Tobias Forge, el fantasma en el infierno de Ghost: “Satán me acerca más a la libertad que Motley Crue, Kiss y Darth Vader”

Ya no es el Tobias Forge de 2010, cuando la banda de su vida, Ghost debutaron con “Opus Eponymous”. Fue el primero de una trayectoria de hasta ahora 4 discos que ha agitado y sorprendido al mundo musical, con una mezcla de imagen de “shock rock” -todo el grupo iba y va con trajes, digamos, religiosos y con máscaras- y una música de gran calidad, con texto satánicos y unas canciones más o menos hard rock o metal pero con melodías muy pop y pegadizas, es difícil de describir. “Somos The Doors tocando en el infierno”, proclamó como una de sus cartas de presentación el líder, conocido entonces como Papa Emeritus.

Emulando a sus ídolos Kiss en los años 70, durante algunos años Ghost mantuvieron el secreto sobre sus identidades. El líder Papa Emeritus, ahora Cardinal Copia, consiguió un aura de misterio insólita para estos tiempos que vivimos. No obstante, al final se dio a conocer que se trata de Tobias Forge, músico de la escena sueca que con anterioridad ya había tocado Death Metal con Forge, Hard Glam con Crash Diet y Pop luminoso con Magna Carta Cartel, pero el salto de gigante llegó con Ghost, aunque se haya perdido el factor fantasía.

Desde un principio también llamó la atención las continuas referencias al satanismo de los textos y de las declaraciones de Papa Emeritus/Tobias, muy en la línea de la banda californiana Twin Temple. Son incluso de interés del mundo de la psiquiatría, no en vano en algunas páginas web de este ámbito recogen ideas procedentes de la mente del ahora Cardinal Copia, y estos son algunos extractos:

“Debo confesar que no sé casi nada sobre Satanás y, por lo tanto, muy poco sobre cómo se puede llegar a practicar el satanismo. Mi imagen más vívida de todas las cosas satánicas es estar aterrorizado al ver la interpretación de Lucifer de Robert De Niro en “El Corazón del Ángel”. Y sospecho que la descripción de De Niro es consistente con la visión de Satanás de muchas personas, un ser completamente malvado cuyo único propósito es tentar a los humanos a cometer actos horribles y luego deleitarse con el placer sádico de poder torturar sus almas inmortales por la eternidad”.

“Sin embargo, al investigar más el concepto de Satanás, descubrí que Satanás puede adquirir diferentes significados para diferentes personas. Para algunos, Satanás es una especie de cuento con moraleja, una figura trágica cuya propia ambición hizo que lo expulsaran del cielo. Otros ven a Satanás como un concepto más espiritual: la tendencia de los humanos a ser tentados por sus propios instintos naturales como la lujuria, el odio o la codicia. Y otros ven a Satanás como una figura casi triste, cómica y caricaturesca, algo de lo que se debe reír en lugar de temer”.

Se desprende que para comprender el viaje de Tobias hacia el satanismo, destacar que lo que más le anima son los factores como imaginación, la exploración y la creatividad. Y el papel de su madre es importante.

“Mi mamá es muy liberal. Ella nunca ha sido religiosa… espiritual pero no religiosa . Sin embargo, trabajaba en el arte y tenía un gran interés por el arte y la cultura. Así que me presentó a la iglesia como una institución más arqueológica o más parecida a un museo, más desde una perspectiva histórica. Ella me llevó a París, por ejemplo. Y además de ir al Louvre y ver arte, definitivamente fuimos a Notre Dame y lugares así porque era parte de la experiencia artística. Y siempre me asombré mucho, todas esas iglesias, así que, desde el punto de vista de mi madre, todo fue muy interesante y fascinante y muy atractivo”.

“Incluso en mi ciudad natal de Linköping, donde crecí, la iglesia que teníamos era muy lujosa, muy jactanciosa. Así que cumplía con la mayoría de las casillas del gran cristianismo imponente. Y me encanta estar allí si estoy en la ciudad, porque es este lugar inquietante. Las paredes están susurrando allí, literalmente porque la gente grabó cosas en la piedra. Se remonta a la década de 1700 cuando los niños estaban allí para la escuela bíblica y ves a alguien grabando su nombre y dice algo como ‘3 de junio de 1772′. Ver eso cuando eras un niño era como, ‘wow, un mensaje de la antigüedad’”.

“No solo leímos mucho en casa, también vimos muchas películas. Así que ya había visto muchas películas sobre la crucifixión y la tentación de Cristo, como la historia de la Biblia y los Diez Mandamientos, cosas así. Y comencé a ver películas de terror y obviamente tienes al Diablo muy presente -“El Exorcista”, “El Presagio”-, todos estos poderes oscuros, y la religión, y más específicamente porque crecí en un país cristiano, el cristianismo fue de interés”.

No podían faltar confesiones sobre su gran pasión, el Rock. Y le da las gracias a la ayuda de su hermano mayor.

