Crash Bones: “Estamos preparando un retorno muy macarra a los escenarios”

Editado el año pasado, “Tendencia Homicida” es un disco de escucha y compra obligatoria para todo melómano que aprecie de verdad el Hard Rock más festivo, vibrante y gamberro en el buen sentido. Entra la mard de bien y encantará a cualquier fan de Mötley Crüe y de sonidos también un poco más duros. Muy en la onda de la fantástica avalancha de bandas escandinavas. Formados en 2015 en Barcelona, el frontman Danny Crash nos habla de la banda y de música.

¿De tus gustos musicales, que es lo que más podría sorprender o divertir a la gente?

¿Te gustan las series? ¿y cuáles si es así?

Muchas gracias Danny.

- Hola Danny, que tal llevas la pandemia...

- Bueno...todo esta situación ha sido difícil de asimilar, a nivel personal con altibajos al principio, mal por el confinamiento, pero a medida q pasaban los dias... mejor, te acostumbras a aguantarte a ti mismo y ha conocerte mejor, me sorprendió la paciencia y nivel de adaptación que puedes llegar a tener.No obstante lo he sufrido de diferente manera, ya que he rodado una pelicula en este período y el sentirme activo me ha ayudado mucho.

- ¿Como es tu dia a día ahora? Espero q estés escuchando mucha música...

- Pues ahora estoy trabajando en el nuevo trabajo de estudio de Crash Bones, también hemos retomado los ensayos y estamos preparando una vuelta muy macarra para nuestros shows en vivo. Y evidentemente la musica siempre esta muy presente en mi dia a dia.

- ¿Algún descubrimiento potente o la sensación de haber recuperado alguna joya de la que no te acordabas en estos meses?

- Joyitas jejejeje...bueno a nivel internacional casi todo lo que sale del genero hard rock y metal nórdico estan en la vanguardia aqui en europa, bandas como Crazy Lyxx, Dynasty, Crashdiet, H.E.A.T, Poodles etc...,hay un sin fin de buenísimas bandas del genero...y a nivel nacional creo que la última década se ha llegado a un nivel muy top con bandas como Jolly Joker, Stop Stop, Sexplosion... realmente si buscas bien hay mucho donde elegir....

- Ya hace un año de “Tendencia Homicida”. He visto gente ponerse de acuerdo en que es uno de los mejores trabajos de hard rock en castellano de los últimos tiempos.

- Bueno...estamos contentos con resultado del disco, decir que es uno de los mejores discos de hard rock en castellano de los últimos años puede sonar muy atrevido, pero creo que si que es un disco bastante real y directo. Pero para gustos los colores, algunos nos odiaran con todas sus fuerzas (que es muy lícito ) y otros nos amarán con la misma intensidad.

- Suena fresco, callejero, muy fiestero...¿era la intención? ¿Qué modelos a seguir tenías?

- Sí! Realmente puede q tenga ese rollo de heavy/hard/rock actual, posiblemente la culpa sea de todo esa movida finesa y sueca q hablamos anteriormente, mezclado con el hard rock americano de los 80′s y todo los referentes de las grandes bandas de la península cómo Obus, Baron Rojo, Zeus he incluso Barricada quedan muy patentes en este disco, si no intentas imitar algo y crees al 100% en tus temas, seguro que consigues hacer algo bueno.

- ¿Qué planes tiene Crash Bones en estudio y en directo?

- La intención es poder presentar este maldito disco en directo, y en cuanto podamos, entrar en el estudio a grabar nuevo material...es difícil saber el orden de prioridad, depende de cómo avancé la pandemia.

- En 2020 se tuvo que suspender el United Fest, en Terrassa, ahora hace un año.

- Sí, una pena, seguro que tendremos oportunidad de retomar el evento, cuando? Quien lo sabe...

-Vuestro nombre es perfecto para la escena sleazy...creo que encajaríais muy bien en Los Angeles a finales de los 80. Te gustan mucho esas bandas?

- Sí, tanto nuestro roll e imagen...esta muy ligado a toda esa movida americana, también he podido comprobar que el publico americano es muy pasional y muy agradecido...pero todo aquello tuvo su momento, dudo mucho que se vuelva a repetir algo asi.

-¿Tienes algún tesoro hard rockero, sleazy, desconocido en general y que quieras reivindicar?

- Hay una banda en Barcelona que se llaman Montana Piton, hacen un rock’n’ roll de lo mas punk y sucio que puedes escuchar, sus miembros están bastante trayaos de hecho no se si ha dia de hoy están vivos.

- ¿Puedes escoger tus cantantes y guitarristas favoritos?

- Ufff, difícil...Como guitarristas siempre he sido muy seguidor de Steve Stevens y de John Sykes.Y como voces Klaus Meine, Ronnie James Dio y Rob Halford o Freddy Mercury son indispensables...Pero Yirky de The 69 Eyes, o Steve Pearcy de Ratt son la polla....y la lista seria mas larga pero me corto.

- ¿Con qué grupos o artistas nacionales te sientes más cercano, o que te gusten más?

- Barricada por su musica y la manera de escupir sus letras. Y Rat-zinger por su potencia y autenticidad.

- Con el estado actual del Rock, ¿eres de los optimistas o pesimistas?

- La cosa no pintaba muy bien antes, pues imagínate ahora...Veremos quién queda en pie cuando esté ciclón pasé. Es una incertidumbre total, salas de conciertos, bandas, promotoras personal de montaje, técnicos etc...todo esta en el aire.

- ¿De tus gustos musicales, que es lo que más podría sorprender o divertir a la gente?

- Me gusta mucho Lady Gaga y los principios del Sabina cuando molaba, ahora lleva 20 años siendo un capullo..

-¿Te gustan las series?

- No veo muchas series, de hecho ahora estoy enganchado a documentales de los crímenes de la guerra civil española, todas las atrocidades q se cometieron durante el régimen fascista y los testimonios de las víctimas, es sumamente interesante cómo se ha ocultado todo esto y aun a dia de hoy es un tema tabú.

-Muchas gracias Danny.

- A vosotros, un saludo.