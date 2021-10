Mescaleros: “Sonamos mejor y más eclécticos que nunca”

Música

Los hermanos Digón pisan muy, muy fuerte, y están mejor que nunca. Los fans del Rock clásico pueden estar de enhorabuena, porque el último álbum de Mescaleros, “No Fear, No Limits”, rezuma rock’n’roll del bueno en cada surco. Muy afianzados, se les ve relajados, contentos y tranquilos. De lo mejor del Rock nacional, y sucede en una época en la que no vamos escasos de ellos. Atienden a LA RAZÓN.

- ¿Con qué música en la cabeza llegasteis al estudio para grabar?

- AMADEO: Pues, ni más ni menos, con las ideas muy claras de lo que queríamos grabar. Después de muchos meses de pandemia recluidos cada uno en su casa desarrollamos muchas ideas diferentes de lo que al principio iba a ser el álbum. Por suerte, justo antes de la pandemia, bajos y baterías quedaron grabadas, por lo tanto, en casa y con los adelantos que nos dan los ordenadores pudimos ir probando mil cosas diferentes, de manera que, al llegar de nuevo al estudio, pudimos desarrollarlo sin problemas.

- El disco parece que es más ecléctico que los anteriores.

- MANU: Si, efectivamente, el hecho de componer juntando todas nuestras influencias sin ningún tipo de prejuicio ha dado como resultado un trabajo muy variado, con doce composiciones que contienen rock clásico, hard rock, southern rock, rock’n’roll, blues rock, incluso algunos pasajes con un toque más heavy, en fin, hasta el funky hace acto de presencia.

De ahí el título del disco, “No Fear No Limits”, aquí no ha habido nada que nos frenase, tal cual, mucha espontaneidad y naturalidad… nos gusta el riesgo!!!

- ¿Qué puede significar el álbum en vuestra carrera?

MANU: Mescaleros siempre hemos pensado que todos nuestros trabajos son significativos a nivel interno como grupo, principalmente porque cada uno se ha realizado siempre en contextos y situaciones diferentes. En este caso, marcados por una pandemia, con tanto tiempo extra por medio, se le ha dedicado un mimo diferente, se ha podido experimentar más, desde el sonido hasta los detalles como incluir teclados, piano, coros más trabajados y ahí está el resultado.

Sólo por esto y con toda nuestra humildad, significa muchísimo para nosotros porque ya nos sentimos muy satisfechos con la labor realizada y creemos firmemente que se puede traducir en una mayor atención hacia la banda porque además tenemos un buen apoyo al contar con The Fish Factory, compañía discográfica que se encarga de darnos ese apoyo y visibilidad que cualquier artista necesita para que su obra llegue a los sitios adecuados.

-Para mí, “No Fear No Limits” puede ser un punto de inflexión para Mescaleros.

AMADEO: Así es, esta vez no nos hemos querido reprimir al hacer toda la música que sentíamos en ese momento justo como hicimos en el pasado. Muchas veces hemos dejado grandes temas fuera de un disco por creer que no encajaban. En cambio, esta vez no lo hicimos así y el resultado ha sido magnífico. Esta vez no hemos tenido miedo de hacerlo y no nos pusimos ningún límite en las composiciones. Las críticas no han podido ser más favorables, describiéndolo como un gran paso adelante y nuestro mejor álbum, sin desmerecer los tres anteriores.

- Suenan muchas reminiscencias muy cercanas a vosotros, como todo el Southern Rock, ZZ Top, Whitesnake...

AMADEO: Cierto, las influencias están ahí, aunque este es nuestro álbum menos southern de todos. No quisimos vernos en la obligación de sentirnos comprometidos por ello. Ahora mismo en este país hay muchas bandas en esa onda, por lo tanto el estilo está a buen recaudo, así que hemos querido dejar patentes las influencias de cada uno de nosotros. Somos cuatro tipos con gustos diferentes, por eso llevamos dieciséis años juntos (risas). Lo mejor de todo es lo que la gente percibe realmente de este disco, dándote mil versiones diferentes de lo que les recuerda cada tema… eso es maravilloso, no?

- ¿Puedes nombrar a alguna banda sureña que os encante y que no sea de las conocidas?

AMADEO: Creo que todas son conocidas. Destacaría Atlanta Rhythm Section, Alabama, The Outlaws... yo qué sé, montones.

- Racha muy triste con las muertes de Dusty Hill y Charlie Watts... precisamente estos días estoy valorando aún más la grandeza de ZZ Top...

AMADEO: Muy triste de verdad... nos está tocando asimilar la marcha de muchas personas que son como de nuestra propia familia. Cuesta mucho imaginarse un mundo sin Charlie Watts o Dusty Hill, como otros tantos que nos han dejado. Cada vez me inunda más una sensación de soledad, son como grandes amigos con los que vivimos grandes momentos en esta vida y ahora se han ido, muy triste. Desde luego que la grandeza de ZZ Top es superlativa, yo creo que desde que publicaron “Tres hombres” jamás dejaron de ser grandes.

-¿Qué planes tenéis ahora? Entiendo que la situación para girar ha mejorado un poco.

SERGIO: Estamos, como todos, a expensas de que varíe a mejor la situación pandémica actual. Lo primero, la fase promocional: que nuestro trabajo llegue al público y a partir de ahí que se traduzca en actuaciones. Tenemos unas ganas enormes de actuar después de tanto tiempo en standby. Somos una banda de directo y, si todo mejora, intentaremos estar en el mayor número de sitios posible. No obstante, hay que tener en cuenta que el sector musical ha quedado algo mermado a nivel de salas y las que han sobrevivido y no han bajado la persiana, siguen todos los protocolos Covid para poder programar con garantías, con aforos reducidos y demás, pero bueno, queremos ser optimistas y pensar que se podrán realizar actuaciones.

- ¿Qué nos vamos a encontrar en los próximos conciertos?

SERGIO: Vamos a salir a por todas, serán conciertos donde prácticamente el set list incluirá la mitad de los temas del nuevo álbum, intercalados con canciones de los tres trabajos anteriores, una buena dosis de hard rock de alto octanaje interpretadas por cuatro músicos muy pasionales y entregados, Mescaleros.

- ¿Cuál es un concierto soñado al que no has asistido, un artista o grupo que nunca hayas visto?

AMADEO: Ufffffff, hay tantos...Mellencamp, Cheap Trick...y un largo etc.

- Muchas gracias por vuestra música.

AMADEO: Muchas gracias a ti Joan por darnos voz y tu tiempo.

Joan Planes