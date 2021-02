Entrevista a Red’n’Rebel: “Tocar Classic Rock suena a inmortalidad en tiempos de banalización musical”

El primer disco de Redras una demo grabada en directo y EP publicado en 2016, la banda Red n’ Rebel por fin ve editado su primer disco de larga duración, titulado “One Last Chance”. Ellos son el vocalista Angel Jaraiz (Jay), Wolf Coleman a la guitarra, Raúl Martín al bajo y José Contreras a la batería.

Su menú musical contiene ingredientes de la mejor música, como Hard Rock, algún pequeño toque Pop beatleiano, Rock Sureño y Blues. Es decir, parte de la mejor música existente. Buena prueba de ellos son los temas que aparecen en estos vídeos, y también “At The Crossroads” y “Rocksound”, cuyo título lo dice todo. Los rockeros que quieran pasar un buen rato ahora en casa, lo tienen fácil con “One Last Chance”. Es Jay quien atiende a LA RAZÓN.

- Hola!. ¿qué tal estáis?. ¿Cómo va el día a día ahora?.

- Estamos vivos de entrada, que ya es una buena cosa en los tiempos que corren... vivimos una situación curiosa este apocalipsis, la verdad es que esperaba un final a lo “Grupo Salvaje” de Peckinpah, y nos esta quedando mas bien algo del maestro Berlanga.

-Con tanto confinamiento, que es lo que más habéis escuchado?. ¿Y de series?.

- La musica es el amor que nunca te falla, la compañera que esta ahí siempre, ternura, pasion,sexo... cualquier emocion la puedes regar con algo de musica por eso casa tambien con el cine. Para alguien como yo es dificil porque mi eclepticismo musical me permite disfrutar desde Jazz a brutalidades sonicas e incluso emocionarme con la primera epoca del Bambino. Pero concretando ademas de escuchar las novedades mas destacables rockeras de este año tengo que reconocer que estoy en un momento muy 70s es una maravilla comprobar el nivel creativo de aquellos años en todos los estilos practicamente, quizas estoy en un momento muy Soul, pero no hay dia que no me pinche un buen disco de hard, blues o clasicos sureños.

Series creo que ahora vivimos un relativo bajon de la epoca dorada, recientemente he vuelto a recuperar Vinyl, me ha encantado Anne with E, y estoy pensando en recuperar Blackstar Galactica, tengo ganas de ver Wanda Vision, y siempre tendre un momento para poder recrearme en algun viejo capitulo de The Twilight Zone.

-¿Qué ha pasado al final con vuestro primer disco, “One Last Chance”?. ¿Está por fin disponible en formato físico? Hubo problemas por el momento de la publicación.

-Nuestro disco ya esta en formato cd, y lo estamos distribuyendo nosotros mismos, esta siendo acojido con criticas muy positivas, y al final se esta haciendo su aura a traves del boca a boca de la gente, lo cual me parece que es lo mas autentico posible en estos tiempos en lo que todo esta desnaturalizado. Habriamos deseado el apoyo de algun sello, y buscamos esa posibilidad pero por una cosa u otra nadie se comprometio realmente y lo lanzamos contra toda logica mercantil. La verdad es que pienso que si alguien lo disfruta en estos momentos ya cumple su cometido.

-El disco es una gran combinación de Classic Rock, con elementos de Hard 80 y melodías sixties. ¿Es así y es lo que buscabáis?.

-La base es el hard rock y el blues, en el que de forma natural incorporamos la energia de cada uno de nosotros, y efectivamente nos vemos fielmente reflejados en el. Me gusta la definicion de Classic Rock por que suena a genuino y a inmortalidad en tiempos donde la musica esta tan banalizada. El classic rock es tan mestizo que puede incorporar esencias de otros generos sin perder su esencia, y la sonoridad tiene ese componente organico que permite a los audifilos incluso identificar hasta las marcas que usas de amplificadores y guitarras, es tan natual como follar.

-Pregunta difícil, pero que me apasiona hacer. ¿Vuestros 5 discos favoritos?

Te perdono la putada que me ocasiona ir a hacer este ejercicio de psicoanalis.

“The Wall” o “Wish You Were Here” de Pink Floyd.

“Kind Of Blue”, de Miles Davis.

“What’s Goin’ On”, de Marvin Gaye.

“Strangers In The Night”, de UFO.

“Exile On Main Street”, de The Rolling Stones.

Pero por no esforzarme, ya que la lista podria ser eterna, hablo de estos por impacto emocional en su momento, ya que fueron banderas intimas de mi militancia rockera de adolescente o crio.

-¿Y bandas jóvenes que os interesen, a nivel nacional e internacional?.

- Nunca pienso o tengo en cuenta en la edad de los musicos cuando escucho un tema, para mi se mezcla todo sin discriminacion . La verdad es que no tengo ni idea en muchisimos casos, supongo que Markus King entra en la franja joven y es un tipo que me encanta por ejemplo. A nivel nacional tengo claro que mi gusto esta relacionado con una franja madura, sin habitat natural, las bandas o musicos maduran mucho mas lentamente. Hace falta un circuito que atraiga a la gente es por eso que considero a la gente que lleva salas como la bendita Rocksound parte misma de esa hermandad.

-¿Qué significa el Rock para vosotros?

- El Rock es parte de mi, mi aire, la gente de mi alrededor me identifica con esa postura vital, yo veo la vida con actitud rockera, con una cierta distancia, y con una estetica; es sexy , con una cierta distancia de la mediocridad y la realidad , somos unos lobos distintos en el rebaño , es una postura filosofica y romantica. Si nombras una palabra que se asemeje a dios para nosotros esa es Rock and Roll, por eso a la hora de decidir el nombre de mi banda escogí Red n’ Rebel por que evoca directamente a rock and Roll.

-¿Qué planes tenéis para este año?

- Componer canciones nuevas para poder hacer un nuevo disco, la verdad es que no esperamos gran cosa en cuanto a directos porque no teniamos bolos concretados prepandemia, y el paron activara a los que ya estaban en los planes, y no nos motiva mucho los de los streamings, pensamos que hay que recuperar el caracter del “Aqui y ahora” y algo asi como “lo que pasa en Las Vegas se queda en...”jajajaja”

- Muchas gracias Jay.

- A ti hermano, gracias por abrir un canal necesario para expandir nuestro universo.