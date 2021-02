El PdeCat de Mas se queda sin escaño

El último reducto del independentismo conservador. Nacido de la extinta Convergència, la candidata Àngels Chacón, exconsellera del gobierno de Torra, se ha mostrado durante toda la campaña como la única alternativa con capacidad de buena gestión en el independentismo. El principal objetivo de la formación era entrar en el Parlament y conseguir mínimo un escaño. Uno de sus mensajes más sonados durante la campaña fue intentar desprestigiar a la CUP y la ideología de la formación.

En los debates, Chacón, buscó el enfrentamiento con Laura Borràs, la candidata de Junts per Cataluña, la formación de Puigdemont. Con más de 75 mil votos y un 2,72% en los comicios el partido no pudo obtener representación en el Parlament de Cataluña. En Lleida el partido estuvo a punto de conseguir durante toda la noche el único escaño que había obtenido provisionalmente durante el recuento de votos. Chacón intentó buscar distanciarse del secesionismo más radical pero no dio el resultado esperado. Faltará por ver los futuros movimientos de la formación acerca de su futuro.