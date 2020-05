La fiebre de hacer listas en twitter es colosal y puede llevar al auténtico ridículo a los que la llevan demasiado lejos, como ha demostrado hoy el cantante Nick Hucknall y su banda Simply Red, que han preguntado a sus seguidores cuál era su propia lista de razas favoritas. Sólo indicaba un valor a la hora de categorizar, cuál era la más “cool”, es decir, cuál “molaba” más, cuál tenía más estilo, gracia, energía, vitalidad. El concepto de que una raza o etnia capturan una cualidad determinada se llama racismo, siempre, ya sea negativo o, en este caso, positivo. Por tanto, asociar razas con cualidades positiva sólo hace que justificar a todos aquellos que asocian culturas con cualidades negativas. Muy bien, Simply Red.

En opinión del cantante de Manchester, las razas más “cool” son, por este orden: 1- Afroamericanos (ellos inventaron lo “cool”); 2- los músicos ingleses de la clase trabajadora; 3- (muy de cerca) los jamaicanos; 4 - Los judíos americanos; 5 - los gitanos flamencos. ¿Está asegurando que los afroamericanos son mejores que los gitanos flamencos, en serio? Lo que pretendía ser una defensa de la diversidad cultural sólo se convirtió en la autoafirmación de una raza blanca dominante categorizando a diferentes etnias.

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras él lo único que contestaba era"No.Me.Importa,". “Está muy bien que ponga nota a las razas, pero que las haga entera, que ponga también quién está al final de su lista”, decían sus seguidores. Uno hasta ponía nueva letra a uno de sus clásicos. “... y me encanta la idea de comparar negros con judíos, aunque los indios no entrasen en la lista; sí, me encanta la idea de comparar también a rastas; sólo mis top cinco razas brillando siempre”.

Mick Hucknall, conocido por el nombre de su banda, Simply Red, tuvo su gran momento de esplendor a finales de los 80, pero al comenzar los 90 su soul blanco, apoyado por su portentosa voz, fue quedando desfasado y nunca llegó a renovar su primer grupo de seguidores. Aún así, a partir de los 2000, la nueva ola de nostalgia le permitió seguir siendo relevante. Su último disco fue “Blue eyed soul”, editado en 2019, donde las líneas maestras de su estilo continuaban intactas.

“¿Cuáles son las cinco peores, Nick?", le preguntaban sus seguidores repetidamente. No es la primera vez que un artista mete la pata sin mala intención en twitter pero, otra vez, la maldad sin intención es, en definitiva, el horror. “El mejor momento para borrar este tweet es justo después de publicarlo. El segundo mejor momento, ahora mismo”, le recomendaba otro usuario en twitter.

Hucknall, sin embargo, no borró el tweet, sólo que añadió que “los irlandeses entrarían en el top 10”. Y los irlandeses estuvieron contentos de entrar en la lista, por supuesto, y dejaron de escribir en su cuenta quejas e insultos. “Comparando culturas y encima haciendo un ranking en twitter, ¿qué puede salir mal?”, se reía otro usuario. “Vaya, los gitanos flamencos no han entrado en la Champions League de las razas”, se burlaba otro.

El psicólogo Gad Saad, profesor de la John Molson School of Business y de origen libanés le preguntaba: “¿Qué pasa con los judíos libaneses? Uno al menos es la definición de ser “cool. Vuelve al colegio, hijo. Ah, y me encanta tu música”.

Lo cierto es que la cuenta de twitter en que se publicó la lista es de la banda Simply Red, no suya personalmente, así que siempre puede justificarse en el hecho de que él no escribió el deleznable tweet y que no estaba al corriente. Sin embargo, él es la cara de Simply Red, ni sus seguidores más aférrimos saben cómo se llaman los músicos de la sección de viento. En todo caso, esta es una prueba más que hay artistas que todavía no han entendido que las redes sociales las carga el diablo.