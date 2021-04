Salvador Domínguez: “Los músicos españoles de los 60 eran asombrosos, sobrevivieron a un entorno muy hostil”

Cuando un músico ama tanto a la música y a su instrumento, en este caso la guitarra, uno no puede más que rendirse. Salvador Domínguez es el mejor artista de las seis cuerdos que ha habido en España, y al menos, seguro, uno de los 5 artistas más importantes de la Historia del Rock español. Su labor en solitario, con Miguel Ríos, Banzai y Tarzen no tiene parangón en este país, y encima es un erudito en materia rockera nacional. Un honor para LA RAZÓN.

- Hola Salvador, un honor hablar contigo para un melómano como yo...¿Qué tal te encuentras estos días con la dichosa pandemia? Espero que hayas escuchado la máxima música posible...

- Me encuentro bien, gracias, Joan. Intento enfrentarme a ella con una mentalidad positiva, pensando que somos afortunados de no vivir en el Tercer Mundo. Tenemos comida, agua potable, sanidad pública, calefacción, electrodomésticos, teléfono, Internet y, además, ni nos están bombardeando ni estamos en un campo para refugiados. Naturalmente, esta historia tan macabra es jodida de digerir ...

-No repasaremos toda tu biografía porque necesitaríamos semanas, sino que vamos a hablar de música, sí te parece. Yo disfruto más ahora la música que en la adolescencia. ¿Te pasa lo mismo?.

- Bueno, claro, porque en 2021 lo veo desde un punto de vista muy distinto. No es que disfrute más, pues de chaval me volvía loco escuchando a mis grupos favoritos, pero, lógicamente, desde una perspectiva profesional, ahora me desenvuelvo un poquito mejor.

-Está pasando demasiado tiempo desde tu disco en solitario, “Recuperemos la ilusión”, un título que sería muy apropiado en estos tiempos.

- Pienso que ese texto es atemporal. Todos en algún momento necesitamos recuperar la ilusión perdida. El hecho de que la escribiese en 1992 y su mensaje siguiese vigente en 2015, cuando la grabé, o inclusive hoy mismo, es bastante elocuente.

- Suenan muy potentes “Gotta Get Away”, Believers” y “In The Name Of Your Gods”. Cuéntanos un poco de dónde salen, los temas, si irán a parar a algún disco, quienes están en la banda....

- Claro que irán a parar a un disco. Ésa es la idea, pero la sociedad es cambiante, ahora más que nunca, y no hay más remedio que adaptarse, por lo que las nuevas canciones primero las estamos lanzando en plataformas digitales (Spotify, Itunes, Google Play, YouTube, Amazon Play…), acompañadas de sus respectivos vídeo-clips.

Pronto saldrá el cuarto single, que seguro va a sorprender, pues es una revisión a toda hostia de una de las zarzuelas más populares del siglo XX, “Doña Francisquita”, compuesta por el maestro Amadeo Vives, y libreto de mi tío abuelo Federico Romero, con el que me crie de niño y de quien aprendí a organizarme a la hora de escribir un tema o un libro. Esta adaptación en Rock la he hecho para agradecérselo. Estoy seguro de que le gustaría.

Respecto a mi banda, poco tengo que decir. Son unos musicazos y es una gozada tocar con ellos. La masa sonora hardrockera que generamos entre los cuatro es muy potente, como corroboran nuestros shows. Somos:

Jesús Arispont – Bajo (Def Con Dos, Pata Negra, Camarón)

Blai Drummer – Batería (Ktulu, Konsumo Respeto, Def Con Dos, The Great Southern)

John Negrete – Vocalista (EGO, Overlife)

Yo he producido los temas, con la inestimable ayuda de mi pana inglés Stuart Epps, que los mezcló y los masterizó, y quien creo que no necesita presentación. Basta con mirar su curriculum en Google.

-¿Saldréis de gira? ¿Lo echas de menos?

-Eso esperamos, aunque predecir el futuro se me da muy mal. Aprovecho el tiempo en otras actividades que me mantienen ocupado y también son importantes, como componer canciones, escribir historias sobre la música y practicar a tope con la guitarra.

-¿Puedes recordar el concierto más emocionante, inolvidable, al que hayas asistido como espectador? ¿Y en el que hayas tocado?.

Como espectador hay varios que me impactaron bastante:

1- Ann Sophie Mutter. Teatro Colón, Buenos Aires, 1991.

2- Black Sabbath -presentación de “Heaven and Hell”. Hammersmith Odeon, Londres, 9 y 10 de mayo de 1980.

