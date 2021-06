Paul Redwood: “Mi nuevo disco está cargado de emotividad y nostalgia”

Cultura

Paul Redwood tiene una más que remarcable trayectoria musical, con mucho Hard Rock y Power Metal. El año pasado se unió a Tabú, justo antes de la pandemia, pero ahora mismo está volcado en su carrera en solitario. Hablamos con el artista de todo ello, de su reciente disco “Episodes Of My Life” y de mucho más.

- Hola Paul! ¿Cómo os encontráis tú y los tuyos? ¿Cómo habéis pasado la pandemia?

- Hola, muy buenas, pues por suerte he de decir que estamos todos bien. Han sido unos meses terribles, sobretodo al principio. El no poder salir de casa, no asistir al trabajo ni mi hija al cole se nos hizo muy extraño. Pero no quise esperar sentado en el sofá a que todo pasara y me puse a componer temas nuevos y a trabajar letras e ideas que ya tenía.

- A nivel musical, ¿qué has estado haciendo estos meses? Tenías algunas canciones guardadas para “Episodes Of My Life”.

- Como he comentado en la anterior pregunta, aproveché a desarrollar canciones nuevas quizás algo influenciado en la situación que estábamos viviendo en el segundo trimestre del 2020 ya que supongo que nunca hubiera incluido 3 baladas en un mismo disco ( jajajajaja ).

Si es cierto que tenía bastantes temas ya prácticamente escogidos para grabar este disco, pero si la pandemia nos regaló algo positivo, fue tiempo.

Tiempo para escribir, para tocar, para componer y quise aprovecharlo al máximo.

- Escrito en español e inglés, el disco es ambicioso. ¿Estás satisfecho? ¿Qué recibimiento ha tenido?

-La idea no era editar un disco 50% en español y 50% en inglés, salió así y aunque no es nada común editar un álbum en 2 idiomas, si quise correr ese riesgo.

Supongo que desde dentro del proyecto nunca vemos las cosas como oyente y eso no nos deja sacar una conclusión con el criterio adecuado.

Pero si que puedo decir que el resultado de algunas canciones estoy muy satisfecho y entusiasmado con la acogida que tuvieron desde el minuto uno. Nunca me podría imaginar que agotaría la venta física en los dos primeros meses.

Precisamente por los momentos que estábamos viviendo, sin poder hacer actuaciones en directo, programar eventos, alquilar una sala para poder pinchar el disco y montar un stand con los cd´s y el merchan, sin el apoyo de ninguna compañía ni agencia.

Tuve que utilizar las herramientas que estaban a mi alcance en esos momentos, como las redes sociales y mi web y trabajar muchísimo en la comunicación con la gente. Intenté medir los tiempos entre publicaciones y hacerlo lo más elegante y respetuoso que me fue posible.

- Supongo que la experiencia y trabajo con David Palau habrá sido muy fructífera.

- La verdad es que David es una persona que te lo pone todo muy fácil.Me abrió las puertas de su casa y empezamos a trabajar muy cómodos desde el primer momento.

La situación sanitaria del 2020 y las restricciones fueron el mayor desafío para poder grabar este disco, pero pudimos finalizarlo y eso ya fue un gran éxito.

- Compartís el gusto por el Hard Rock 80′s...

- Sí, totalmente, las grandes bandas de los 80´s y 90´s forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. Por poner algún ejemplo, Bon Jovi, Poison, Van Halen, Cinderella, Scorpions etc… siempre me acompañaron desde la infancia hasta el día de hoy y creo que esas influencias se dejan ver en este disco cargado de emotividad y nostálgia.

- Cuéntanos qué planes tienes ahora en solitario.

- En primer lugar seguir promocionando este primer disco en solitario. Me encantaría poder presentarlo en directo cuando las restricciones sean más favorables, pero aún no me he fijado unas fechas concretas ( jajajajaja ).

También me han salido colaboraciones en otros proyectos algunos internacionales, y me gustaría poder realizándolos con ilusión e ir avanzando cada día un poco más.

- La pandemia lo paró todo cuando entraste en Tabú, pero entiendo que estáis grabando el nuevo disco.

- Así es, como hablo en mi tema “Awake, the day the world stopped” el mundo dejó de girar para todos y por primera vez nos posicionó a todos en la casilla de salida.

Aún no hemos entrado a grabar en el estudio pero si que estamos terminando la fase de composición del cuarto disco de Tabü.

Es un disco que coincide con el 15 aniversario de la banda y creemos que será un álbum más potente tanto en directo como en la versión de estudio.

- ¿Qué tal te ha sentado entrar en la banda? ¿Estás aportando cosas a nivel musical?

- Pues mi entrada en Tabü coincidió con el inicio de mi disco en solitario. Pero nunca he dejado ninguna de los dos proyectos a un lado para dedicarme al otro. Al contrario, he intentado poner toda la carne en el asador para poder ofrecer lo mejor de mi.

En Tabü me siento uno más desde el primer ensayo y trabajamos los temas y las ideas juntos. Aportar ideas y canciones a una banda y llevarlas adelante es una sensación de felicidad inmensa.

No podemos obviar que laboralmente no me dedico a la música, trabajo en una gran multinacional del sector de la automoción, en Seat S.A. y compaginar los horarios laborales, la conciliación familiar, las tareas del hogar y la música hay que reconocer que no es nada fácil.

