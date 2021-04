King Sapo: “Tenemos un presente fantástico y un futuro ilusionante”

Jesús Trujillo, Andrés Duende y Javier Planelles eran compañeros en Eldorado, hasta quejuntaron fuerzas junto a José Alberto Solís, el bajista de Wyoming, para formar King Sapo. En muy pocos años, nada menos que dos, se han convertido en una firme realidad de la música y el Rock español. Tras sorprender con su debut, “Niño Guru”, la pandemia lo cambió todo, pero han vuelto con aún más fuerza. Ahora mismo, que están de gira para presentar “Lengua Púrpura”, su segundo disco, Jesús nos habla sobre la banda y sus proyectos.

-¡Hola!, ¿qué tal os encontráis con la pandemia? ¿Como la lleváis?

- Pues como todo el mundo, cansados, preocupados y deseando que termine o evolucione hacia una normalidad. Afortunadamente hemos podido seguir haciendo cosas y nos sentimos afortunados por ello, pero conlleva un esfuerzo extra.

-Es una pena que haya coincidido más o menos en la época de la publicación de “Niño Gurú”.

-Tuvimos que cancelar muchos conciertos cuando el disco aún tenía mucho que dar, supuso un parón en medio de un momento en que la evolución de la banda era ascendente... Pero parece que hemos podido retomarlo como si esta pesadilla, en la que aún seguimos inmersos, no hubiera ocurrido. Lo importante es que estamos todos sanos y con la misma ilusión y fuerza.

-Ahora con el tiempo, el disco suena muy muy bien. ¿Quedásteis satisfechos?

-Mucho. Estamos orgullosos y creemos que es un gran disco debut, es fantástico escuchar a la gente cantando las canciones en todos los conciertos, lo han hecho suyo y ese es el mejor piropo.

-Me gusta lo que he leído a veces, que es un disco que se tienen que escuchar las 9 canciones seguidas.

-Es de muy fácil escucha, muy ameno y asequible, aunque tenga sus oscuridades y sus sentimientos amargos en algunos momentos. Mucha gente me ha comentado que es de esos discos que acabas y te dan ganas de volver a poner. Dejamos muchas canciones que considerabamos buenas fuera, buscando esa uniformidad y que no fuera un disco que se hiciera largo.

-¿Que os parece “Lengua púrpura”. ¿Hay una evolución?

-Creo que jugamos con diferentes sonoridades y explotamos el lado más bucólico y acústico de la banda, algo que en “Niño Gurú” se puede percibir pero no termina de mostrarse en toda su dimensión. En “Lengua Púrpura” damos rienda suelta a esa faceta de King Sapo y creo que lleva al oyente a otros lugares.

-¿Qué planes tenéis ahora?

- Presentar “Lengua Púrpura” en Madrid el 11 de abril, en el teatro Muñoz Seca y abrir una nueva etapa. Tocar todo lo que podamos y nos dejen.

-Es evidente que os gusta la psicodelia. ¿En este ámbito, cuáles son vuestros referentes musicales?

-A mi particularmente me gusta casi todo lo que se hizo desde mediados de los sesenta hasta principios de los setenta. Cuando fue realmente el boom del movimiento y que influenció al resto de las corrientes artísticas, desde la literatura hasta el cine. Si tuviera que nombrar bandas diría 13th Floor Elevators, Jefferson Airplane, The Doors, The Byrds, entre muchos otros.

-Se dice de vosotros que sois un puente entre la música de los 70 y los 90. ¿Estáis de acuerdo y podéis explicar qué significa?.

-Supongo que es una manera de ubicarnos a la hora de explicar a quien no nos haya oido como sonamos. A mi se me hace dificil describir lo que hacemos sin sonar poco preciso o confuso. Tenemos influencias de los setenta y los noventa, pero también de los sesenta, incluso hay algo de blues en la mezcla. Somos melómanos y permeables a todo lo que hemos escuchado. Pero lo importante son las canciones. Hacer buenas canciones.

-Tanta tecnología, tanto streaming, plataformas...preocupa a muchos músicos. ¿Es vuestro caso?.

-Claro, es hacia donde se mueve toda la industria desde hace años, y nosotros con ella, así que me preocupa y me intereso por ello como miembro de King Sapo. Como oyente y melómano muy poco, en ese aspecto aún sigo establecido y feliz en el siglo XX, escucho música en vinilo, en CD e incluso en cassettes.

-¿Qué tenéis en común los miembros de King Sapo en cuestión de gustos musicales?

-Compartimos prácticamente todos los gustos musicales que tenemos, que son muy variados. Muy poca dicusión tenemos sobre eso.

-Entiendo que la historia de Eldorado ha quedado atrás definitivamente.

- Sí, tenemos un presente fantástico y un futuro ilusionante con King Sapo. No hay lugar para el pasado.