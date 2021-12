La Generalitat, contra el niño que ha pedido clases de castellano: “Es una vulneración flagrante de los derechos”

Hasta ahora, la Generalitat no se había pronunciado sobre el señalamiento de una familia en una escuela de Canet de Mar (Barcelona) por pedir clases en castellano en un aula de P5. Y, cuando lo ha hecho, no ha sido en ningún momento para dar ni una sola brizna de apoyo o protección al niño, que ha sido objeto de una dura campaña de linchamiento en redes sociales y amenazas. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, se ha limitado a decir que el Govern estará siempre en contra de cualquier acción de violencia, aunque ha querido dejar claro su rechazo al recurso presentado por la familia del niño para que se impartan clases en castellano en su aula.

“Creemos que es una vulneración flagrante del derecho de los alumnos del centro que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto. Es sorprendente”, ha aseverado Plaja, que, después, ha querido también decir que no quieren poner “el foco sobre una escuela concreto” para evitar señalamientos. En este sentido, cabe decir que, desde el jueves, esta familia está siendo objeto de una dura campaña por parte del separatismo: un grupo de padres de la misma escuela ha creado una cuenta de Twitter desde la que promueven acciones en contra de la aplicación de la medida (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado cautelarmente que se impartan un 25% de clases en castellano) y no descartan no llevar a sus hijos a las clases que se impartan en castellano.

Asimismo, también desde el separatismo radical se ha promovido ir a casa de la familia a lanzarle piedras. Estas amenazas han impulsado a entidades, como la Asociación por una Escuela Bilingüe, a pedir a la Fiscalía que abra una investigación.

Plaja, lejos de tratar de rebajar tensiones en un caso muy delicado, ha querido evitar en todo momento generar ni un ápice de malestar en asociaciones de defensa del catalán (muy temidas en los partidos independentistas y que tienen mucha influencia sobre la acción gubernamental), como Plataforma per la Llengüa, y ha exculpado explícitamente al Govern de que la sentencia se tenga que aplicar porque va dirigida al centro y no a la Conselleria de Educación.

Coronavirus

La Generalitat ha anunciado también este martes que va a reforzar las inspecciones para controlar que todos los establecimientos afectados (ocio nocturno, restaurantes, gimnasios y residencias) cumplen con la obligatoriedad de dejar entrar solo a personas con el pasaporte Covid. El Govern va a desplegar en las próximas horas (no se ha concretado cuándo) un dispositivo policial con Mossos d’Esquadra y policías locales.

Plaja también ha explicado que se ha aprobado alargar durante 15 días más el uso del pasaporte Covid, aunque ha dicho que no se ampliará a otros ámbitos. En todo caso, ha asegurado se están cumpliendo “las peores perspectivas” y “los datos siguen al alza” por lo que ha pedido precaución y continuar adelante con la campaña de vacunación. Tampoco ha podido concretar aún cuándo se iniciará la administración de dosis a los niños de entre 5 y 11 años, aunque ha asegurado que se hará en cuanto reciban vacunas y se arrancará por los niños de 11 (también ha afirmado que seguramente se citará a los niños).