3- Miles Davis / Paco de Lucía/ La Susi. Pabellón de Deportes de la Comunidad de Madrid. No recuerdo el año.

4- Van Halen. Rainbow Theatre, Londres. 1980.

5- Automatic Man, Marquee club, Londres, 1976.

5- Humble Pie. Hammersmith Odeon, Londres, 1974.

El mejor concierto mío siempre pienso que será el próximo.

-Hablando de conciertos, algunos temas históricos, que están entre mis favoritos, como “Banzai”, “Reina De La Noche” y “Rocanrol Bumerang”, fueron incluidos en “Rock & Rios”. Es mi directo favorito del Rock nacional, junto a “Al Rojo Vivo” de Baron Rojo y el “Directo” de Burning. ¿Cuáles serían tus favoritos?

- Yo añadiría:

- Máquina!: “En Vivo” (1972)

- Los Canarios: “Vivos !!!” (1972)

- Lone Star: Adelante Rock en Vivo (1973)

- Banana: “Live in Madrid” (1976)

- Pegasus: “Montreux Jazz Festival” (1984)

- Los Rodríguez: “Disco Pirata”. (1992)

- Rosendo: “Siempre hay una historia” (1999)

-Esa etapa en tu carrera, la de “Rock & Rios”, es fascinante, pero pienso lo que podría haber sucedido si hubierais seguido más tiempo juntos, Miguel y tú.

- Yo estaba ahi para echar una mano en lo que Miguel pudiera necesitar de mí, que no era mucho, pues es un artista extraordinario. Mi función consistió en pertrecharle de temas hardrockeros, y eso hice ...

-Me interesa especialmente tus libros sobre la música española. “Bienvenido Mr. Rock” cubre una etapa muy interesante, el protorock español. Parece increíble que se pudieran abrir paso durante esos años tantos músicos, incluyendo dos bandas que te tocan muy de cerca, Los Canarios y Los Pekenikes. Estos dos grupos y Los Bravos y Los Brincos fueron la columna vertebral esos años?.

- En efecto, en términos de popularidad y ventas de discos. Y antes que ellos lo fue el Dúo Dinámico. Aquellas bandas de los años 60 tenían una preparación y una mentalización realmente asombrosas; si no es inexplicable que hubiesen podido subsistir en un medio tan ingratamente hostil como era la España de entonces. A los músicos de aquellos grupos de los años 60 les tengo enorme respeto y cariño, porque supieron sobrevivir y lanzar su música hacia delante muy a pesar de la garrulez generalizada del entorno.

Montarse un grupo equivalía a enfrentarse al Sistema. Toda esta época -con sus circunstancias musicales, sociales, políticas y geográficas- la reflejé en “Bienvenido Mr. Rock … Los primeros grupos hispanos 1957-1975” (Fundación Autor/SGAE, 2002), y fueron sus protagonistas quienes dieron testimonio de ella. Entrevistarme con ellos para comentar sus experiencias personales y profesionales fue una gozada.Y más aún porque ya nos conocíamos todos. Eran charlas de músico a músico, sin poses y sin tapujos, o de músico a productor, a ingeniero de sonido, a mánager o a directivo de discográfica. Un placer y un lujo haber podido hacerlo.

-Si juntamos este libro con el segundo, “Los Hijos del Rock, los Grupos Hispanos”, tu labor de melómano arqueológico me parece increíble, un 10. ¿Estás muy satisfecho?.

- De lo que sí me siento satisfecho es que les gustase a sus protagonistas, como ellos mismos me dijeron en las presentaciones que se hicieron en las sedes de la SGAE de Madrid, Barcelona y Valencia. Fue un trabajo complicado, por lo amplio del contenido. Tuve que dedicarle 12 horas diarias durante cinco años hasta lograr rematar el asunto. Y eso que conté con todo el apoyo de la editorial de Fundación SGAE. Ninguna otra editorial literaria se hubiese atrevido a publicar dos libros de mil páginas y tropecientas fotografías cada uno.

Había escasa información escrita fiable, se trataba de establecer nuestra cronología musical, y yo, como profesional de la guitarra de rock desde 1970, no podía permanecer ajeno a ese reto, especialmente cuando veía que los nombres de compañeros de otros grupos se omitían o estaban equivocados; que no figuraba su discografía, o que ésta venía mal detallada o incompleta.

- Si te parece, voy a citar bandas y artistas hispanos de esos años, sin orden cronológico, a ver que te parecen. Tu opinión y lo que representan para la música del país.

