Manolo Arias: “La música que te gusta en la adolescencia es la que te marca”

Magik es el proyecto que surge de la unión de dos músicos con dilatada experiencia: el guitarrista y productor Manolo Arias (Ñu, Niagara, Atlas, Arias – Barón Rojo, Iguana Tango, etc.) y el vocalista británico Giles Keith Ramírez (H.O.T., Ghost, Reach). Aunque se conocen desde hace casi 30 años, hasta la fecha, no había surgido la oportunidad de colaborar juntos. De esta unión nace la idea de publicar una cover al mes, “12 meses, 12 versiones”, bajo el título de “Covers In Isolation”. De esta manera van ofreciéndonos su particular visión de clásicos de los 60 y 70, siempre bajo su prisma personal, adaptándolo a su criterio musical.

Por ejemplo, y en concreto, “25 or 6 to 4” es una canción escrita por Robert Lamm, uno de los miembros fundadores de Chicago y grabado en 1969 para su segundo álbum, “Chicago”. El currículum de Manolo es infinito, teniendo en cuenta que ha formado parte de gran parte de la mejor música que ha dado nuestro país. Nos habla de sus dos proyectos, Magik y Arias.

-Hola Manolo, ¿qué tal te encuentras con la pandemia? ¿Eres de los optimistas o de los pesimistas ?

- Después de un año, empiezo a estar cansado de la situación. Supongo que como mucha gente. Estar todo el dia con la mascarilla a cuestas, constantemente vigilante de todas las normas..., aunque soy consciente de que es lo que toca, el hastío empieza a hacer mella. No sabría si ver el vaso medio lleno o medio vacío. Me da que el bicho ha venido para quedarse entre nosotros y que cuando esto pase, nada va a ser igual. Tengo la impresion de que todo, en general, tal y como lo conociamos no va a ser lo mismo.

-¿Te está afectando mucho a nivel profesional?

-Me esta afectando sobre todo en no poder salir a tocar, no poder subirme a un escenario. Es lo que peor llevo. Estoy muy activo porque no paro de hacer cosas. Ademas de impartir mis clases de guitarra, estoy todo el dia liado en mi home studio, grabando, componiendo, y elucubrando cuales van a ser los siguientes pasos a dar, pero no poder pisar el escenario, ver al publico..., es lo peor.

-¿Ahora mismo, qué planes tienes?

- Como te comentaba, aparte de impartir mis clases, ahora mismo todo pasa por mis dos proyectos, Arias y Magik. Todas mis energias estan puestas en eso.

-Cuéntanos tus 2 proyectos, Magik y Arias. Qué son y en qué se diferencian.

- Arias es algo que, tal vez, tendria que haber hecho hace mucho tiempo. Aunque lo ironico del caso es que la idea no fue mia, si no de Carlos Lillo, bateria y coproductor del disco. Es un proyecto personal porque lleva mi nombre, pero a la vez es un trabajo coral. Todo el mundo ha aportado su talento, que es mucho. Es gente a la que he elegido, basicamente por dos motivos, el talento que atesora cada uno de ellos y que son amigos mios, y no necesariamente en ese orden. Como anecdota te puedo contar que fue Julio Davila, vocalista de la banda quien eligio los temas que se iban a grabar. Eso te da una idea de lo que comentaba antes. Todo el mundo se ha involucrado y aunque yo tuviera la ultima palabra, todo el mundo ha aportado.

Magik ha sido fruto, como tantas cosas en la vida de la casualidad. A raiz de la muerte de Eddie Van Halen, quise hacerle mi pequeño homenaje. Lo facil habria sido tomar prestado cualquier tema de su discografia y hacerlo, pero queria darle una vuelta de tuerca. Desde hacia tiempo queria hacer una version de “Listen to the music” de The Doobie Brothers. La idea era darle ese aire de las primeras grabaciones de Van Halen, bueno mas bien intentarlo. Mi buen amigo Marcos Sánchez contacto con Giles, porque, aunque nos conocemos desde hace tiempo, le tenia perdida la pista. Le conto la idea, y lo que iba a ser una cosa puntual y casi anecdotica, se ha convertido en un proyecto serio y el cual esta teniendo bastante repercusion internacional.

-¿Que es “Covers In Isolation”? ¿Tendrá continuidad?

