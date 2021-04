Amaro: “En el Rock si no eres auténtico haces el ridículo”

Joana Amaro es sin lugar a dudas una de las figuras más relevantes del Heavy nacional, y eso es decir mucho debido al nivel de las bandas del género en este país. Ella siempre ha mantenido el nivel, desde los años 80 los tiempos de los emblemáticos “Mordiendo La Vida” (87) y “Bajo Presión” (90), hasta ahora, con talento y actitud.

Tras bastantes años apartada de la música, el regreso en 2013 fue más que a lo grande. Nada menos que abrir para Y & T en la Sala Salamandra de L’Hospitalet. Joana ahora está aquí para quedarse y la prueba son sus trabajos con el sello The Fish Factory, “Carmen de Fuego” (2018), que son nueve potentísimos temas, y ahora llega este mismo més “Respira”. Joana atiende a LA RAZÓN.

-Hola Joana, es inevitable... qué tal llevas la pandemia, y cómo os afecta al grupo?

- Lo llevo fatal, imagino que, como todo el mundo, pero hemos aprovechado en este tiempo para componer y grabar el disco. La cultura en general ha sido la más tocada, sobre todo la música ya que no se han podido hacer conciertos. El Gobierno no ha dado ningún tipo de ayuda económica, solamente por lo que a mí respecta AIE se ha portado de puta madre, dio una ayuda económica a los músicos que lo solicitaron, siempre y cuando estuvieran asociados.

La gente cree que los músicos vivimos del aire y es un trabajo como cualquier otro a no ser que lo tengas como hobby. La música es la sal de la vida, que planeta tan triste seria sin ella.

-En este sentido, ¿qué planes tenéis ahora? Sobre todo de conciertos y giras, porque “Respira” ya está aquí.

Respira saldrá a finales de abril y esperamos que desde TFF ON TOUR, la división de Booking y Contratación de The Fish Factory, nos mueva y hagamos muchos bolos. Estoy loca por subirme a un escenario, Amaro somos una banda de directo.

-¿Qué formación tiene ahora Amaro?. ¿Es la misma que se formó en 2019?

- No, Amaro ahora somos una banda con Félix Barcojo, guitarra, Carlos Teruel, guitarra, Diego Teruel, bajo y Javi Rojano, batería.

En este nuevo trabajo han hecho colaboraciones, David Palau y Kitflus, ya que me quedo muy buen sabor de boca al trabajar con ellos en el disco anterior “Carmen de Fuego” como productores.

-El disco es el sexto, un hito tal y como están los tiempos para la música. ¿Estás muy satisfecha?

- Sí, estoy muy satisfecha de haber podido llegar hasta aquí, teniendo en cuenta lo duro que es hacer rock en este país. Por cierto, es mi quinto trabajo y espero que no sea el último, ya veremos según como vaya este disco ya que es muy duro componer y grabar, no es nada fácil y siempre te quedas con la duda cuando lo has acabado y escuchado de si podías haberlo hecho mejor.

-Para mí el Heavy Metal y el Rock en general son eternos, pero como ves el género ahora, en España y a nivel internacional?

El rock nunca morirá y dentro de ti y de mí, siempre seguirá. Es un estilo de música que siempre será eterno, de hecho, cuando hay macro conciertos de rock, como Rock Fest o Leyendas del Rock hay miles de rockeros saltando.

-¿Qué bandas más jóvenes te gustan? de cualquier estilo.

- Me gustan mucho más las antiguas, pero te puedo decir que hay algunas bandas que me gustan, como H.E.A.T, Thundermother... Soy muy mala para acordarme de los nombres, pero escucho en Spotify y hay bandas jóvenes muy buenas, lástima que en las emisoras pongan poco rock.

-De lo que más me gusta de ti, de tus bandas, es la pasión y el amor que sientes por la música.

Es que, si no fuera así no podría salir al escenario, el rock se lleva en la sangre. Los rockeros somos muy auténticos y si no eres de verdad, haría el ridículo en el escenario, por la manera que canto y me muevo.

-¿Cuáles fueron las primeras voces, artistas y bandas que te enamoraron?

- Led Zeppelin, Scorpions, Janis Joplin, Camarón de la Isla… Me hicieron poner los pelos de punta cuando los escuché por primera vez, sobre todo Camarón de la Isla, que me quedé impresionada con ese quejido de voz y sentimiento cantando.

-Aunque estuviste un tiempo semi retirada, nunca abandonaste del todo la actividad musical.

- Como bien dices, estuve unos años dedicándome a mis hijas, pero nunca he estado fuera del todo, siempre he hecho alguna que otra colaboración. Me quemé bastante porque tuve malas experiencias con discográficas y managers, que te prometían el oro y el moro y luego no cumplían nada y eso también hizo que me alejara.

-El año pasado dijiste que tenías un proyecto muy “heavy”. ¿Nos puedes adelantar algo?.

- Pues sí, el disco que va a salir, “Respira” es muy heavy. Cada disco que he hecho ha sido diferente, te marca mucho el momento que vives, pero siempre han tenido mi personalidad. Ahora me apetecía hacer algo más duro.

-El Rock y el Heavy Nacional de los 80 y 90′s siempre ha sido muy importante en mi vida. ¿Qué significa ahora para ti?

- Creo que ha sido la mejor época en España, Manzano, Santa, Barón Rojo, Leño, Ñu y un gran etc. Tengo un recuerdo muy bonito de aquella época, que es cuando yo empecé. Nos encerrábamos en un local de lunes a domingo y nos pasaban las horas sin darnos cuenta y acababa afónica perdida, pero feliz.

-Como curiosidad, que discos eran tus favoritos en ese momento, de artistas españoles. ¿Y ahora, de cualquier nacionalidad o estilo?

- Scorpions, Led Zeppelin, Santa y muchos más que me hacían escuchar los de la banda, que la verdad es que no me acuerdo de cómo se llamaban, ya te he dicho, que soy muy mala con los nombres.

-Da la sensación de que estás muy motivada.

- Si no estuviera motivada y con ilusión con el nuevo disco que va a salir, lo tendría jodido. Como te he dicho, tengo muchas ganas de subirme a un escenario y darlo todo hasta que se prenda fuego. Ahí os quiero ver!!!