“Mi hermano me regaló mis primeros discos cuando tenía unos tres o cuatro años, porque compró muchos discos. Y fue muy amable porque me dio los discos que pensó que me gustaría más. Mis primeros discos fueron “Love GUn” de Kiss, “Stay Hungry” de Twisted Sister y “Shout At The Devil” de Motley Crue. Eso tuvo una inmensa influencia en mí. Cuando tenía 8 años ya estaba muy interesado en la música. Ya tenía mis propios registros. Ya tenía mi propia guitarra. Ya tocaba la guitarra. Ya estaba metido en muchas de las cosas en las que hasta el día de hoy todavía estoy profundamente influenciado por mucha música de los 60: The Doors, The Kinks, Pink Floyd y The Rolling Stones. Puedes ir a una galaxia muy, muy lejana. Y puedes ir al mundo de Pink Floyd y puedes viajar a Hyde Park en 1969 y ver a los Stones rendir homenaje a Brian Jones. Y era un mundo más grande, de buen gusto y más fuerte que estaba tan lejos del mundo en el que vivía”.

“A lo largo de mi infancia hubo ejemplos de personas cristianas que conocí: personas que de una forma u otra estaban dedicadas a cualquier iglesia o congregación. La mayoría de las veces eran personas no muy agradables. En realidad, fueron bastante malos y condescendientes. Mientras que encontré mi estéreo y mi VCR y mi mamá y la comodidad de nuestro hogar fue este gran universo de imaginación donde puedes aprovechar lo que sea”.

“Mi primera maestra era extremadamente estricta, mezquina y profundamente religiosa. No creo que ella siguiera el plan de estudios de la escuela, cuántas horas religiosas se suponía que teníamos. Recuerdo haber leído mucha historia bíblica. Definitivamente era una mujer muy autoritaria. Y le gustaba la disciplina. Y a ella no le gustaban los niños rebeldes que maldecían. Era bastante mal hablado. Fui rebelde, y cuestioné cosas. Entonces creo que chocamos al principio. A ella no le agradaba ni ella a mí. Y eso arruinó toda mi escuela, porque perdí el interés. No para aprender, sino para ir a la escuela. No me gustaba la idea de los profesores, y ella estaba en mi contra y todo lo que yo representaba”.

“Cuando mi madrastra se juntó con mi padre, tuvieron un niño. Estaba profundamente enamorada de mi papá. Y cuando estás enamorado de alguien, quieres seguir con el resto de su vida juntos lo antes posible, sin obstáculos. Y yo era un obstáculo. También era un símbolo de la no tan agradable sociedad cristiana. En cierto modo, estaban proclamando ser defensores de la amabilidad, la amabilidad y la comprensión, mientras que yo no vi nada de eso. Y eso despertó el interés en buscar el lado oscuro”.

“Cuando era un adolescente, Satanás, y la idea de algún tipo de mundo con el que estar en contacto y que pudiera empoderarlo era en gran medida el símbolo de la libertad. Creo que más de lo que ya me había presentado Motley Crue. y Gene Simmons y Darth Vader. Cuando la adolescencia llamaba a la puerta, hay otro conjunto de emociones que entran en juego. Y la idea del diablo y la idea de poderes oscuros del más allá que continúan de cualquier manera o forma es un pensamiento muy interesante para un niño de doce años que quiere perder su virginidad y que le gustaría defenderse de los mayores”.

Satanismo y Black Metal vinieron de la mano en el mundo del joven Tobias.

“Creo que en el 99,9 por ciento de todos los supuestos satanistas de los últimos 50 años, encontrará que la gran mayoría de ellos han conocido al diablo a través de la música. Y también suele ocurrir a cierta edad. Y yo diría que viene del deslumbramiento. Y también fue a principios de los 90, así que ese fue el auge del movimiento del death metal y el black metal en Europa y en el mundo, supongo. Especialmente en Suecia y Noruega, fue algo muy importante. Y estaba justo en mi callejón. Y se convirtió en una forma tan poderosa de expresarme, y en cómo no solo desviarme y diferenciarme de la norma y la gente normal, sino también de la mano de mi forma de ver el mundo“.

“La mayoría de las personas que conozco han tenido una mentalidad similar, cercana a la espiritualidad. Definitivamente se basa en la voluntad de expandirse y no implosionar. Y creo que la mayoría de nosotros, gente como yo, desconfiamos de las religiones lineales y organizadas porque son limitantes. Aquellas personas que intentaron decirme el orden del mundo desde un punto de vista religioso, intentaron alejarme de la fe. Intentaron alejarme de sentir esos sentimientos que quiero o debería tener, sentimientos que obtuve a través de Twisted Sister (”I Wanna Rock”, “We’re Not Gonna Take It”). O “Shout At The Devil” de Motley Crue. Intentaron desviarme de eso, no querían que creyera en nada más que en lo que decían. Va en contra de la imaginación. Se supone que no debes tener imaginación”.

“No estoy en contra de la idea de creer. No soy ateo. Toda la institución del cristianismo se basa en ese libro (La Biblia), se basa en la premisa de que fue concebido de la nada, es algo difícil de creer. Pero, por otro lado, sí creo en la idea de una persona histórica llamada Jesús que era una especie de tipo relajado que simplemente le decía a la gente que se tranquilizara y se portara bien entre sí. Y fue sancionado por eso. Así que no estoy descartando todo el asunto como una tontería. Pero definitivamente creo que atormentar a otras personas debido a la Biblia y que eso sea así, a falta de una palabra mejor, Evangelio”.

“Es curioso cómo la manzana no cae muy lejos del árbol. Hoy en día he completado el círculo estando en una banda de “Shock Rock”, corriendo por ahí gritándole al diablo y diciéndole a la gente que tenga hambre y disparando armas de amor”.