Chez Kane: “Me enamoré del poder del Rock de los 80 gracias a Def Leppard”

- Es una de las mayores sorpresas musicales del momento, y además, muy agradable. Especialmente para los nostálgicos del Hard Rock melódico de los años 80, el AOR de la misma época y también de las heroínas rockeras y heavys como Pat Benatar, Lita Fordo o Robin Beck, entre otras. Pero la artista que nos ocupa, Chez Kane, nació en la década del Grunge y el Rock Alternativo, los 90.

Chez Kane por lo tanto no llega a la treintena, y su homónimo disco ha aparecido hace dos semanas. Ya está destacando en el Billboard americano y no es de extrañar. “All Of It” y “Rocket On The Radio” nos traen Vixen a la cabeza, “Ball N’Chain” a los Bon Jovi de 1986. Son diez temas que irónicamente suenan llenos de frescura, de pasión, de amor por esa música. Adictivos por momentos. Al margen de su debut, Chez toca en Kan’ed, junto a sus dos hermanas.

- ¡Hola Chez! Para mí ha sido una noticia increíble descubrir tu música en plena pandemia y en el año 2021. Una sorpresa muy agradable.

- ¡Hola Joan! Vaya, muchas gracias. Me alegra saber que has descubierto mi música y es increíble saber que la estás disfrutando. Gracias.

- Háblanos de tu infancia, de tu historia antes de dedicarte a la música.

- Vengo de una familia de músicos y seguí los pasos de la familia de querer dedicarse a la música. Es mi pasión. Empecé a cantar desde que sabía hablar y actué por primera vez en un escenario con unos 5 años.

- ¿Creciste en los 90 y a principios de siglo, qué música de esos años te gustaba?

- Nací en los años 90 y esos años fueron en realidad antes de que encontrara mi amor por la música rock. Me gustaba mucho la música r’n’b en mis años de juventud.

- ¿De dónde viene tu amor por los 80, por su música?

- Descubrí el poder del rock de los 80 cuando tenía 13 años. Escuché por primera vez “Pour Some Sugar On Me” de Def Leppard. Fue un amor instantáneo y mis padres me compraron el álbum “Best Of”. Fue entonces cuando descubrí que quería ser la rockera que soy hoy.

- Es inevitable pensar en Pat Benatar, Lee Aaron y Robin Beck. ¿Qué opinas?

- Sí, he crecido escuchando a Pat y Robin y sin duda me han influido... Sorprendentemente, hace poco que he descubierto a Lee Aaron, lo que me entristece porque tengo que ponerme al día, ¡es increíble! Como has dicho, es inevitable que estas influencias se noten, ya que me he inspirado en ellas mientras crecía.

- También estás en Kane’d, el grupo con tus hermanas. Cuéntanos si seguís juntas y qué planes tenéis.

- Sí, seguimos juntas. Esperamos hacer otro álbum en algún momento. Todo va un poco lento en este momento debido a la pandemia, pero también me ha dado tiempo para trabajar en mi disco en solitario. Así que hay planes de futuro para Kane’d, sólo es cuestión de cuándo.

- Tu álbum salió a la venta hace dos semanas. ¿Estás satisfecha?

- Oh, ¡definitivamente! Estoy alucinando con la respuesta y la gran acogida que está teniendo hasta ahora.

- El sello discográfico, Frontiers, es una garantía para el Hard Rock melódico.

- Sí, tienen muchos artistas/bandas de hard rock melódico increíbles. Es encantador formar parte de la familia Frontiers.

- El entusiasmo con el que cantas, esa pasión, es muy llamativo.

- Vaya, ¡gracias! Es muy amable por tu parte. ¡Tengo mucha pasión por el canto y me alegro de que se note!

- Con la pandemia, ¿qué planes tiene ahora?

- Es difícil decirlo ahora mismo, ya que en el Reino Unido hay muchos altibajos y no sabemos lo que pasa de un momento a otro. Si pudiera, estaría en la carretera promocionando el álbum. Es muy triste no poder hacerlo todavía. Lo único que puedo hacer es promocionar el álbum todo lo que pueda desde casa y esperar que pueda empezar a salir de gira lo antes posible.