- Detesto hacer juicios de valor sobre el trabajo otros compañeros de profesión. ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿A quién puede importarle mi opinión? En fin, tú sabrás ... ¡ Dispara !

-Mike Kennedy.

-Tauro, Berlinés, Rock Star.

-Uno de mis favoritos, muy ligado a tí, José Antonio Manzano. Aparte de como amigo, qué te parece su carrera en solitario.

- Su aporte al desarrollo del heavy metal hispano ha sido enorme. Se le echa mucho, pero mucho de menos, y a nivel personal ya ni te cuento.

-Triana, el Rock andaluz en general.

- El Rock andaluz moderno arranca en Sevilla con los primeros Gong y con Smash, quienes graban el primer crossover entre el flamenco y el rock, con su versión de “El Garrotín” y “Tangos de Ketama”, un single producido por Alain Milhaud. Después, mediados los años 70, el éxito de Triana, que como Gong y Smash contaban con el apoyo y la guía del productor Gonzalo García Pelayo, hizo posible que los grupos de rock volviesen a tener importancia para las casas discográficas, tras cinco años en los que sólament reinaron cantantes melódicos del estilo de Julio iglesias, Camilo Sesto, etc..

Este hecho propició que surgiesen bandas andaluzas tan buenas como Imán, Goma, Alameda, Veneno, Guadalquivir, Caí, Medina Azahara, Mezquita, Tabletóm y otras más que se me escapan.

Yo diría que el Rock Andaluz es un género muy particular dentro del amplísimo espectro del Rock Hispano, que a mí me parece maravilloso. Canciones como “Los Delincuentes (El abanico de cristal)”, de Veneno; o “Luminosa Mañana”, de Triana, siguen repicando en mis sueños más románticos. De esta última, el productor García Pelayo hizo, en el álbum “Tu Frialdad / Homenaje a Jesús de la Rosa” (Fonomusic, 2000), una revisión en la cual tuve el privilegio de participar, junto a Lluis Llach -cantándola en catalán-, la guitarra flamenca del gran Enrique Melchor, las programaciones de Karkis, y mi guitarra hard rock a todo trapo. La verdad es que Gonzalo tuvo mucho coraje al hacerlo, porque a priori la idea podía parecer una locura, pero funcionó ...

Con todas estas bandas coincidí en muchos conciertos y giras durante los años 70, y te aseguro que la sensación que tenía al escucharlas era algo mágico, muy similar a los universos literarios de García Lorca o Washington Irwin. Por cierto, no he citado a los sevillanos Storm porque lo suyo era heavy rock del bueno, en onda Deep Purple, y nunca se me ha ocurrido enmarcarlos dentro del Rock Andaluz.

-Máquina, más progresivos.

- El grupo de Enric Herrera, Jordi Batiste y Luigi Cabanach. Los vi un par de veces en vivo. La primera, con José María París, un guitarrista sensacional, y Tapi en los tambores, sustituyendo a Jackie García-Cortés, el baterista original. La segunda, en el Salón Iris de Barcelona, en lo que fue tercera etapa del grupo, en la que a Enric se le unió el power trío Crac al completo: Carles Benavent, Emili Baleriola y Salvador Font. Aquella banda marcó época. Su concierto en la Plaza de Cataluña, en el verano de 1970, fue algo impresionante.

Pensar en ellos me transporta a la Barcelona de los 70, cuando la ciudad parecía una especie de Camelot modernista. Fueron días luminosos: Oriol Regàs, su discoteca Bocaccio y el restaurante Vía Veneto, lujosas motos subiendo y bajando por la calle Muntaner, los primeros conciertos organizados por Gay Mercader, los progamas de radio de José María Pallardó, el Salón Iris, la revista Disco Expres y los primeros ejemplares de Popular1 …

-Sherpa. Vale hablar de política...

- Gran cantante, compositor y bajista. Leyenda del HM con Barón Rojo y con sus Barones en la actualidad. Me dices que vale hablar de política, la cual siempre me ha interesado desde un punto de vista histórico, pero mi función no es opinar y criticar publicamente, sino alegrarle la vida a la gente a través de mi música y de mis libros, y que se puedan evadir de esa mierda por un rato.

-Orquesta Mondragón y Javier Gurruchaga.

