy que en los dos primeros años de desarrollo del Plan Estratégico de Investigación e Innovación se han alcanzado más del 75 por ciento de las medidas abordadas, un dato que puso hoy de manifiesto durante la clausura del 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León, celebrado en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) bajo el lema 'Producto sanitario 5.0: innovación e investigación clínica', según recogió Ical.

La jornada estuvo dirigida a profesionales sanitarios e investigadores, representantes de universidades y empresas vinculadas a la salud. La actividad se enmarca en el Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León 2023-2027.

Durante su intervención, el consejero ensalzó además la creación de la Red de Institutos de Investigación Biosanitaria de Castilla y León, que se completa con la incorporación y puesta en marcha del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IbioBURGOS). La Comunidad reafirma en esta jornada, dijo, su “compromiso” con la ciencia aplicada, al “generar valor real en la salud de la ciudadanía, impulsar la transferencia de conocimiento y consolidar a Castilla y León como entorno innovador, sólido y sostenible”.

La innovación se ha convertido en una “palanca estratégica” para el desarrollo del sistema público de salud de Castilla y León, en el que están implicados cerca de 2.200 investigadores que participan en más de 300 proyectos de concurrencia competitiva a través de los institutos en el ámbito autonómico, nacional e internacional.

En lo que se refiere a la investigación, la Comunidad mantiene el quinto puesto en términos de esfuerzo tecnológico (gasto de I+D sobre PIB) y también en gasto en I+D por habitante, según los datos consolidados del sistema de ciencia y tecnología. Se ha incrementado un 11,2 por ciento la inversión en I+D, al pasar de los 867 a los 964 millones, lo que además sitúa la contribución de la Comunidad en el 4,3 por ciento en el conjunto del gasto en I+D en España.

El evento, celebrado en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, ha sido organizado por la Consejería de Sanidad, en colaboración con el IBioBURGOS y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL), y ha congregado a 250 profesionales sanitarios e investigadores, representantes de universidades y empresas vinculadas a la salud.

La jornada se convirtió en un espacio en el que se ha abordado cómo la investigación clínica, la innovación tecnológica y el marco regulatorio se integran para transformar la atención sanitaria de referencia a través de la participación de expertos en mesas redondas y ponencias. Además, con el horizonte del ‘Producto Sanitario 5.0’ se ha analizado toda la cadena de valor, desde la validación clínica, pasando por la búsqueda activa de promotores, hasta la aplicación final, mostrando cómo la colaboración entre profesionales e instituciones convierte las ideas en soluciones seguras y de calidad para la sociedad, “reforzando el papel de Castilla y León como referente en innovación biosanitaria y biotecnológica”.

Entrega de Premios

Asimismo, durante este 3º HUB se celebró la gala de entrega de los Premios de la Gerencia Regional de Salud a los proyectos de investigación más destacados de 2024. Entre los galardonados hay investigaciones en el campo del implante de prótesis en cardiología, la biología molecular de tumores oncológicos y hematológicos en el ámbito hospitalario y la atención comunitaria en fisioterapia, el dolor agudo en emergencias y el uso de inteligencia artificial, así como el cribado de la ambliopía en población infantil.

Los investigadores premiados son, en la categoría de Atención Hospitalaria, Ignacio Jesús Amat Santos, Luis Miguel Navarro Martín y Jesús María Hernández Rivas; y en la de Atención Primaria y Emergencias Sanitarias, Héctor Hernández Lázaro, Francisco Martín Rodríguez y María del Carmen Goez Sanz.

En la parte final de la jornada se dio a conocer el fallo del 3º Concurso de Retos de Innovación, una iniciativa que se consolida como estratégica para impulsar la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos del sistema sanitario.

Los ganadores fueron Beatriz de la Calle García en la categoría de 'Innovación en la Atención a la Cronicidad, Gerociencia y la Salud Mental'; David Eugenio Jerves Donoso en la de 'Medicina Personalizada y de Precisión'; Alberto López Sierra en la categoría 'Humanización, Cuidados y Calidad y Seguridad del Paciente'; y Patricia Saiz López en la de 'Innovación en Modelos y Procesos de Gestión Sanitaria'.