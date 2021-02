La música que le alegra el día a Clint Eastwood

En Europa quizá no sucede tan a menudo, o es una sensación, pero en Estados Unidos el cine y la música, en muchas ocasiones el Rock, también el Jazz y el Blues, van estrechamente ligados. Un claro ejemplo si hablamos de directores es Martin Scorsese. El director neoyorkino dirigió el mítico “The Last Waltz”, el último concierto de The Band, documentales sobre el Blues y Bob Dylan, el show “Shine A Light” de The Rolling Stones...y más.

Otro de los directores más respetados y queridos por millones de cinéfilos, Clint Eastwood, por supuesto también está conectado con el mundo musical. La muestra más evidente fue la dirección hace más de 30 años de la película”Bird”, un magistral e inmejorable biopic sobre Charlie Parker. Forrest Whitaker se mete por momentos en la piel de uno de los mejores saxofonistas de Jazz, y la vida es un magnífico y triste retrato de su vida. Es imprescindible para cualquier fan de este estilo y del Cine en general.

Aparte de demostrar su talento y sensibilidad, el rodaje y estreno de “Bird” puso sobre la mesa, más que nunca, la constatación de que el estilo favorito de Clint es el Jazz. Es posible que por su aspecto, y por algunas de sus papeles y películas, más de uno crea que le tira más el Country. No es exactamente así, pero casi. El actor que interpretó a Harry Callahan es un devoto de este género, aunque él se declara melómano en general.

Otro detalle más que importante en la melomanía de Clint es que tiene su propio sello discográfico, con el cinematográfico nombre de Malpaso Records. El exitoso primer lanzamiento de Malpaso fue la banda sonora de “Los Puentes de Madison”, que incluye “Doe Eyes”, un tema de amor que compuso Eastwood. Aparte de actor y director de Cine, también es compositor, y ha sido el citado sello discográfico quien ha lanzado el resto de bandas sonoras que ha compuesto.

Eastwood co-escribió " Why Should I Care " con Linda Thompson-Jenner y Carole Bayer Sager , que fue grabada por Diana Krall para la película “True Crime”, de 1999. Este tema también fue lanzado en el álbum de Krall “When I Look in Your Eyes”.

Clint también compuso las bandas sonoras de “Mystic River” , “Million Dollar Baby” , “Banderas de nuestros padres” y “Sin Perdón”, entre otras, y es el compositor de los temas para piano de “En La Línea de Fuego” y del tema final de “Gran Torino”.

Amante del jazz de toda la vida, Clint llevó a la gran pantalla la vida del genio Charlie Parker en 1988, pero ese mismo año ejerció de productor ejecutivo del muy buen documental “Thelonious Monk. Straight No Chaser”, sobre otro de los mejores músicos de Jazz. Es el estilo de su vida, y se lo ha transmitido a su Kyle, que es bajista y compositor.

Resulta muy interesante rescatar declaraciones suyas sobre música, realizadas en entrevistas añejas. En 1995, proclamaba que “me encanta el Rhythm & Blues y el Rock & Roll. Cuando regresas y escuchas la música de los años 60, parte de ella es bastante buena. Pero debo decir que nunca me sentí atraído por la generación del Rock & Roll. Me lo perdí, crecí en los años 40. Para mí fueron las Big Band y el Bebop (estilo de Charlie Parker). En los años 60 me salté el Rock. No me inspiró mucho musicalmente. Pero me encanta el Rhythm & Blues, que es una especie de inspiración para el Rock & Roll. Para mí, el Rock & Roll me pareció una especie de versión blanca del Rhythm & Blues.

Su aparente no excesiva pasión por el Rock no fue ápice para que cuatro de los cinco miembros originales de Guns N’Roses, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin y Steven Adler, aparecieran en una escena de otra película dirigida por Clint, “La Lista Negra”. No hace falta decir que miembro de los Guns no participó. Se trata de la quinta y última entrega de la saga de Harry Callahan. Bastante entretenida, fue rodada en 1988 con el principal objetivo de financiar “Bird”, que no fue un gran éxito que digamos en taquilla. El diraector lo sabía y devolvió a la gran pantalla al irascible inspector. Cuenta en el filme con la compañía de Liam Neeson y un rockero Jim Carrey. Interpreta a un yonqui cantante, y se luce bailando al son de “WelcomeTo The Jungle”. Siguiendo viejas tradiciones, la heroína le derrota. En el entierro es cuando aparecen los gunners y...no es una escena muy memorable.

