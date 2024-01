PP y Vox vuelven a la carga con el soterramiento del tren en Valladolid

Recuperar el proyecto del soterramiento del tren en Valladolid fue una de las promesas del actual alcalde vallisoletano, el popular Jesús Julio Carnero, durante la campaña electoral del pasado año, y por ello insistirá hasta el final en este objetivo y compromiso para con los vallisoletanos.

Y máxime en estos momentos, cuando el titular del ministerio de Transporte y Movilidad es el ex primer edil de la ciudad, Óscar Puente, algo que Carnero ve como una oportunidad a pesar de que es el propio Puente el principal escollo para soterrar el tren, y gran defensor de la integración ferroviaria.

Si bien, tanto PP como Vox, que igualmente defiende el soterramiento en lugar de la integración, siguen en sus trece y este lunes han sacado adelante entre gritos y aplausos una iniciativa en el Pleno municipal, concretamente una moción, con la que piden al Gobierno de España retomar el diálogo para intentar acometer el soterramiento de las vías del tren en la urbe.

La propuesta , que como se esperaba no ha encontrado el apoyo de la oposición, PSOE y Valladolid Toma la Palabra, reclama también a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), formada por el Consistorio, la Junta y el Ministerio, que no continúe con la integración ferroviaria que pueda condicionar un posible soterramiento, que no se cobre la aportación de 2024 por el exceso de tesorería, un estudio económico para abordar este proyecto y que el Ministerio fije unos criterios uniformes para todas las ciudades que quieren soterrar.

Estación de autobuses

Carnero reivindicaba en su intervención con vehemencia el soterramiento y aseguraba que, con independencia de quién sea el presidente del Gobierno, "mientras haya una camiseta blanca defenderé el soterramiento, con el diálogo y la igualdad".

El primer edil apelaba también a la importancia de poder jugar las cartas en el escenario nacional, pero también en el de la Unión Europea, y, por otro lado, criticaba que en la renovación de la Estación de Autobuses el anterior equipo de gobierno "no ha dicho ni mu" a la SVAV ni a Adif.

También echaba en cara al ahora ministro que no le responda e insistía en que con este proyecto "gana la ciudad", especialmente los 92.000 vecinos de "allende" las vías de los barrios de Delicias, Pilarica o Pajarillos.

El socialista, Pedro Herrero, apuntaba, por su parte, que el soterramiento que hoy empieza es el de Carnero: "Soterre desde el Senado o váyase, porque le vamos a exigir que rinda cuentas ante todos los vecinos", decía el portavoz del PSOE, en declaraciones recogidas por Efe.

Mientras, el concejal popular Alberto Gutiérrez señalaba que el equipo de gobierno pide "igualdad" y "diálogo" con el Ministerio que dirige el exalcalde vallisoletano Óscar Puente, y ha pedido la modificación del convenio de 2017 de la SVAV en relación a las aportaciones anuales, ya que los fondos europeos financian la mayoría de las aportaciones del estado.

Gutiérrez también reprochaba que un municipio de 40.000 habitantes de Moncada y Reixach (Barcelona) comience este lunes las obras para soterrar 45 kilómetros pagados por el Ministerio, mientras Valladolid no recibe respuesta a sus demandas.

El portavoz municipal de Vox Alberto Cuadrado insistía en que la ciudad no puede renunciar a uno de los proyectos que va a tener más repercusión, y advertía de que esta iniciativa "aún es posible, pero el tiempo se agota", además de apuntar a los riesgos que suponen para las mujeres los túneles de la actual integración ferroviaria.

Finalmente, el concejal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) Jonatan Racionero, recordaba el proceso por el que anterior equipo de gobierno abandonó el soterramiento y ha pedido a la coalición PP-Vox que no abandone "aquello que está proyectado y camino de ejecutarse", especialmente al norte de la ciudad.