«Queremos llegar al Congreso y vamos a gobernar»

Esta mujer, abogada, es la presidenta nacional del partido Tercera Edad en Acción, la cara visible de una nueva formación ambiciosa que busca dar el salto a la política activa de la mano de «diez millones de pensionistas». Una bolsa importante de potenciales electores con los que hacer un “reset” institucional.

–¿Cómo nace el partido? ¿Qué busca cambiar?

Nace de la mano de personas mayores, muchos de ellos jubilados y pensionistas, cansados de sentirse engañados continuamente por los gobiernos, y que consideraron que su voto no les servía para nada. En 3e en Acción no somos políticos, somos gestores, hemos gestionado nuestras profesiones, nuestras familias y nuestras vidas, y nos hemos visto obligados a tener un partido político para que nuestra voz se oiga en el Congreso.

–¿En qué se diferencian de las formaciones tradicionales?

–La diferencia es que somos gestores, queremos desbloquear la política actual y cambiar las formas de gobierno donde a los mayores se les tengan en cuenta. El país necesita un «reseteo» a todos los niveles. En primer lugar, defendemos a los jubilados y pensionistas. Defendemos a los mayores de 50 años, entre los que hay muchísima discriminación laboral; defendemos unas pensiones dignas. Defendemos a las personas mayores, a las personas con discapacidad y sobre todo luchamos por la no discriminación por razón de edad. No hace mucho hemos visto durante la Covid-19, a algunas personas que por tener patologías previas o por la fecha de nacimiento han sido relegadas a no entrar en las UCI

–Se definen como un partido sociológico y de consenso.

–Somos un partido más sociológico que ideológico, las ideologías son del siglo XIX, el modelo de sociedad era completamente diferente a la sociedad actual, las diferencias ideológicas sólo sirven para acentuar las diferencias políticas tal como estamos viendo los últimos meses en el Congreso. Somos un partido transversal. Somos moderados, aceptamos que se haya tenido una ideología anterior, pero se deben aceptar y cumplir nuestros estatutos. Nos hemos dado cuenta de que para cada problema necesitamos una solución, en la que la ideología no es importante. Lo importante es solucionar los problemas que tiene la nación. Si un día llegamos al Congreso no tenemos que despreciar a otro partido porque piense distinto, les escucharemos, veremos qué nos une y qué aporta cada uno. Hay que trabajar juntos. Eso sí, nuestro marco de actuación es la Constitución, las leyes y los Estatutos de Autonomía de cada comunidad. Somos constitucionalistas porque la madre de la democracia es la soberanía de los ciudadanos, la soberanía popular.

–¿Se presentarán a las elecciones catalanas de febrero?

–La intención es presentarnos a las autonómicas de Cataluña. Estamos muy estructurados en toda España pero ahora nos ha cogido justo en medio del coronavirus y no sabemos la dificultad que nos encontraremos con la recogida de avales, pero queremos presentarnos y nos estamos organizando para ello.

–¿Qué plazo se marcan para dar el gran salto al Congreso, a la política activa?

–A partir de ya, nos vamos a presentar a todas las elecciones que vengan por delante. Vamos a por ello, vamos a llegar al Congreso, vamos a gobernar y hoy por hoy somos el único partido capaz de lograr una mayoría absoluta de nuevo. ¿Por qué? Somos casi diez millones de pensionistas, otros siete están a punto de jubilarse y cuatro millones y medio de personas con discapacidad; no tenemos por qué creer en lo que nos prometen otros, todo sabemos que ahora, tenemos nuestro partido.

–¿Qué propuesta hacen sobre las pensiones?

–La pensión mínima debe estar muy cercana al sueldo mínimo interprofesional, no se puede vivir con menos de eso. ¿Cómo? Proponemos eliminar el gasto inútil, la duplicidad de cargos y el exceso de asesores. Los ciudadanos en general estamos deseando saber qué estrategia económica y empresarial proponen desde el Gobierno, porque ahora todo pasa por subir impuestos, por ejemplo a los autónomos. Si la empresa no crece y no ayudamos a los empresarios, la justicia social es imposible.

–¿Es viable aguantar el sistema público o qué modelo plantean?

–De momento tenemos un sistema de pensiones público y las personas, por su parte, han cumplido con este contrato, el Estado no puede hacer cambios drásticos unilateralmente, se podrían plantear cambios en el futuro, pero no ahora. Otro de nuestros pilares es la creación del Ministerio de la Tercera Edad y Discapacidad, así como las correspondientes consejerías en las comunidades autónomas para llevar a cabo todo tipo de políticas de protección a las personas mayores, desarrollar la ley de dependencia, que no se está cumpliendo por culpa de la falta de aportaciones del Estado, y unificar las ayudas. Otra de nuestras propuestas es permitir trabajar a las personas jubiladas que lo quisieran principalmente creando puestos de trabajo.

–La pandemia ha puesto al descubierto las deficiencias que hay en nuestro sistema para atender a nuestros mayores. Por ejemplo, los datos certifican que las posibilidades de fallecer por Covid en una residencia se multiplican. ¿Qué plantean en este sentido?

–La inspección en residencias públicas y privadas no está funcionando. Se ha puesto al descubierto, no ya la tragedia de la pandemia, sino las condiciones en las que se encuentran muchos centros. También pensamos que las residencias se tienen que especializar, no es conveniente mezclar gente que está muy mal con gente en buen estado de salud, apostar por centros mixtos y por el cohousing. Es decir, alojamientos que tengan todos los servicios, con clínicas y establecimientos adaptados.