Cualquier paso que damos, nos cuesta el triple, pero no puede ser una excusa para tirar la toalla. No perdemos al caer, sino al rendirnos.

- En cambio, abandonaste Bad Way.

- Mi salida de “Bad Way” fue una decisión muy complicada de tomar por varios motivos. El principal por la amistad que nos une, son unos chicos geniales y lo he pasado en grande con ellos. Pude grabar su tercer trabajo de estudio “Live Laugh Love” y defenderlo en directo, del cual estoy muy orgulloso.

Pero necesitaba empezar mi proyecto en solitario y como bien he comentado anteriormente, los que tenemos que trabajar 40 horas semanales se nos hace prácticamente imposible el poder sostener 2 o 3 proyectos a la vez. Por lo que tuve que tomar la decisión de salir de la banda para centrarme en mi proyecto.

- ¿En qué estilo te encuentras más cómodo componiendo?

- Creía que no tenía preferencias en este campo y que me podía adaptar a los diferentes estilos, pero con los años si que descubres que hay estilos que son más favorables.

La primera banda que monté en 1994 “Cielo Negro” hacíamos Rock Urbano sin tabúes y también me resultaba fácil componer, escribir o realizar arreglos.

Quizás dónde más cómodo me encuentro es en el Hard Rock, posiblemente pq es el estilo con el que crecí y el género que más he escuchado.

El Metal Moderno con afinaciones alternativas creo que ahora mismo está fuera de mi alcance, aunque reconozco que tampoco le he dado la oportunidad y ni el interés necesario por este género.

- Respecto al Power Metal, estuviste en una banda tributo a Helloween.

- Si, ( jajajaja ) monté la banda tributo a Helloween en el año 2009 junto a grandes amigos y que todos amamos la música de esta banda desde niños.

La idea era tocar y pasarlo bien en el escenario y por supuesto aprender con su música. Helloween no es precisamente una banda fácil de tributar, nos exigía trabajar y practicar duro para hacer sonar los temas, y cantarlos ni te cuento, hasta los coros son de lo más complicado.

Nos dio muchas alegrías y muy buenos ratos sobre el escenario, pero nunca cruzamos las líneas rojas que separan la realidad de una banda tributo.

Precio de entrada económico para cubrir los gastos, no vender merchan, y no grabar un cd con las covers eran las premisas para mantener un tributo sano.

Parecen las 3 normas para cuidar un Gremlin ( jajajajaja ) pero para mi siempre fue muy importante no lucrarse del trabajo de otra banda, en este caso de mis amados Helloween.

- La pena es que Fireland no llegó a grabar nada...

- Fireland fue mi primer gran proyecto con vistas al futuro. Se fundó sobre el 2003 y en 2004 empezamos los conciertos. Compusimos material para grabar un disco pero nunca llegó el momento de llevarlo a cabo.

Teníamos composiciones muy cuidadas y frescas que se movían entre el Hard & Heavy y el Power Metal que en directo funcionaban muy bien.

Pero las cosas no siempre salen como uno esperan y terminé abandonando la banda que yo mismo había montado y dedicado muchísimas horas.

-Tienes una carrera sólida, extensa, pero adónde te gustaría que evolucionara tu música?

- Si que es cierto que llevo muchos años intentando llegar a algún punto, pero realmente nunca focalicé mi música en una meta, quizás pudo ser un error del pasado no calcular ese impacto, pero como comenté anteriormente empecé en 1994 y aquí sigo en 2021. Muchas veces confundimos el “éxito” con ser ricos y famosos, pero para mi significa dedicarte a lo que te apasiona, en este caso la música.

Para mi sería la evolución de mi música o a nivel personal el poder dedicarme íntegramente a mi música y mi banda. Pero también es un sueño casi imposible de cumplir, no está al alcance de todos.

Quizás uno de los principales problemas que hay en este país, es que dentro del “Rock” el circuito es cada vez más “underground”.

Ya no disponemos de una “Segunda División” por lo que cada vez está más separada la movida entre el circuito profesional y el amateur.

Siendo cada vez más perceptible para el público tanto en directo como al editar un disco a nivel de promo, radio, tv, medios etc…

- ¿Qué recuerdas de tu experiencia en Stop Stop?

-Aunque estuve muy poco tiempo, me pilló en medio de una transición en la banda, pero tengo muy buenos recuerdos. Conozco a Jacob prácticamente desde que llegó a Barcelona y montó su primera banda de Hard Rock ya que tocaba con un amigo mío.

Cuando entré a formar parte de Stop Stop, fue como un subidón de adrenalina, era lo que yo buscaba desde hacía años. Grabamos un single y un videoclip y yo no pude aportar mucho más. Me pilló en un momento complicado familiarmente hablando que me impedía seguir el ritmo de la banda, por lo que tomé la decisión de salir y no frenar sus planes.

Es una banda que funciona bien y yo me alegro muchísimo por ellos.

- ¿Puedes escoger tus 5 discos favoritos?

- Realmente me es imposible escoger 20 discos ( jajajajaja ) pero lo voy a intentar.

Helloween: “Keeper of the seven keys”

Poison: “Flesh & Blood”

Gamma Ray: “Heading for tomorrow”

Richie Sambora:“Stranger in this Town”

W.A.S.P.: “The last command”

-Muchas gracias Paul.

- Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención.Un abrazo enorme y que nada frene el Rock & Roll.

ww.paulredwoodband.com