Para las personas, que son legión, que combinan el amor por la música con el cine, la melomanía con la cinefilia, siempre resulta intrigante conocer los gustos de actores, actrices y músicos con el otro arte. Hay casos muy conocidos, como Clint Eastwood y el Jazz, Martin Scorsese y el Rock y el Blues (entre otros), Woody Allen y la música tradicional de Nueva Orleans...pero resulta menos obvio lo que gusta a intérpretes.

Pero en entrevistas a diferentes medios, uno puede descubrir los gustos musicales de las actuales estrellas de Hollywood, las divas de estos años. No es ningún secreto que Y lo cierto es que hay sorpresas, o no, con algunas de ellas. Por ejemplo, con la actriz que se puso en la piel de Sharon Tate en la última película de Quentin Tarantino, “Érase Una Vez En Hollywood”.

Margot Robbie mostró hace poco, y no fue la primera vez, su amor por todo lo relacionado con el metal, esta vez en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon. La estrella participó en la sección de preguntas del programa “Know It All” junto al presentador. En el espacio, dividido en diferentes categorías de conocimiento, el amor de la actriz por el metal brilló al referirse a bandas como Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica y otras. En un momento dado, Margot perdió la oportunidad de mencionar a AC/DC. “Oh, debería haberme dado cuenta”, bromeó.

“Tuve una fase real como de Heavy Metal”, dijo la actriz. “Tenía como 14 años y me teñía el pelo de negro y me lo cortaba con una cuchilla de afeitar y sólo me ponía camisetas de grupos y escuchaba e Heavy metal más pesado. Fue una fase muy extraña, pero con Silverstein y Bullet For My Valentine y bandas así”.

Destacando a Slipknot, continuó: “Fui a un concierto suyo, y, a día de hoy, fue probablemente el mejor concierto al que he ido. Son unos artistas increíbles, incluso si no te gusta el metal, creo que apreciarías un concierto de Slipknot, porque es increíble verlo”.

Hubo un momento en que la princesa Amidala, Natalie Portman, también habló con los medios de sus gustos musicales. Lo hizo con la mixtape benéfica Big Change: Songs for FINCA (Foundation for International Community Assistance), del que fue comisaria. Sus 16 temas incluyen artistas como Beirut, Tokyo Police Club, Norah Jones, Rogue Wave, Antony & the Johnsons, además de temas exclusivos de M. Ward y Devendra Banhart y una nueva remezcla de Shins.

En ese momento, Natalie alabó sus gustos vanguardistas, que incluyen el freak-folk (“Me encanta todo este movimiento de ahora con Antony y Devendra y CocoRosie y Sufjan Stevens”) y los “clásicos modernos” (Radiohead, White Stripes).

Portman también mencionó que Stevie Wonder es probablemente su artista número 1 de todos los tiempos, dijo que pasó por una fase de “teen-angst” (Nirvana, Juliana Hatfield, Jeff Buckley), y no se atribuyóe ni una pizca de mérito por la popularidad de sus favoritos, The Shins. “Ellos crearon su propio éxito. Nadie va a pensar que un sonido es genial sólo porque yo lo diga. Escuchan las canciones, y eso es lo que lo decide para ellos”. La actriz israelí actuó junto a Norah Jones en la película de Wong Kar-Wai, “My Blueberry Nights”.

Por su parte, lo que más le gusta a una de las actrices del momento, Anya Taylor-Joy, es la música Lounge. Teniendo su cuenta su personalidad y papeles interpretados, sus opiniones también son muy “sui generis”.

La sensación de “Gambito De Dama” -una de las mejores series de los últimos tiempos- tiene gustos especiales, y en una entrevista para Buzzfeed reveló que es fan tanto de la música lounge, como de un semi desconocido grupo de L.A. llamado Lord Huron, quienes tocan Indie Folk, y han tenido apariciones en la banda sonora de la serie “Community”.

¿Cuáles son sus discos y canciones favoritas? La actriz de ascendencia argentina e inglesa, reveló además que el álbum más reciente que había comprado fue “Lonesome Dreams”, editado en 2012 por Lord Huron. “Es un álbum endemoniadamente bueno”, remató.

Cuando eres Scarlet Johansson y vas a un festival donde toca tu grupo favorito, tienes todos los recursos para subirte a cantar con ellos. Y así fue en la edición de Coachella de 2007 cuando la actriz subió al escenario a acompañar a The Jesus and Mary Chain, su banda favorita, para cantar el tema “Just Like Honey” de los escoceses. En una edición del festival barcelonés Primavera Sound tenía que suceder lo mismo, teniendo en cuenta que Scarlett estaba en la ciudad rodando “Vicky Christina Barcelona” de Woody Allen, pero no ocurrió.

Cabe recordar que la estrella grabó el disco de versiones de Tom Waits “Anywhere I Lay My Head”, con discretos resultados artísticos y comerciales. También ha declarado que siente devoción por Grimes, que ama a The Bangles y que adora a las Go-Go´s.”, declaró recientemente.

Por su parte, la sudafricana Charlize Theron se decanta por Depeche Mode. Reveló públicamente que los de Essex son “la banda sonora de su vida” y, durante el discurso de introducción del grupo al Salón de la Fama del Rock and Roll que la actriz dirigió, no tuvo ningún reparo su ‘fe y devoción’, en referencia al disco “Songs Of Faith And Devotion”. “No bromeo. Había literalmente una canción para cada momento de mi vida: mi primera cita, mi primera vez saliendo de Sudáfrica, y por supuesto, la primera vez que me rompieron el corazón”, declaró.

La ex reina del porno del siglo XXI, Sasha Grey, tiene gustos musicales oscuros. Su banda favorita es Joy Division, la banda de Post Punk. La actriz y DJ ha sido captada muchas veces con su camiseta del grupo mancuniano, y además, ha declarado en varias entrevistas que es fan del Rock oscuro, sobre todo sobre todo de los de Ian Curtis. También reveló que su nombre artístico está tomando de Sascha Konietzko, miembro del grupo de rock industrial germano KMFDM, y el “Grey” viene de “El retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde. Cantaba en un más que discreto grupo, aTelecine, con un estilo Dark Industrial.

Para Jennifer Lawrence, no hay nadie como Adele. Reconoció recientemente que la inglesa es su cantante favorita y además, reveló que en 2013 se coló en un backstage de los premios Oscar sólo para verla de cerca. Afortunadamente para ella, con el tiempo se hizo amiga de la cantante, y Adele le organizó a su amiga una fiesta de despedida de soltera.

No obstante, Jennifer también ha hablado en entrevistas de música, y por ejemplo reveló que el primer disco que compró fue el debut de Spice Girls. “Llegaba a casa del colegio todos los días y lo ponía tan alto como podía. Mi habitación estaba justo al lado de la de mi hermano, así que le volvía loco. Entonces me contó un truco muy bueno que consistía en coger un alfiler y raspar la parte inferior del CD. Nunca se lo he perdonado. Ni siquiera le hago regalos de Navidad”.

Por otra parte, y en referencia a sus gustos más posteriores, cita entre sus favoritos a Joni Mitchell, a quien le gustaría interpretar en el cine, The Beatles y señala “Another One Bites The Dust” de Queen como su canción favorita. muy agradable, lo que sería muy divertido de interpretar. El primer concierto al que asistió fue de 98 Degrees, a los 11 años. De artistas más actuales, le gustan The Black Keys y Mumford & Sons.