- “Covers in Isolation” es hacer versiones de temas, fundamentalmente de los 60´s y 70´s y vestirlas con otros arreglos y otro sonido. Tengo la teoria de que la musica que escuchas en tu adolescencia es la que te marca para el resto de tu vida. Luego te podran gustar otras cosas, pero esa musica la llevaras siempre en tu corazon. Cuando yo era joven, en los 70´s, habia muchisima musica y para mi, toda era buena. Da igual que fuera Rock, Folk, Country, Funky, Soul, hasta la musica disco era increible, y toda esa herencia me ha marcado muchisimo musicalmente hablando. No se si tendra continuidad porque ahora mismo estamos compaginando la grabacion de las versiones con la composicion y grabacion de temas propios, con lo cual lo que si estoy dejando claro es que Magik si va a tener continuidad. De momento Giles y yo. Llegado el momento, cuando se pueda salir a tocar ya veremos si la banda es mayoritariamente britanica, española o mitad y mitad.

-¿Qué otras versiones te gustaría tocar? ¿Y algo de los años 80?

- Uf, la lista es interminable y hay de todo. Vamos a acabar el año, porque la idea es sacar una version al mes. Acabado este objetivo, imagino que tendremos el disco con temas propios o acabado o muy avanzado. En fin, ya veremos. De momento de los 80 no vamos a hacer nada, porque en esa epoca la historia era otra.

-Se agradece mucho el toque personal, a veces los discos de versiones son miméticos.

- Siempre he creido que una version es una vision personal y diferente del trabajo de otro musico, y hay versiones muy buenas, tanto como el original. Se me viene a la mente “With A Little Help From My Friends”, de The Beatles. La version de Joe Cocker es inmensa. Lo otro es un cover, es decir, tomas la cancion y la clavas. Teniendo su merito, creo que no se aporta nada. Ademas las versiones, al menos en nuestro caso, se estan haciendo desde el respeto y el cariño mas absoluto a los compositores e interpretes de los originales, porque son parte de la banda sonora de nuestras vidas.

-¿Cuáles serían tus discos favoritos de versiones?

- Hay uno buenísimo de bandas de Hard Rock y Heavy Metal suecas tocando temas de ABBA que es brutal. Hay otro tambien muy bueno, este creo que de los 70 de versiones de The Beatles en el que hay de todo, versiones muy buenas y otras no tan buenas.

- ¿Cuál es la vinculación de Giles con Ghost? Es uno de los mejores grupos ahora mismo.

- Los Ghost de Giles no tienen nada que ver con los actuales. Fue un grupo británico de AOR que grabó un disco y se disolvió, a pesar que tuvo cierta repercusión actuando en festivales para la MTV y, como anécdota, estaba detrás Don Arden, el padre de Sharon Osbourne.

-Con Arias, la pandemia retrasó “No Estoy Para Nadie”.

- Si. El disco tendria que haber salido en marzo del 2020, pero llego la pandemia y lo paralizo todo. De acuerdo con Martin Music, decidimos sacarlo en septiembre de 2020, porque en realidad era un momento tan bueno como cualquier otro. Ademas habia un factor que jugaba a favor, prácticamente no habia lanzamientos discograficos en ese momento.

-¿Has quedado satisfecho?

- Totalmente. Ha quedado reflejado al cien por cien lo que queria hacer. El resultado es espetacular. La acogida ha sido asombrosa. Las críticas inmejorables, en fin que todo ha salido a pedir de boca. La pena es no poder defenderlo en directo, pero bueno, ya llegara el momento.

-Niagara, Atlas, Ñu, Muro, Bella Bestia, Motores o Monterrey...¿que nos puedes contar?...es impresionante la carrera dentro del Heavy Metal nacional.

- Me siento afortunado. He sido un privilegiado por poder trabajar con tantos musicos, tan buenos y tan diferentes. Aunque casi que los mas importante es que me ha permitido conocer a las personas. Eso para mi tiene un valor incalculable.

-¿Como productor de Barón Rojo...cómo ves la interminable polémica dentro de ellos, y las declaraciones polémicas de Sherpa?

- Bueno, son cosas que pasan y como se dice en el futbol, lo que pasa en el campo se queda en el campo.

-Muchas gracias Manolo.

- Ha sido un placer y espero que nos veamos pronto en los conciertos disfrutando de la musica y de la compañia de los amigos.