--Conocí a Guruchaga y a Popocho en una de las primeras actuaciones de La Orquesta Mondragón. Aún no tenían contrato discográfico. Fue a principios de 1978, cuando aterricé en Donosti para dar un concierto en un importante teatro de la capital guipuzcoana. Esa misma noche, mi amigo el guitarrista Jaime Stinus, cuya banda Brakaman acababa de disolverse, me llevó al célebre Ku, un club en la cima del Monte Igueldo, ya que estaba actuando con ellos en calidad de invitado. Creo que en mi vida me había reído tanto, pues aquella banda enloquecida rompía con todos los esquemas conocidos en la sociedad española de entonces, y además sonaban del carajo. Eran algo así como The Tubes trasladados a la península ibérica, pero más graciosos y carentes de pudor, si cabe. Su “Caperucita Feroz” me parece un tema espectacular.

-Santa-Azucena-Leonor Marchesi

-Santa fue una de las grandes revelaciones de 1984, por contar con el empuje y las facultades vocales de la madrileña Azucena Martín-Dorado, la primera dama que saltó a la arena hardrockera en España. También, por el talento guitarrístico y compositor de Jero Ramiro, que montó el grupo tras su paso por Ñu.

Banzai coincidimos con ellos en varios conciertos, y puedo asegurar que era una banda muy, muy potente. El público adoraba a Azucena, muy posiblemente porque la sentían cerca, como a una colega enrollada.

Como todos sabemos, al cabo de un año y medio juntos y de haber grabado un par de elepés, Azucena los deja. Es entonces cuando el mánager del grupo, Jesús Caja, en una visita a Buenos Aires, ve a Leonor Marchesi actuar con su grupo Púrpura, habla con ella y la trae a España.

Con Leo, Santa grabaron un tercer álbum, separándose definitivamente en 1986. Hoy, Azucena pertenece a la leyenda de nuestro Rock, y Leonor prosigue una brillante carrera al frente de su propio grupo.

-Ramoncín.

Las letras de sus primeros álbumes me parecen muy, muy buenas. También su doble CD y DVD en vivo “Canciones Desnudas Vol.2” de 2005. Le tengo mucho afecto. También a los músicos que han pasado por sus distintas bandas. Hacen rock and roll del bueno …

-Luz Casal.

Elegancia y sentimiento. Su interpretación del tema “No me importa nada”, de los hermanos Gloria y Pancho Varona , me parece preciosa, y eso que se trata de un canto a la indiferencia que provoca un romance sin pies ni cabeza.

Me encantan también dos grupos punk femeninos de los 80, que rompieron esquemas y escandalizaron a la gente de orden: Las Chinas y Las Vulpes. Confieso que me ponía mucho Beth Hart, cuando salía enloquecida a escena cantando “I don’t need no doctor” al estilo Steve Marriott, pero parece que ahora la han “domesticado” un poco y la veo menos explosiva.

-Bandas de los 80, más o menos, como Dama Feudal, Niagara, Jupiter, Sangre Azul...

Todas aparecieron a mediados de los 80 en Madrid. Me parecían muy interesantes e iba a verlas cuando podía. Tenían músicos muy brillantes en sus filas: Manolo y Ángel Arias, Carlos Raya, Juanjo Melero, José Martos Arellano o el organista José Barta.

La aparición del “grunge” en los años 90 les puso las cosas difíciles, pero ellos continuaron adelante con sus respectivas carreras profesionales. Por esas mismas fechas, frecuentaba mucho El Agapo, un garito en la muy madrileña calle de la Madera, donde solían actuar Los Enemigos, Los Desperados, Los Ronaldos, Ángel y las Güais, Sex Museum, Comando 9MM, Kike Turmix y sus Pleasure Fuckers, Las Ruedas, o The Blow Jobs, una banda paralela a Tarzen en la que hacíamos clásicos de “garaje” yanqui y de R&B británico. Los mismos que yo solia cantar y tocar con mi primera banda colegial en 1966-67, en Caracas: The Horsebreakers.

-Fuera de la cronología de los libros, Héroes del Silencio, Mago De Oz y Star Mafia Boy.

- ¿Qué se puede decir de un grupo como Héroes del Silencio, que marcaron una época y rompieron con todo? Me encantó el álbum que les produjo Bob Ezrin. Sobre Mago de Oz poco puedo añadir que no se sepa. Se calcula que habrán vendido más de dos millones de discos entre España y Latinoamérica. Star Mafia Boy me parece de lo mejorcito del Rock actual. También me gustan mucho los ferrolenses Five Strings Band, los navarros Mosh, los madrileños Sinestress, los barceloneses Red N’Rebel e InMune, y los murcianos Hitten, y los alicantinos Leviatan. Es importante resaltar la labor que realiza Oscar Sancho, alma mater de Lujuria, dinamizando la escena HM, que últimamente está algo deprimida, como cualquier otro estilo que no sea basura de usar y tirar.

