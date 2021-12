“Pasión” es sin duda la palabra que mejor pueda definir las, de momento, dos obras musicales escritas por Fernando “Tanxencias” Sampedro, un periodista dedicado al Rock’n’Roll, y que es una figura necesaria en este país, tan sobrado de escribas que se creen por encima del entrevistado. Por reivindicar precisamente algo a veces tan olvidado como la “pasión”. Es lo que define a los dos volúmenes de “En nombre del Rock’n’roll”. Se trata de compilaciones de entrevistas, a veces ampliadas de entrevistas de Fernando a algunos de sus ídolos, que además son de los mejores músicos de la Historia, todos ellos y sin excepción. Ahí están nombres como Lemmy, Nikki Sixx, Kris Kristofferson, New York Dolls...la lista es muy larga y es mejor perderse en estas páginas durante horas mientras por supuesto escuchas los discos adecuados. Las entrevistas han aparecido publicadas en la revista musical más antigua de Europa, Popular 1. El primer volumen cuenta con el prólogo del director de la revista, Cesar Martín, y el segundo con el del gran fotógrafo Fran Cea. Imprescindibles para cualquier persona que ame la buena música, solo se pueden comprar directamente a través del propio autor. En Facebook, https://www.facebook.com/fernando.sampedrosanchez, y por el mail fernando.tanxencias@gmail.com.

- Hola Fernando, ¿qué tal te encuentras estos días?

- De salud bien, afortunadamente, ahí no hay queja. Pero sí siento una mezcla de enfado y tristeza ya que todos los días estamos viendo como se cancelan conciertos y giras, incluso algunas en las que estaba involucrado personalmente. Cuando parecía que el sector levantaba cabeza… otro disparo a la línea de flotación. En fin, los que llevamos el veneno del rock dentro, seguiremos delante de una manera u otra. En lo que respecta a los libros, genial, sigo alucinado día a día con la respuesta del público.

Fernando muy bien acompañado y relajado con L7 FOTO: Fernando Sampedro

- Diría que hay clamor, en serio,... ¿estás preparando un volumen 3?

- Hombre, clamor, clamor… no sé… jaja… tampoco es que se hable de ello por las esquinas pero sí que lo que yo pensaba que interesaría solo a un reducido núcleo de fans del Popu y del Rock en general, se transformó enseguida en algo más grande. Date cuenta de que es una autoedición –siempre he pensado, como librero que fui muchos años (de ahí lo de “Tanxencias”, que fue la primera librería de comics que hubo en Coruña) que para vender algo tienes que creértelo tú mismo y ponerle pasión- y la única promoción se hizo a través de RR.SS. y boca a boca, que al fin al cabo sigue siendo la mejor forma, todo lo he hecho yo mismo, aun a riesgo de parecer pesado, por eso la gran sorpresa. Muchos medios se interesaron por el libro… vamos, que el monstruo casi se me va de las manos jeje… y habrá tercer volumen, claro, de hecho ya está prácticamente terminado. Y supongo que ya lo dejaremos ahí… como en esta vida todo va por trilogías jeje… ahí queda esta. Y me he guardado algunos nombres muy potentes para este tercer volumen. A nivel mediático, quizá sea el que más artistas masivamente conocidos contenga. Como no me gusta tirar la piedra y esconder la mano, os digo en exclusiva algunos nombres: Guns N’Roses, Rory Gallagher, The Kinks, Alice Cooper, Faith No More… ¡y muchos más!

- ¿Qué feedback has obtenido de los 2 volúmenes? Da la sensación de que la gente leyéndolos ha pasando grandes ratos con una pasión común, el R’n’R...

