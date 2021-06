El Primavera Sound 2022 agota las entradas

Cultura

El Primavera Sound 2022, que se celebrará durante dos fines de semana con programación entre el 2 y el 12 de junio, ha agotado las 200.000 entradas en poco más de una semana, ha informado este viernes el festival.

El festival ha considerado que el ‘sold out’ a un año vista demuestra que el nuevo formato “ha sido recibido de forma entusiasta”, así como la confianza de la inmensa mayoría de poseedores de entradas para la edición de 2021, que han mantenido sus tickets.

El Primavera Sound ha señalado que las entradas agotadas posibilitarán un lleno de 80.000 personas en cada uno de los seis días en el Parc del Fòrum, y que a lo largo de todo el festival se alcanzará la cifra de medio millón de asistentes, entre los que más de 100.000 viajarán desde 126 países diferentes.

El Primavera Sound 2022, que se celebrará en Barcelona y Sant Adrià de Besòs, anunció recientemente el grueso de su cartel compuesto por más de 400 bandas, paritario y diversidad de estilos, con el que el festival celebra su 20 aniversario.

The Strokes, Tame Impala, Tyler the Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National, Bikini Kill, King Gizzard and the Lizard Wizard y Beck encabezarán el primer fin de semana, del 2 al 4 de junio, ha informado el festival.

Este primer fin de semana, que mantendrá gran parte del cartel previsto para 2021 al que se suma Nick Cave, también contará con Bauhaus, Cigarretes After Sex, Disclosure, Idles, Maria del Mar Bonet, C.Tangana, Duki, Beach House, Bad Gyal, Jawbox, Sharon Van Etten, Mavis Staples, Napalm Death, Dinosaur Jr., Yo la Tengo, Maria José Llergo, Manel y Jehnny Beth, entre otros.

El segundo fin de semana, del 9 al 11 de junio, contará con Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallions, Interpol, Antònia Font, Run the Jewels y Yeah Yeah Yeahs, además de The Strokes, Tame Impala, C.Tangana, King Gizzard and the Lizard Wizard, Bad Gyal y Tyler the Creator, que repetirán presencia, así como los habituales Shellac.

También estarán en el Parc del Fòrum el segundo fin de semana Slowdive, Big Thief, Metronomy, Brittany Howard, The Jesus and Mary Chain, M.I.A., Courtney Barnett, Jessie Ware, Sky Ferreira y Mogwai, entre otros, que quiere mostrar “lo que ha pasado en el mundo de la música en los últimos meses”.

La programación entre semana en salas de Primavera a la Ciutat, del 5 al 8 de junio, contará con actuaciones de Beck, Megan Thee Stallion, Interpol, Jamie XX, King Gizzard and the Lizard Wizard, Jorja Smith y Disclosure Dj, entre otros, así como artistas que no tocan en fin de semana como The Magnetic Fields, Chet Faker, Sons of Kemet y Kamaal Williams.

En esta programación en salas participan por el momento las dos de Apolo, Razzmatazz, Sidecar, Luz de Gas, Red58, La Nau, LAUT, Bóveda y VOL, y el festival reservará un 15% de entradas individuales que se venderán aparte de los abonos de fin de semana y el aforo de cada concierto estará sujeto a la capacidad de las salas.

El festival explicó que el cartel “no está completo y se anunciarán más nombres en las próximas semanas”, y se completa con el Brunch-on the Beach el 12 de junio, una fiesta diurna que tendrá a Nina Kraviz, Amelie Lens, Malika, Chaos in the CBD y Peggy Gou.

Las entradas adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a un fin de semana de Primavera Sound 2022 y el comprador deberá elegir: en el caso de las entradas de fin de semana, se deberá escoger entre uno de los dos fines de semana y será posible un ‘upgrade’ para poder ir a ambos, y en el caso de las entradas de día uno de los seis días principales en el Parc del Fòrum.

Las operadoras de venta de entradas se podrán en contacto con los poseedores este martes y a partir del 1 de junio será posible solicitar la devolución de la entrdas para aquellos que lo deseen, el mismo día que saldrán a la venta las nuevas entradas para Primavera Sound 2022 en todas sus modalidades, con un precio de 245 euros + gastos para un fin de semana y de 110 euros + gastos para las entradas de día, así como un precio de 425 euros + gastos para los dos fines de semana.

Las entradas de fin de semana incluyen el acceso a los tres días en el Parc del Fòrum, además de los cuatro días de conciertos de Primavera a la Ciutat y la fiesta de clausura Brunch-On the Beach.