Los músicos llevan mucho tiempo apartados de su espacio natural, los escenarios. Sin conciertos, el sector se tambalea y los músicos empiezan a hacer cosas raras, como tocar en el lavabo y colgarlo para sus fans. Con esta lenta desescalada, parece que la posibilidad de poder volver a un concierto no está tan lejana, pero las restricciones de espacio las convertirán en experiencias nuevas. En homenaje a lo que los conciertos han supuesto en la vida de las personas, el actor Hank Azaria, responsable de gran parte de las voces de “Los Simpsons” y protagonista de la serie “Brockmill”, se preguntaba hoy cuál era el primer concierto en el que estuviste y en pocos minutos recibió más de 10.000 contestaciones.

Lo cierto es que todo el mundo se acuerda del primer concierto que asistieron. De alguna forma, aquel espectáculo los marcó para siempre y determinó qué música escucharían. Porque los conciertos no son simples anécdotas en tiempo de verbena, sino experiencias iniciáticas y transformadoras que uno retiene con cariño y, por qué no, orgullo.

El actor y director Ben Stiller, responsable de comedias como “Tropic Thunder” o “Zoolander” aseguraba que su primer concierto fue The Cars, en 1980, en el Madison Square Garden. Entonces tenía quince años y afirmaba que Rick Ocasek, su líder y cantante, “siempre fue muy cool”. Por su parte, el escritor de novela negra Harlan Coben, aseguraba que su primera experiencia fue en 1976, también en el Madison Square Garden de Nueva York, pero con Supertramp. El autor tenía entonces catorce años.

Azaria, que inició el hilo, afirmó que su primer concierto fue también en 1976,, con la banda de rock progresivo Jethro Tul, a la temprana edad de doce años. También recuerda en esos años a The Police, a Inxs, en el 88, “mi primer conciierto en Los Ángeles” y aún recuerda el último concierto de Tom Petty, músico que fallecería poco después en 2017.

Todas las diferentes respuestas marcan un poco el carácter de quien las dice. Por ejemplo, Matt Oswald, escritor, hermano del cómico Patton Oswald, asegura que vio a Montley Crüe en 1987 en su gira “Girls, girls, girls”, y que cómo teloneros tuvieron a Whitesnake. La batería y tpur manager Breezy Baldwin asegura que vio a The Who a los nueve años y se convirtieron para siempre en su banda favorita. “Desde entonces los he visto cinco veces”, asegura.

Las respuestas son de lo más variadas y muestran las diferencias entre generaciones. De gente que fotografía su entrada de la gira de 1977 de Led Zeppelin a los primeros conciertos de MC Hammer en 1990. El actor y cómico David Alan Grier, de “In living colour” o “Jumanji”, afirma que estuvo en un concierto de Sly and the Family Stone en el Estadio Olimpia de Detroit. “El concierto duró 20 minutos y después la policía empezó a dispersar a la multitud. La banda se fue porque la policía estaba dando una paliza a los chavales”, comenta. No está nada mal como primer concierto.

Por su parte Levar Burton, actor popular gracias a “Star Trek: Última Generación”, afirma que su primer concierto fue en 1967, cuando tenía diez años. Vio a los Rolling Stones porque “mi hermana tuvo que llevarme con ella o no la dejaban ir al concierto. No estaba nada contenta”. Y el chef televisivo Duff Goldman asegura que vio a A Tribe Called Quest en 1990 gratis ya que le habían encargado dibujar un flyer para el concierto. Y el actor Willie Garson, que ha participado en más de un centenar de películas y series de televisión, confesaba que su primer concierto fue Earth Wind and Fire en 1979. Tenía 13 años.