- ¡Eso es lo más bonito! Cuando alguien me dice que gracias a los libros ha prestado atención a un artista que desconocía o que ha redescubierto tal o cual disco, canción… me siento genial. Es grande difundir la palabra del Rock, y más cuando las historias vienen contadas por los propios protagonistas, como es este el caso. Creo que nadie ha quedado insatisfecho y/o decepcionado con los libros, o al menos no me lo han dicho jaja… ni me ha llegado siquiera una crítica o comentario que no los pusieran bien. Es algo que incluso me mosquea porque no se puede gustar a todo el mundo pero bueno, mira… ¡hay que disfrutarlo! Otra cosa que ha gustado mucho es que, aparte de las entrevistas en sí, en prácticamente todas incluyo una especie de making of de cada una, mi experiencia personal con cada músico… y hay historietas muy simpáticas. Es algo que ayuda a entrar en materia, a crear ambiente… he hecho estos libros como me hubiera gustado leerlos a mí, y bueno, pues ha funcionado. ¡Genial!

A la izquierda del imagen, el Rock'n'roll, con Fernando FOTO: Fernando Sampedro

- ¿Recuerdas el momento en el que te vino la idea a la cabeza?

- La idea llevaba unos años planeando por mi cabeza. De hecho, lo primero que tuve, antes de la idea y el formato definitivo, fue el título. Pero de estas cosas que lo vas dejando, lo vas dejando… hasta que empezó el confinamiento. César Martín y yo hablábamos largo y tendido casi cada día, jodidos por no poder publicar el Popu en abril de 2020, y ambos nos pusimos a la vez con nuestros respectivos libros. A él aun se le fue más de las manos que a mí, como es lógico, ¡y por fin pudimos tener en nuestras manos los esperadísimos libros de “No Me Judas, Satanás”!

- Creo que faltan muchos más periodistas musicales cómo tu en este país, sobran de otro estilo, hahahaha.

- Muchas gracias. Deja, deja… mejor que no haya muchos como yo… menos competencia jajaja… ¿Sabes lo que pasa?: Cuando uno se cree más periodista que fan –hablo de prensa cultural- algo falla. En este sector hay muchos periodistas que están encantados de conocerse y buscan la trascendencia… yo, y creo que ninguno de mis compañeros del Popu, pretendemos sentar cátedra. Solo somos fans del rock y como tales, nos gusta transmitirles nuestra pasión a los demás. Yo podría entrevistar a cualquiera… qué sé yo… a Fernando Alonso, por ejemplo, y seguro que le sacaría algo que nadie le ha sacado antes, pero evidentemente no lo haría con la misma pasión y emoción que a Lemmy.

- El primer volumen es muy de mitos, también míos. Cuéntanos tus sensaciones a nivel PERSONAL (nada que ver con la música), con ellos, Lemmy, Ted Nugent, Kris Kristofferson, Ted Nugent, todos los que puedas o quieras recordar.

- Cada uno es de su padre y de su madre, como cualquier otra persona. No quiero spoilear, eso está en los libros, pero todos, TODOS, me parecieron buena gente, con sus luces y sus sombras, pero sobre todo son gente con algo que contar. Ese es también el objetivo de las entrevistas, conocer a la persona, además de al artista.

El genio de Mötley Crüe, Nikki Sixx, fue un gran anfitrión para Fernando FOTO: Fernando Sampedro

- Yo nunca he pensado eso, pero eso de “prefiero solo escuchar los discos”, ¿te ha pasado? ¿Y al revés?

- No. Y eso que ya fui más mitómano de lo que soy ahora… con decirte que ha habido veces que he estado con alguno e incluso me olvido de sacarme una foto con él o que me firme los discos. Me gusta conocer a los artistas que me gustan, aun a riesgo de que me puedan caer mal, pero afortunadamente eso no suele pasar. Puedo contar con los dedos de una mano los que me han decepcionado personalmente. En el otro lado, sí que hay algunos que me interesan más como persona –o personaje, mejor dicho- que como artistas pero esos no están en los libros jeje…

- ¿De artistas vivos, ¿quienes desearías más entrevistar?

- Muchos, muchos… Willie Nelson, Ozzy, Frankie Miller, Roger Waters, Neil Young, Keith Richards, Paul McCartney…

- ¿Crees en las entrevistas incómodas? ¿o te sabe mal si son músicos que admiras?

