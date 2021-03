The Mad Rovers: “Nuestro nuevo disco está cerca y dará que hablar”

The Mad Rovers son Miguel Vallina (voz), Javier de Coupaud (bajo), Carlos Suárez (guitarra) y José Mora (batería), cuatro de los músicos con más trayectoria de la fértil cantera asturiana. La carta de presentación con su disco homónimo es inmejorable, ocho temas adictivos que beben de las mejores fuentes de Rock clásico, pero también añaden otros elementos. Un sonido cristalino gracias en parte al estudio de grabación de Carlos Suárez.

-Hola! otro buen grupo de Asturias...Parece que tenéis una buena escena ahora mismo.

- Carlos: Hola Joan...escena siempre hubo en Asturias, es una región pequeña pero con muchos músicos de todos los estilos que no llegaron a triunfar pero ahora la globalidad hace que todo el mundo pueda darse a conocer...antes de Internet todo era más complicado.

- Jose: Gracias, la escena asturiana creo que está en un gran momento, aunque como siempre, luchando contra viento y marea debido a falta de apoyos, escenarios donde prodigarse y demás ayudas o posibilidades. Sin embargo, este es un problema más a nivel nacional que a nivel regional. Volviendo a la escena asturiana, decir que hay muchas bandas buenas, de muchos estatus diferentes y encima de estilos muy variados: The Electric Buffalo, Drunken Buddha, Gruesome Stuff Relish, Narwhale, Balcanes, Void, Ilegales, etc…

-Habéis notado un parón por la pandemia?. ¿Cómo es vuestro día a día ahora?

- Carlos: Particularmente ha sido mi año más ocupado en mucho tiempo, hemos ido grabando el nuevo disco de la banda..estoy acabando la obra de mi estudio de grabación, estudiando sonido, tocando en un proyecto con temas de Pink Floyd llamado Pulsar...en fin...muy ajetreado.

- Jose: Sí, como a casi todos los grupos la pandemia nos ha afectado mucho. Aparte de tener varias fechas planeadas que fueron canceladas cuando la situación “estalló”, lo mas difícil para nosotros ha sido conseguir una constancia para poder reunirnos regularmente de cara a grabaciones, ensayos, etc, con tanto confinamiento, cierres perimetrales, positivos, contactos con positivos, toques de queda… Muy difícil vernos los cuatro juntos desde hace unos meses, y si a eso le añades los compromisos habituales: trabajos, familias... Como todo el mundo, estamos deseando que esto termine para poder terminar nuestro nuevo disco, retomar ensayos, y poner de nuevo la maquinaria a funcionar.

- Miguel: Si, se ha notado muchísimo el parón nuestro día a día ahora está muy limitado por las restricciones que todos sabemos no obstante seguimos trabajando en nuestro segundo disco ya mas en la fase de mezcla.

- Javier: Hola Joan. La verdad es que si. La cultura está totalmente parada en esta época pandémica. Aunque a nosotros no nos vino mal, porque habíamos decidido emplear el 2020 para sumergirnos en el estudio y grabar, producir, mezclar y sacar nuestro segundo disco, dejando los escenarios en segundo plano hasta tener el trabajo terminado (este disco es mas denso que el primero, creemos que va a ser mucho mas potente y dará que hablar). Día a día estamos trabajando el arte final del diseño del disco, la idea de ¹los planos en la mezcla y el orden de los temas en este álbum doble (así como la difícil tarea de tener un set list para directo, ya que tenemos dos buenos repertorios que unir para ofrecer al público).

-Me gusta mucho la portada del disco, “Mad Rovers”. Cuéntanos quien es el diseñador.

La idea fue de la banda y partimos de un dibujo de Sofia Álvarez, amiga de la banda, y la digitalización y retoques fueron cosa del diseñador Rafa Suárez, es un gran amigo. Todo parte de un dibujo previo de Sofía que a su vez fue una idea conjunta del grupo pensando que el lobo es un animal muy representativo de nuestra tierra.

-El disco es de 2017...Está todo un poco paralizado, pero que planes en estudio tenéis?. ¿Creo que planeáis el disco para ya, en primavera?

-Carlos: El nuevo disco está en la ultima fase de grabación y esperamos terminarlo esta primavera sí, será un disco largo y muy variado...expandiendo los limites del anterior disco sin duda y probando nuevos estilos.

- Jose: Actualmente el nuevo disco de Mad Rovers está compuesto y con el proceso de grabación muy adelantado. Baterías, bajo, guitarras rítmicas, voces principales y parte de los coros están ya grabados, pero tuvimos que parar por dos cuestiones principalmente, la primera la situación de pandemia que ya hemos comentado en otra pregunta, y la segunda el traslado del estudio de Carlos, donde estamos grabando el album, a una nueva localización. Faltarían acabar los coros, percusiones, teclados, solos de guitarra y alguna colaboración que anunciaremos debidamente llegado el momento. No podemos confirmar fecha ya que actualmente es arriesgado poner fecha a nada pero… ¡Ya falta menos!

- Miguel: Si, ahora está todo parado o bastante parado como decía en la primera pregunta. Pero ahora mismo estamos imbuidos en muchísimo trabajo y un montón de proyectos entre ellos este segundo y esperado disco que esperemos vea la luz antes del verano. Se trata de un disco que como en el primero bebe de muchas influencias y tal vez esté ya sea un disco más maduro de la banda en el que encontraréis más temas, más completos y más largos.

