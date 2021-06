Cultura

Will & The Dirties: “Tenemos ganas de comernos el mundo y quemar los escenarios”

Contra los malos tiempos sanitarios, Rock’n’Roll, y por lo tanto, nada mejor que los catalanes Will & The Dirties. El mejor antídoto para poder disfrutar el verano, y lo demuestra su flamante single “Don’t Waste It”, adelante de su segundo disco, que promete ser una de las grandes sorpresas de 2021 a nivel nacional e internacional.

La propuesta de la banda es el Glam Rock’n’Roll, y la estética va acorde, sobre todo en directo, donde la interactuación con el público es importante. Ya han tocado en varios países europeos, pero Will & The Dirties quieren más.

- Hola Guillem! ¿Qué tal estáis todos en la banda?

- ¡Estamos muy bien! Con mono de conciertos y muchísimas ganas de quemarlo!

- ¿Habéis rockeado durante todos estos meses de pandemia? ¿Algún descubrimiento musical?

- La verdad es que muy poco, el confinamiento comarcal nos ha jodido mucho hasta el punto que no nos podíamos ni ver para ensayar… Durante el pasado verano pudimos hacer algún concierto con la gente sentada, pero todo eso terminó pronto otra vez… En cuanto a descubrimientos, aunque ya los conocíamos, hemos estado indagando más por la discografía de grupos como Extreme y Mr. Big. También grandes bandas nacionales como Stop Stop, Los Zigarros y Hard Buds.

- Supongo que habréis dedicado los últimos meses a grabar el nuevo disco.

- Pues la verdad es que sí, pero hemos comentado antes, al no poder quedar físicamente hasta hace poco, la mayor parte la hemos hecho vía online y cada uno trabajando desde su home studio, que aunque sea funcional las sensaciones y el “feeling” no es el mismo…

- De momento, ¿qué os parece el disco? Supongo que sigue la fiesta glam rock.

- Este nuevo disco va a ser una nueva etapa para nosotros con un sonido aún más duro y crudo que el anterior en el que queremos que las canciones sean aún más energéticas y que no puedas parar de moverte.

- ¿ Os ha costado menos de componer y grabar que “Outbreak”? Quizá el sonido es mejor ahora?

- Ha sido un proceso totalmente distinto por lo que hemos comentado antes por el tema de las restricciones. ¡El sonido será mucho mejor sin duda! Al final se acaban notando el paso de los años hacía mejor con una mayor madurez musical y más control del instrumento.

- “Can’t Waste It” da la sensación de que es un gran single de presentación.

- ¡”Don’t Waste It” es un anticipo de la p*ta bomba que está por venir! Aún queda bastante para la salida del nuevo disco, pero no nos podíamos esperar a mostrar a nuestros fans nuestra nueva etapa musical. Venimos con más ganas que nunca de comernos el mundo y quemar cada jodido escenario.

- ¿Qué tenéis previsto en el tema conciertos?

- Este verano parece que la cosa empieza a moverse por fin. Tenemos una gran fecha el 16 de julio en Girona dentro del festival Tempo. Después tenemos unas cuantas más fechas por algunos bares y festivales pequeños entre agosto y septiembre y estamos a la espera en invierno de poder volver a hacer nuestras giras nacionales e internacionales.

- Habéis girado por varios países, incluso Andorra...alguna anécdota en especial? ¿Qué tal fueron los recibimientos?

- La verdad que salir de gira por Europa sin ninguna ayuda y de manera autogestionada con las dificultades que conlleva ha sido brutal. Tenemos una infinidad de anécdotas para contar y hemos hecho muchísimos amigos y conocido gente encantadora en todos los sitios. Una de las mejores sensaciones sin duda es ir a tocar a una ciudad a 2.000 km de tu casa y ver cómo la gente se sabe y corea las letras de tus canciones, piel de gallina.

- Vamos un poco atrás...¿sois de la misma zona, la comarca de La Selva? ¿Cómo os conocísteis?

- Los tres somos de la provincia de Girona: uno de la Selva, otro del Empordà y del Gironès. La verdad es que cuando nos juntamos los tres somos un auténtico peligro. Nos conocimos por otros proyectos musicales y al ver nuestros gustos musicales y actitud vimos súper clara la idea de montar un proyecto gamberro y disparatado juntos.-¿A nivel musical, qué es lo que más os une y lo q más os separa?

- Lo que más nos uno pues es el estilo, estética y actitud del Glam Rock/Metal y los 80, con bandas como: Mötley Crüe, Van Halen, Guns n’ Roses, AC/DC, Poison…. Lo que más nos separa, sin ser un problema porque acaba aportando variedad y creatividad en el sonido del grupo, es el gusto variado de cada miembro por diferentes estilos musicales como el Funky, Thrash Metal, Blues, Jazz, Country… El Trap ni de puta broma eh!

- ¿Qué es lo primero que te gustó de música?

- Sin duda los solos virtuosos de los guitarristas como Angus Young, Slash, Jimmy Page… y la adrenalina de ver conciertos de rock multitudinarios.

- ¿Puedes escoger tus cinco discos favoritos? Se qué es difícil.

-Dr. Feelgood – Mötley Crüe

-Appettite For Destruction – Guns n’ Roses

-Live at Donington ’91 – AC/DC

-The Best – David Lee Roth

-Extreme II: pornograffitti - Extreme

- ¿Y el tema qué más te emociona?

- Para escuchar un tema frenético y subir los ánimos a tope, sin dudad “Kickstart my heart” de los Mötley Crüe. Para escuchar con calma en casa y disfrutar de una buena balada, “November Rain” de Guns n’ Roses.

- ¿Dónde sería vuestro concerto soñado, como cabeza de cartel?

14. Para apuntar muy alto, ojalá, nos encantaría un día poder llegar a tocar en un Wembley o Madison Square Garden a rebentar, soñar es gratis (hahahaha). Nos encantaría llegar a telonear bandas como: Santa Cruz, Steel Panther, Kiss, The Struts, The Darkness, Tyler Bryant & The Shakedown… Aunque muchas veces la sensación de tocar en salas pequeñas con un público reducido que esta apretado, sudando y disfrutando a tope nuestro espectáculo es una sensación muy emocionante y de la que tampoco queremos dejar de sentir.

-¿Qué referentes nacionales tenéis? de antes y de ahora.

- Aunque les llamen nacionales, las consideramos grandes bandas y les tenemos una gran admiración. Estas son: Stop Stop, Hard Buds, Los Zigarros, Carlos Tarque, ’77…. y seguro que nos dejamos muchas.

- ¿E internacionales?

- De internacionales, pues grandes nombres como: New York Dolls, T. Rex, L.A. Guns, Warrant, Crazy Lixx, Whitesnake, AC/DC, Guns n’ Roses, Poison, Def Leppard, Mötley Crue, Santa Cruz, Steel Panther, Mr. Big, Extreme, Alter Bridge, David Bowie, Elton John.