Gaby Alegret: “Los Gatos Salvajes son la formación más completa que he tenido y Sue Gere es un genio”

Gay Alegret es por derecho propio una de las personalidades más talentosas, longevas e importantes de nuestro Rock, sin olvidar su carrera como promotor de conciertos, siempre vinculado a la industria musical del país.

Con su mítio grupo, Los Salvajes, reinaron por todo lo alto en la España de los 60, junto con Los Brincos, Los Bravos y Los Canarios, entre muchísimos otros. Los himnos de estas bandas son incontables, y también los de los barceloneses, rock’n’roll puro con claras connotaciones británicas de la época.

Junto a Los Gatos Salvajes y Sue Gere, Gaby está ahora más pletórico que nunca. Lo prueba el muy reciente disco “Diez Minutos en Tu Corazón”, una de las grandes sorpresas de la temporada. Suena poderoso, fresco. Hablamos con el rock’n’roller.

- Hola Gaby, ¿qué tal va todo con la pandemia?

- Pues como todos los músicos, jodidos por no poder trabajar en directo, claro.

- ¿Ha afectado mucho la grabación del disco?

- Pues sí, hemos estado dos años para terminar este trabajo incluso temas realizados por teléfono y mezclado tres veces para que quedara perfecto.

- Sorprende de forma muy agradable el sonido este sonido hard rockero clásico y muy muy fresco.

- Si en el primer disco fue un poco de todo, en este ya sonamos como yo quería, más potente. También se ha conseguido con el cambio de elementos importantes en la ejecución.

- Por lo que visto hasta ahora con la promoción de “Diez Minutos En Tu Corazón”, pareces muy feliz en este momento. Tuviste gravísimas enfermedades, ya superadas.

- Sí, pasé por el maldito cáncer por dos veces superándolo sin quimio ni nada, pero muy importante en la mesa de operaciones, hoy todo superado gracias a Dios.

-Sue Gere, tu productor y bajista, se ha convertido en uno de los músicos más destacados e importantes del panorama nacional. Dices que es un genio.

- Lo es cómo músico y cómo productor. Así le avalan su trayectoria musical y detrás de la mesa.

- ¿Qué vas a hacer con los Gatos Salvajes para promocionar el disco?

- Pues de momento presentarlo a los medios y una vez todo se normalice un poco todo, hacer las presentaciones que se puedan.

- La formación es sensacional, de las mejores que has tenido, no crees?

- Sí, creo que es la mejor, o, mejor dicho, la más completa musicalmente hablando. Piensa que están Andreu Runo, guitarra y Sue Gere al bajo, luego esta Francis Rabassa a la batería, Nina Olive en percusión y coros y Jordi Marques a la guitarra solista y mi voz.

- A todos los niveles, ¿cómo han cambiado las relaciones dentro de una banda, si comparamos los 60 y ahora?

- Hoy se tiene un concepto más intenso en las relaciones, musicalmente hablando. En los 60 se miraba más quien era el más guapo y el que ligaba más, jeje.

- Durante la composición y grabación del disco, en que artistas pensabas y escuchabas?

- Yo, personalmente, escucho de todo, desde hard rock hasta flamenco y clásico. Para mí todo lo que esté bien realizado merece un respeto.

- ¿Eres de los que piensa que la tecnología ha perjudicado la música? Me refiero a que los jóvenes no saben lo que es un disco, ni por supuesto comprarlo.

- Se ha perdido la ilusión de la compra de un disco para mirar la funda durante la escucha. Hoy muchos se lo bajan por internet, eso sí ha perjudicado a la industria y sin contar con la mierda del pirateo, eso es terrible.

- Más que de canciones, puedes escoger tus discos favoritos de los 60, tanto nacionales e internacionales?

- Me gustaban Los Módulos y Los Canarios, Los Buenos e internacionalmente desde Kinks, Stones, Animals, Procol Harum, etc.

- ¿Y más en general, de la Historia del Rock?

- Boston, y sobre todo mis adorados Toto, para mí, mi grupo de cabecera junto a Whitesnake.

-Se relaciona siempre a Los Salvajes con las bandas británicas de los 60, pero, por ejemplo, ¿qué opinas del Rock’n’roll de los 50?

-Yo nací escuchando a Eddie Cocran, Buddy Holly y Chuck Berry luego ya llegó la explosión del British Invasion.

-¿Y del Hard Rock de los 70, como Led Zeppelin o Black Sabbath?

- Los Led Zeppelin y Deep Purple me gustaron mucho.

- ¿Punk americano y británico?

-Ninguno, no me gusta el Punk.

¿Grunge y el rock alternativo de los 90?

- Lo que más quizás Nirvana y Ramones.

- Es innegable que eres y sois una referencia para muchas bandas de rock españoles, de diferentes edades.

- Quizás sí, en los 60 marcamos un estilo que fue brutal en su época, la prueba es que la gente todavía me respeta por mi legado.

-Otro día repasaremos tu carrera de promotor, te apetecerá?

- Sí por qué no. Hoy estoy con las manos puestas en mi segundo libro que saldrá en octubre, del que hablo de mi etapa de promotor, manager y productor. Por cierto, adelanto de primicia el nombre del libro “Segundos fuera” saldrá de la mano de The Fish Factory ON BOOK, y bajo la dirección de mi querido José Manuel Fernández.

- Moltes gràcies Gaby.

-De nada, a mandar.