- Javier: Como decía en la segunda parte de la primera pregunta, gran parte del proceso de grabación está terminado (baterías, bajo, guitarras rítmicas, voces principales y coros), solo nos faltan, percusiones, teclados, solos de guitarra y alguna colaboración. Luego, mezclar, posiblemente masterizar, editar y empezar a mover el trabajo.

-Me llama mucho la atención la mezcla de estilos. Uno de ellos es el Hard Blues. Para mí los dioses del Hard Blues son Grand Funk Railroad. ¿Para vosotros también?. ¿Qué otros referentes tenéis?.

-Carlos: Grand Funk me gustan...tengo sus discos y me gusta su energía, sin embargo no son una gran influencia para mí aunque los disfruto mucho. Mi dieta básica podría decir que consiste en Gov’t Mule, Badlands, Rush, Led Zeppelin, Tesla, Thunder, The Cult...podría estar horas...

- Jose: Siendo Grand Funk Railroad una banda que nos gusta, tampoco la considero uno de los grupos de cabecera de Mad Rovers. Algunas de nuestras influencias mas palpables son Rush, Gov’t Mule, Jeff Buckley, Led Zeppelin o The Cult, por nombrar algunas, pero definitivamente bebemos de muchas bandas de muchos géneros distintos, que van dejando su influencia, a veces conscientemente, otras inconscientemente, sobre nuestra música.

- Miguel: Sí, está claro, la mezcla de estilos es una constante en el grupo ya que cada uno de nosotros tiene muy variadas y diversas influencias. El amalgama que nos une es el rock en su amplio termino de la palabra y está entre el blues rock y el hard rock más bien (como tú bien dices). Grand funk Railroad es un gran grupo del que desconozco bastante ya que mis influencias van más en otro sentido tirando más quizá por el soul y el pop, pero sí, son un grupo cojonudo con un grandísimo directo.

- Javier: Sinceramente no conozco Grand Funk Railroad. Grupos referentes en la banda hay varios, pero podría decirte que coincidimos en grupos como Rush, Porcupine Tree, Gov’t Mule, Led Zeppelin o Jeff Buckley.

-También tenéis muchos elementos Prog. ¿Podéis escoger 5 discos de este género?.

-Carlos: “Permanent Waves” y “Counterparts” de Rush, “Hand Cannot Erase” de Steve Wilson, “Scenes From A Memory” de Dream Theater, “In Absentia” de Porcupine Tree.

- Jose: ¡Sólo cinco es difícil! Hoy digo estos cinco, mañana igual otros. Vamos allá: King Crimson, “In The Court Of The Crimson King”, Rush, “2112″, Pain Of Salvation, “Remedy Lane”, Pink Floyd, “The Wall” y Porcupine Tree, “In Absentia”.

- Miguel: “Animals” de Pink Floyd, “Hand Cannot Erase” de Steven Wilson, “Crime Of The Century” de Supertramp, “Lateralus” de Tool y “Signals” de Rush.

- Javier: Porcupine Tree, “In Absentia”, “Anderson Bruford Wakeman Howe”,- Dream Theater, “Awake”, Pink Floyd, “The Dark Side Of The Moon” y Rush, “Moving Pictures”.

-Tenéis muchos elementos retro...pero seguro que os atrae mucho Rock actual. ¿Podéis decirnos algunos nombres?.

- Carlos: Rival Sons, Dewolff, Motorpsycho, Black Country Communion...hay muchas bandas potentes por ahí.

- Jose: ¡Por supuesto! The Steepwater Band, Clutch, Motorpsycho, Rival Sons, Dewolff, Horisont, Imperial State Electric, Siena Root, incluso otras cosas con filosofía retro pero elementos actuales como Crippled Black Phoenix, Monkey… ¡Hay mucha música y muy buena ahí fuera!

- Miguel: Rival Sons, Vintage Trouble, Alabama Shakes, Black Keys, Wolfmother, The Strokes, The Darkness, Inglorious, Black Country Communion.

- Javier: La verdad, no solo escucho Rock, tengo varios grupos preferidos de otros estilos no necesariamente rockeros y creo mis lineas teniendo en cuenta referencias de grupos como:Snarky Puppy, Rush, Alcatrazz, Blues Traveler, Groove Collective, Infectious Grooves, Spin Doctors, Habana Abierta, Level 42 o Los Locos.

- Muchos melómanos somos adictos a las series...cuáles estáis viendo?.

- Carlos: Por desgracia ahora no tengo tiempo para TV y similares pero hay varias que caerán con el tiempo...

- Jose: De lo que haya visto recientemente y me haya gustado especialmente, algunas como “Patria”, “Gambito de Dama” y “The Mandalorian”. Últimamente estoy también viendo mucho documental “true crime”: “Night stalker”, “Making a murderer”, “Desaparición en el hotel Cecil”, “Las Cintas de Ted Bundy”… Por ahí nos ha dado.

- Miguel: Me encantan las series pero ahora estoy liadiiiiisimo y hace tiempo que no veo ninguna, no obstante, las últimas que ví son: “El cuento de la criada”, “Stranger Things”, “Vikingos”, “Chernobyl”, “La maldición de Hill House” y “Juego de Tronos”.

- Javier: ¿¿Series?? Me encantan, pero apenas tengo tiempo para verlas. De todas formas las últimas que vi fueron: “The Good Doctor”, “Sons of Anarchy”, “El Ministerio del Tiempo” y “House Of Cards”.