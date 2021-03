Wild Road Rollers: “El Rock’n’Roll sin rebeldía no sería lo que es”

Hace cuatro años, en 2017, lanzaron un EP, pero el debut de verdad de Wild Road Rollers llegó en 2021 y se llama “Imperial Stout Motor Oil”. Son 10 temas poderosos y con los ingredientes del mejor Rock. El nombre de la banda no engaña, y suenan bastante a ambientes sureños de Estados Unidos. Y por supuesto nos traen a la cabeza esos paisajes y carreteras recorridas con Harleys y Triumph. Estos temas de Rock contundente están disponibles en CD, vinilo y por descarga, a través de TFF. s clásicas de turno, una Harley o Triumph por ejemplo.

Una propuesta rockera pero que no es solo sureña, ya que los ecos de Motorhead se pueden oír bien en algunos temas, y también de otros gigantes como Black Sabbath o Deep Purple. No obstante, no faltan ligeras influencias más actuales, como Mastodon y Zakk Wylde. Lou Angelson atiende a LA RAZÓN.

-Con disco potente bajo el brazo...supongo que estáis con muchas ganas de volver a la normalidad y rockear por los escenarios.

- Descarao, a ver si nos sueltan.

-¿Qué tal estáis sufriendo la pandemia? . Al menos habréis escuchado música...

- Pues si, descubriendo bandas, componiendo nuevas cosas, etc...

-El disco sabe a receta clásica, fuerte y con buenos condimentos. Suena muy fresco.

- Gracias, creemos que es simple y contundente, sin más cera de la que arde.

-¿Estáis satisfechos con la acogida, aunque sean tiempos tan extraños para la música?

- Pues sí tio, la verdad es que no esperabamos este recibimiento.

- ¿Qué planes tenéis ahora, en estudio y en directo?

- Lo del directo lo vemos mal por el momento, hasta que mejore la situación, en cuanto abran las restricciones tenemos previsto el rodaje de los dos videos que cancelamos.

-Es evidente que os gusta la música estadounidense...¿A nivel estético, que lugar del país es el más adecuado para escuchar a Wild Road Rollers?

- Creo que cualquier lugar es bueno, si cierras los ojos y pones tú el paisaje al escuchar los temas, quizá te transporte a un desierto apocalíptico o a algún bar, o a una batalla...dependiendo del tema

-¿Puedes odéis 5 discos en general, y 5 más concretamente de Rock sureño o derivados?

- Black Label Society, “The Blessed Hellride”, Pantera, “Cowboys From Hell”, Black Sabbath, “Sabbath Bloody Sabbath”, Down, “Nola”, Ozzy Osbourne, “Blizzard of Ozz”

De sureño, Lynyrd Skynyrd, y cualquiera de ellos de The Allman Brothers Band, ZZ Top, The Outlaws, Credence Clearwater Revival, The Marshall Tucker Band.....o unos más actuales, Blackberry Smoke.

-¿Y el mejor disco en directo?, también southern. Hay muchos...

-Uno de mis preferidos, el “Vicious Cycle” de Lynyrd Skynyrd.

- ¿Creéis que el estilo se está renovando, está en un buen momento?

- Por suerte cada vez salen más bandas nuevas y eso es bueno.

-Supongo que os gusta la serie “Sons Of Anarchy”, pero en que películas o series os gustaría que sonara vuestra música?

- Pues “Sons of Anarchy” a mi particularmente, no me acaba de gustar, creo que le sobran cinco temporadas, lo único que me gusta de S.O.A son las motos y la música.

Me gusta más el cine biker clásico, como “Easy Rider”, “The Wild One”, “Hell´s Angels 69 (Violencia en Las Vegas)”, “Satan Sadist”, “Angel del Infierno” con Peter Fonda, incluso “Recuerdos Que Mtan”, con Charlie Sheen.

-Me parece muy muy bien la actitud tan macarra y desenfadada que mostráis en estos tiempos a veces tan predecibles, correctos...

-El Rock and Roll sin rebeldía no sería lo que és

- ¡Muchas gracias!

- A ti Joan, un saludo.