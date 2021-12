El sector independentista de la Mesa del Parlament catalán quiere desobedecer las sentencias para no quitar escaños

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha propuesto este jueves que no se pueda perder la condición de diputado si no tiene una sentencia firme que le afecte, y que realizarán “los pasos necesarios de forma conjunta y colectiva para que esto sea así”.

Es la propuesta que los miembros independentistas de la Mesa han hecho en rueda de prensa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenara el lunes al diputado de la CUP en el Parlament y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por un delito de desobediencia durante la campaña electoral de las generales de 2019, cuando era concejal en Lleida.

Ahora llevarán esta propuesta a la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament, que se reúne hoy, donde se tendrá que votar.

Juvillà ha asegurado que el dictamen que llevarán a la Comisión del Estatuto del Diputado contará con el apoyo de ERC, Junts y la CUP y también de los comuns y de los socialistas, y ha dicho que previsiblemente se votará en el pleno de la próxima semana.

En la propuesta de dictamen que llevarán a dicha comisión, constatan que “no concurre ninguna causa de incompatibilidad sobre el diputado Pau Juvillà ni ninguna otra circunstancia que afecte su condición de diputado del Parlament”.

Para Juvillà, su sentencia se enmarca “en la represión constante del Estado que lleva a cabo contra el independentismo y la disidencia política” y, a su juicio, es un nuevo ataque a la soberanía del Parlament.

Acompañado de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y del resto de miembros independentistas de la Mesa --Alba Vergés, Aurora Madaula y Ruben Wagensberg--, ha asegurado que trabajarán para dar “una respuesta colectiva y unitaria para defender a todas las personas represaliadas en la defensa de los derechos colectivos y para reforzar la lucha independentista”.

Tras vaticinar que no será el último diputado que el Estado inhabilite, ha advertido de que deben mostrarse unidos y firmes “ante el abuso de poder que supone que se pueda inhabilitar a un diputado por defender la libertad de expresión, unos lazos amarillos, por exhibir pancartas en favor del derecho a la autodeterminación y por permitir el debate en el Parlament”.

Según Juvillà, su condena y otras responden “a la aplicación del derecho penal del enemigo contra el independentismo por parte de la judicatura española”, además de opinar que suponen una injerencia a la soberanía del Parlament y a los derechos de los parlamentarios.

Aunque asegura que no pueden avanzar escenarios posibles de lo que pasará por parte del Estado, ha llamado a avanzarse “para preservar la soberanía del Parlament y para dar respuesta a las posibles maniobras de la Junta Electoral Central”.

Por ello, preguntado por si se comprometen a mantener su escaño ante eventuales decisiones de órganos como el Tribunal Supremo (TS) o la Junta Electoral Central (JEC), ha remarcado que no quieren avanzarse a escenarios futuros porque “el Estado español tiene una capacidad de innovación interesante contra la lucha independentista”.

“Nos comprometemos en trabajar en las vías necesarias” para defender la soberanía del Parlament y a los diputados, ha dicho Juvillà, que ha recalcado que ahora abren la vía de la Comisión del Diputado.

En este sentido y preguntado por la inhabilitación del ex presidente del Govern Quim Torra, ha señalado que no se previó la actuación de la JEC, y ha sostenido que no se incluye entre su trabajo el inhabilitar a un presidente de la Generalitat.

“Lo que haga la JEC y el Estado español no lo podemos prever. A medida que vaya actuando, seguiremos trabajando”, ha avisado Juvillà, que ha destacado el hecho de que estén afrontando la situación de forma conjunta, unitaria y decidida, según él.