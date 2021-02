Abascal advierte al separatismo si lo vuelve a hacer con Vox en el Gobierno: “Volverán a la cárcel por mucho tiempo”

Vox ha pasado hoy al ataque contra el PSC y su propuesta de “pasar página” al “procés”. Santiago Abascal, en un acto electoral celebrado hoy en Barcelona junto a Ignacio Garriga -candidato a la Generalitat- y Juan Garriga -presidente de Vox en la provincia de Barcelona-, ha asegurado que los planteamientos de Salvador Illa son “gravísimos” y ha advertido al independentismo de que si lo vuelve a hacer y Vox está en el Gobierno, volverán a la cárcel “por mucho tiempo”.

“El que lo vuelva a hacer, que sepa que le volveremos a denunciar, que tendrá que ir a los tribunales y que volverá a ir a la cárcel. Si es con Vox en el Gobierno, por mucho tiempo”, ha afirmado Abascal. “Al que quiera pasar página le diremos que no, que aquí no se pasa página y menos aún de los antecedentes penales de esos criminales golpistas”, ha dicho en alusión al PSC y su propuesta de superar el “procés”. “Corruptos que han cometido los peores delitos que puede cometer un político, como es arrebatar la convivencia, el país y la prosperidad”, ha añadido.

“Aquí no se pasa ninguna página, aquí no hay impunidad, hay que pagar las culpas igual que los ciudadanos tienen que pagar las multas, muchas veces injustas como las que en estos momentos se ponen a muchas personas”, ha continuado el líder de Vox.

En este sentido, Abascal también ha advertido, ante la hipotética necesidad del apoyo de Vox a algún partido para formar gobierno de cara al escenario postelectoral, que no se cuente con sus votos. “Nosotros no vamos a elegir gobierno. No vamos a elegir entre lo malo y lo peor. No vamos a elegir entre la ruina golpista de 2017 y la ruina social-delincuente encabezada por Illa de 2020″, ha subrayado, tras reivindicar que solo Garriga habla de los problemas “reales” de la gente al asegurar que solo el candidato de Vox habla de la inmigración ilegal, de la inseguridad en los barrios, de las listas del paro, las colas del hambre o de los hosteleros.

Garriga ha dicho que tras el debate de TVE de este domingo “quedó muy claro que el resto de partidos solo estaban preocupados de sus propios problemas y de sus pactos”. Ha destacado que Vox escribirá “una nueva página en la historia con su fuerte entrada en el Parlament” y afirma que darán voz a todos los catalanes que, como dice, han sido silenciados desde hace años. “Vox es el único partido que habla de los problemas reales de los catalanes. No descansará hasta recuperar la seguridad en nuestros barrios”, ha zanjado.