-Estás con otro libro, que llega hasta los años 50.

- Verás, me dí cuenta de que muy poca gente sabía qué movimientos musicales y qué músicos existieron antes de la llegada del rock and roll. Mis amigos “más enterados” me hablan de Billie Holiday, Bessie Smith, Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman y de algún que otro bluesman acústico, del estilo de Robert Johnson, pero en el camino se dejan docenas de artistas increíbles, que tuvieron una influencia trascendental en la evolución musical del siglo XX y cuyas canciones merecen la pena ser rescatadas, por lo buenas que son. Así que me lie la manta a la cabeza y me encerré a desarrollar la historia, que comienza con la aparición del fonógrafo, en 1877, y culmina con la llegada del sonido estéreo en los años 60.

Entre tanto, analizo los distintos movimientos musicales (ragtime, jazz, blues, swing, bebop, etc.), y los músicos, productores, arreglistas y discográficas que dieron forma a todo aquel tinglado. Naturalmente, tuve que tener muy en cuenta también los hechos históricos que ocurrieron durante ese período, pues influyeron de manera capital en el desarrollo de la música y en el de la misma sociedad.

También, dedico capítulos completos a la música de Broadway y de Hollywood, al teatro musical negro, y a la música en España antes de la llegada del rock. El libro, que llega casi a las 900 páginas, está prácticamente terminado, a falta de unos pequeños retoques. Ha sido un trabajo muy divertido pero a la vez durísimo, teniendo en cuenta que está escrito por un obseso del dato riguroso y de la anécdota jugosa.

-Hace poco leí que se venden más teclados o sintetizadores que guitarras eléctricas, y si es cierto para mí es muy preocupante, pero tus clases de guitarra son un éxito.

Este síntoma lleva años manifestándose con los teclados polifónicos, los secuenciadores y los impulsos MIDI, y sin embargo las guitarras eléctricas han seguido presentes en bandas como Nine Inch Nails, The Prodigy, Fear Factory o los suecos Clawfinger.

Y puesto que hablamos de “electrónica”, Teddy Bautista, Carlos Guirao y Michel Huygen con Neuronium fueron pioneros en España, con permiso de Luis de Pablos y Eduardo Polonio, los primeros apóstoles de ese género. Ya en los años 1980 surgieron Esplendor Geométrico, que representaban el “sonido industrial”, Aviador Dro y sus Obreros Especializados, el mismo Herminio Molero, de Radio Futura, y decenas de grupos de techno-pop.

En realidad, no veo que el futuro de la guitarra eléctrica peligre. Lo que ocurre es que han surgido decenas de nuevas marcas y es posible que el negocio se haya diversificado. Ya no son las cinco marcas de toda la vida, ahora hay cientos.

-La eterna pregunta para guitarristas. La perfección técnica, como Robert Fripp, o el feeling 100 % rockero, como Keith Richards, Johnny Thunders, Andy McCoy...No vale la mezcla de ambas.

- Me vas a perdonar, pero a mí sí que me vale. El feeling rockero es lo que más me preocupa, pero desde muy jovencito asimilé toda la técnica posible, para que no viniera a vacilarme ningún purista gilipollas, y en eso sigo ...

Nunca me han seducido las categorizaciones, aunque parece que son necesarias para orientar al personal sobre lo que está oyendo, o para animarle a consumir determinado producto. A mí, desde luego, no me sirven para nada, y conste que lo digo sin ningún atisbo de petulancia musical.

-Dinos guitarristas favoritos que normalmente no cites, que no sean previsibles.

- Lonnie Johnson, Earl Hooker, Guitar Slim, Paul Burlison, Cliff Gallup, Mick Green, Joe Moretti, Eddie Bertrand, Jim Fuller, Eddie Phillips, Michael Monarch, Mike Pinera, James Williamson, Aerial Bender, Peter Tolson, Steve Hunter, Pat Thrall, Bill Nelson, Steve Jones, Brian James, James Honeyman-Scott, Mick Jones, Vernon Reid, Kevin Shields, Thurnston Moore, Dave Navarro ...

-Mi solo de guitarra favorito es el de David Gilmour tocando en directo “Comfortably Numb”. Tienes tu favorito?.

-- Ahora mismo estoy oyendo uno de Allan Holdsworth, titulado “Adios a la Pasada”, del álbum “Feels Good to Me” de Bill Bruford. Es muy emocionante.