- Sí me he encontrado alguna vez en una situación incómoda pero pronto me di cuenta de que lo único que hay que hacer es revertir la situación y hacer sentir cómodo a tu entrevistado de alguna manera. El hecho de haber estudiado psicología igual algo ayuda jaja… tú tienes el poder, úsalo.

- ¿Por qué hay tanto periodista snob en pose de tendencias en España? Es algo muy cansino. No transmiten ninguna pasión.

- No me interesan nada esos tipos. No suelen saber de qué va este rollo y, como decía antes, solo les interesa epatar y sentirse ellos tanto o más protagonistas que los artistas de los que hablan. ¿Por qué?: Supongo que son gente acomplejada, presionada por sus superiores y que, en el caso concreto de la música, sea rock o de cualquier otro tipo, lo ven más como un producto que como una pasión y actitud ante la vida. Como dice un gran músico amigo mío: “son gente que folla poco” jajaja… Y ellos dirán que nosotros somos unos carcas, unos flipados anclados en el pasado, unos amateurs… mola, en la variedad está el disgusto jajaja…

- En el segundo volumen tampoco podemos quejarnos de mitología rockera de primer nivel, ahí están Stooges, New York Dolls. ¿Qué nos puedes contar de las experiencias?

- Maravillosa. Además, con New York Dolls compartí varias jornadas (trabajé en dos conciertos suyos) y puede ver in situ algunas de sus mierdas… bueno, de David Johansen, mejor dicho. No interactuaba con nadie, solo con su chica y asistenta, me dio la sensación de que la música le importaba una mierda. El resto de los chicos –Sylvain, Sami Yaffa, Steve Conte…- estupendos, rockeros de verdad y gente muy divertida. Iggy también es un cachondo… una vez, yo estaba en el foso de un concierto suyo haciéndole fotos, le gusta posar (¡como debe ser!) cogió el pie del micro, se le resbaló de las manos y le cayó… yo lo vi venir desde el visor de la cámara, me aparté y lo esquivé casi del todo… faltó muy poco para que me abriese la cabeza jaja… al finalizar, me pidió perdón de nuevo, ya lo hiciera desde el escenario. Charlamos unos minutos, le pedí entrevista pero no tenía tiempo porque ya se lo llevaban al hotel… me regaló una púa jajaja…

Fernando con el mejor artista Country vivo, Kris Kristofferson FOTO: Fernando Sampedro

- No entraremos en el tópico de mejor/peor entrevista, pero ¿alguna sorpresa positiva/negativa q quieras destacar?

- Las sorpresas siempre han sido positivas, o en su defecto divertidas. Muchos me han tratado increíblemente bien, caso de Mötley Crüe, por ejemplo. Pude vivir una jornada desde el interior de la bestia, con Vince de mal humor encima, mi anfitrión fue Nikki Sixx y pese a lo nervioso que estaba yo al principio, me hizo sentir genial. No tenía por qué tratarme así pero lo hizo y pude disfrutar de una experiencia inolvidable antes y después de su show. Tommy Lee es un terremoto. Me reí mucho viéndole vacilar a la crew y los miembros de Dream Theater, cuyos camerinos estaban al lado y en ellos había un letrero que decía que no querían ver nada de alcohol por allí… Tommy se paseó todo el tiempo con una botella de Jägermeister en la mano ofreciéndoles chupitos… y todos le miraban con cara de asesino. Evidentemente, a Tommy le importaba una mierda, él solo lo pasaba bien. Hace honor a su fama jaja…

-¿Qué importancia tiene Popular 1 en la edición de los libros?

- Hombre… ¡toda! Ahí se publicaron originalmente las entrevistas. Sin su apoyo y ánimo, de César, Bertha y Martín, nada de esto hubiera sido posible. Eternamente agradecido. Los libros están muy bien, pero yo sigo en el Popu mes tras mes dándolo todo.

-¿Y en tu vida?