- Desde los años 80, el mundo parece diferente. ¿Qué es lo que más echas de menos, la música y todo en general?

- Todas las personas con las que hablo que vivieron los 80 dicen que fue una época muy divertida para la escena musical de entonces y me da mucha envidia no haber vivido eso. Creo que con el paso de los años la música ha cambiado mucho, no en el mal sentido, pero las letras se han vuelto definitivamente más oscuras y emocionales y creo que es difícil que la gente las escuche ahora mismo debido a la pandemia. Creo que la gente necesita el infeccioso sonido de los 80 para olvidarse de los problemas del mundo actual. Es la música que he estado escuchando para ayudarme a mantener el ánimo durante la pandemia. Además, el estilo de los años 80 es genial. Me encanta la moda de los 80... Quiero ser la que ayude a revivir esta música y este estilo para 2021.

Tus versiones son sensacionales, podemos hablar de tus opiniones sobre estos artistas, como Whitesnake.

- Gracias. Sí, me encanta Whitesnake, los he visto en directo dos veces. Mi hermana mayor es una gran fan de Whitesnake y por ella los descubrí.

-¿Vixen y Lita Ford ?.

- Me encantan, me encantan, me encantan. ¡¡¡Vixen son tan geniales, siempre pensé que sería muy divertido ser miembro de la banda Vixen!!! ¡Lita Ford es simplemente una “badass”!

- ¿Motley Crue ?.

- No escucho Motley Crue a menudo, no sé por qué porque me gusta mucho su música pero nunca parece ser la banda a la que recurro. Hice una versión de “Kickstart My Heart” en YouTube que fue muy divertida de cantar. Tengo que escucharlos más.

- ¿Steelheart?.

- El álbum autotitulado de Steelheart está en lo alto de mi lista de álbumes favoritos. Así que sí, ¡soy una gran fan de Steelheart!

- ¿Cuáles son tus discos favoritos de esa época y de la música en general?

- Esta pregunta siempre me resulta muy difícil porque me encantan muchos discos. Así que aquí hay tres álbumes destacados...

Def Leppard - “Hysteria”

Steelheart - “Steelheart”

Vixen - “Vixen”

Otros dos álbumes destacados de años posteriores...

Alter Bridge - “Blackbird”

H.E.A.T - “Address The Nation”

- ¿Y la mejor canción para cantar con el puño en alto?

- “Rocket”, de Def Leppard, es sin duda un himno para “levantar el puño”. Jajaja. Pero creo que de mi álbum de debut, será “All of it”. ¡Disfrutaré cantándola con el puño en alto!

- ¿Una balada poderosa?

- Steelheart, “She’s Gone”, es una “power ballad” épica... ¡SU VOZ ES INSANA!

- Visto ahora, ¿te gustan Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden?... no puedes negar que rockean.

No los escucho tan a menudo como debería pero sí, ¡estoy totalmente de acuerdo en que rockean!

- Echo de menos aquellos años dorados del AOR, en los 80. ¿Tú también?

- Bueno, como ya he dicho, no viví los 80, pero todo el mundo me dice lo increíble que fue y lo bien que lo pasaron. Dado que me he convertido en un gran fan del rock de los 80, siempre me ha parecido intrigante saber cómo eran las cosas en aquella época. ¡Así que creo que estoy aquí para, con suerte, revivir algo de ese sentimiento hoy y traerlo de vuelta a la vida en 2021!

- Un amigo me dijo que te preguntara por tus series de televisión favoritas de aquellos años, por ejemplo “El Equipo A” o “El Coche Fantástico”.

- Así que, como no viví los 80, me decantaré por una serie de principios de los 90 que seguramente a todo el mundo le debe gustar tanto como a mí... Tiene que ser “Friends”. Soy muy fan de esta serie de televisión.

- ¡Muchas gracias Chez!

- De nada, gracias también por la ayuda en la difusión de mi música, ¡lo aprecio mucho!