No obstante, lo mejor fue lo que no se ve en la pantalla. Lo contó Izzy poco tiempo después. “En el rodaje coincidimos un momento con Clint Eastwood. Se nos acercó y nos dijo “gran disco”. Y se fue. Hacíamos bromas luego imaginando a Clint escuchando el disco y subiendo el volumen, nos costaba imaginarlo”.

Por su trabajo, y por ser una celebridad de este calibre, Clint ha conocido a bastantes músicos de Rock. Es lógico, teniendo en cuenta muchos de sus seguidores son devotos del estilo musical, que le pega bastante más que el indie que escuchan algunos “fans”, los que disfrutan a escondidas de Harry el Sucio. berte encontrado con algunos rock & rollers que eran fans tuyos.

El propio Clint destaca a uno de estos artistas con los que ha coincidido. “Conocí a Elvis. Durante los días de “Rawhide”, trabajamos en la siguiente fase uno al lado del otro. Solía venir y hacer cameos rápidos y cosas así. Y más tarde, me he encontrado con personas como Bon Jovi que me dicen que han seguido mis cosas”.

Para musicar “Los Puentes de Madison” eligió material de Jazz para la banda sonora. Pero en lugar de los temas habituales de clásicos como Frank Sinatra o Nat King Cole, hizo sonar temas de Johnny Hartman e Irene Kral. El director explicó que “amo a Frank Sinatra y Nat King Cole tanto como a cualquiera: eran cantantes pop fabulosos. Pero también disfruto de mucha más gente marginal. Simplemente no quería ser demasiado convencional. Tampoco quería usar las mismas pistas que muchas otras películas”. En una escena, suena “I See Your Face Before Me” de Hartman.

Es evidente que la música Country también juega un papel importante en sus películas. A diferencia del Jazz, se trata de un estilo al que Clint apreció más tarde, un poco como el Rock. En los últimos años le gusta bastante más, y recuerda su asistencia a conciertos de Bob Wills & His Texas Playboys y algunos otros. En este sentido, hizo un dueto con Merle Haggard, en el tema “Bar Room Buddies”, y estuvo a punto de hacer lo mismo con Ray Charles.aíses, una cosa llamada “Bar Room Buddies”. He hecho algunos. Incluso pude hacer un dueto con Ray Charles.

Antes se ha hablado de la presencia de parte de Guns N’Roses en “La Lista Negra”, pero la presencia del Pop y del Rock es escasa en las películas. En una entrevista, señaló que “he tratado de alejarme de esas cosas. Hubo un período en el que todo el mundo hacía eso. Si la película es tan mala que necesitas arreglarla, a veces agregan un centenar de canciones pop y esperan que el disco lo lleve todo a la cima. Para mí es mejor si la película y la música funcionan juntas”.

Durante la promoción de su película “Jersey Boys”, con más entrevistas, el director volvió a hablar de música. El film trata sobre los orígenes de la banda The Four Seasons. “Yo era demasiado fanático del jazz para haber estado en su música”, dijo Clint en ese momento, reincidiendo en que “la era del rock no era mi favorita”. “I Can’t Take Off My Eyes Of You”, con la voz de Frankie Valli, le parece una de las mejores canciones de las décadas de los 50 y los 60.

El cuatro veces oscarizado cineasta explica que siempre estuvo más interesado en los grandes cantantes de la época, en lugar de las bandas que estaban “tomando el mundo de la música por asalto”. Durante la promoción de “Jersey Boys” volvió a insistir en sus favoritos: Frank Sinatra, Nat King Cole, Billy Eckstine, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn y Peggy Lee.

Además, Clint tuvo el honor de entrevistar a nada menos que Ray Charles, con quien le unía una buena amistad, en su documental de 1986 titulado “Piano Blues”.

Dentro del documental Clint entrevista a varios pianistas profesionales de Blues y Jazz que tocaban el piano de una manera sorprendente, pero el momento mas épico para aquellos amantes del Blues, Jazz y la música afroamericana llego cuando le tocaba el turno a Ray Charles ya que interpreta en el piano los repertorios de Tatum, Oscar Peterson y Nat King Cole, grandes pianistas y exponentes de este genero. Lo más sorprendente es que Ray ejecuta el piano con una increíble exactitud que dejó totalmente sorprendido al cineasta.