- Lo mismo. Llevo leyendo el Popu desde 1984 ininterrumpidamente. Soy un popuhead más. Crecí y aprendí musical y vitalmente con la revista. Para mí sigue siendo un honor y un privilegio estar ahí mes tras mes y formar parte de su historia desde hace casi 20 años.

- A ver qué opinas de las siguientes preguntas clásicas:

¿Qué diferencia hay entre el público europeo y americano?

- Creo recordar que la hice alguna vez, al principio, pero todos suelen decir lo mismo, así que nunca más la volví a hacer. No tiene interés, no van a decir que la gente de tal o cual país, su público, es horrendo jajaja…

¿El último es vuestro mejor disco?

- Si es cierto que así me lo parece, se la hago. Aunque por norma general, un amplio porcentaje de los músicos lo suelen decir aunque no se lo preguntes, y por dos motivos: porque es el que tienen que promocionar y porque es el que mejor recuerdan jeje…

¿Faltan más salas de conciertos para tocar?

- Nunca hice esa pregunta, salvo que estuviéramos hablando de un país o ciudad en concreto y salga en la conversación. Hace poco un músico sueco me dijo que en su país hay muy pocos sitios para tocar y que por eso salen tanto de gira por Europa adelante a la mínima que pueden.

¿Sonáis mejor en estudio o en directo?

- Tampoco la hice nunca. No van a tirar piedras contra su tejado así que la respuesta es previsible y obvia. Procuro huir de ciertas preguntas tópicas. Lo que sí tengo son dos o tres que me gusta hacer a todos los músicos veteranos… si os fijáis, veréis cuáles son jeje… y siempre dan respuestas interesantes. Si no es el caso, no se publica y listos.

- ¿Cuál es la pregunta que nunca, nunca, harías a ningún músico?

- Ninguna cosa que implique mal gusto. Todo es susceptible de ser preguntado pero tienes que hacerlo con gusto, empatizando con él o conduciéndole hacia eso de lo que tú precisamente quieres que hable.

¿Y una que te mueras de ganas pero que aún no haya sucedido?

- Así, generalizando, ninguna en concreto. Dependiendo del artista, les suelo preguntar siempre por lo que los lectores y yo mismo, como fan, me gustaría saber, sea musical o simplemente cotilleo, curiosidad… y no me corto, pero siempre con educación y buen gusto, por supuesto.

- ¿A quién preferirías entrevistar, Duane Allman o Ronnie Van Zant? (no vale decir los 2 ni que ya no están).

Ok…entrevisté a sus hermanos, Gregg y Johnny respectivamente, y ambos están en el primer libro… me quedaría con Duane, pero solo por poder hablar de “Layla & Other Assorted Love Songs” de Derek & The Dominos, uno de mis álbumes favoritos. Esto me recuerda que tengo pendiente una entrevista con otro de los participantes en ese disco… tengo que llamarle algún día jeje…

- ¿Tus 5 discos sureños en directo favoritos?

- A la cabeza están, por supuesto, esa tripleta sagrada que conforman “At Fillmore East” de Allman Brothers, “One More From The Road” de Skynyrd y “Bring It Back Alive” de The Outlaws. Previsible, pero así es la cosa… justo al lado podrían ir “Raunch ‘N’roll Live” de Black Oak Arkansas, “Waiting For Columbus” de Little Feat… y muchos más.

¿Bandas sureñas muy poco conocidas que te guste de reivindicar y compartir?

- Entre las más antiguas, el mundo sería más feliz si la gente escuchase a bandas como Wet Willie, Grinderswitch, Point Blank, Ozark Mountain Daredevils, Hot Tuna, Hydra, Cowboy, Mama’s Pride, Sea Level… y entre las contemporáneas, la mejor y más genuina me parece Hogjaw, aunque hay otras muy buenas, caso de, por ejemplo, Robert Jon & The Wreck, The Cadillac Three, Texas Hippie Coalition (estos ya más Metal)…

- Muchas gracias Fernando.

-¡Un placer! A vosotros, siempre. ¡Nos leemos!