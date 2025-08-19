Una dominicana apunta a un grupo de catalanes como las personas más tacañas de España: "Llevo tiempo viviendo aquí y..."

Hablar en las redes sociales sobre Cataluña tiene un valor excelso, especialmente para aquellos que desconocen ciertos aspectos de la región. Compartir, ya sean experiencias, opiniones o testimonios permiten a otros aprender, de primera mano, la cultura, las costumbres y la vida cotidiana de esta gran Comunidad Autónoma. Precisamente, sobre ella ha hablado una influencer en sus perfil de TikTok.

Se trata de Cleuris, una joven latinoamericana procedente de la República Dominicana que en la actualidad está viviendo en España. En cuanto a su contenido, se pueden observar publicaciones que tienen que ver con la cultura dominicana, con las historias personales y el día a día de una mujer extranjera viviendo en otro país y reflexiones personales de todas las tipologías.

"Siempre se ha dicho que el catalán es una persona tacaña"

Entre una de las más destacadas se ha podido observar aquella en la que ha centrado el foco en Cataluña y sus habitantes. Nada más comenzar el vídeo, lanza lo siguiente: "Señores, yo quiero hacer una pregunta a los catalanes". A partir de ahí, comienza a desarrollar que lleva viviendo en España durante un tiempo (sin especificarlo exactamente), concretamente en el territorio catalán.

A partir de ahí, ejemplifica algo que, según ella, es muy común decirlo en la sociedad. "Señores, yo creo, siempre se ha dicho que el catalán es una persona tacaña", declara. No obstante, anuncia que ha llegado a una conclusión totalmente diferente a esta frase, ya que son otras las personas que son las más tacañas; de hecho, estas personas también son personas de Cataluña.

"No vamos a meter aquí a todos los españoles"

Su desenlace es el siguiente: "El catalán, hijo de padres catalanes que nacieron aquí, no los que emigraron de otros sitios de España. Esos son los tacaños, mi amor", argumenta. Tras todo esto, comienza a apuntar que "son de aquí, esos que te hablan catalán todo el tiempo". Tras la definición de todas estas características, sentencia que "esos son los tacaños".

Para Cleuris, "no vamos a meter aquí a todos los españoles", ya que eso significaría que no se está diciendo lo correcto. Asegura que esto es algo que "no pasa con todos, solo con los de Cataluña". Lo próximo que dice sobre esos habitantes de Cataluña es que son unos "desgraciados". Este juicio subjetivo lo hace sobre una base 'sin cimientos', como podría decirse.

"Lo que no somos es tontos y no mantenemos a interesadas"

Lo ahora mencionado se debe a las siguientes declaraciones: "Son tacaños. Y a lo mejor hay que se salven, ¿eh?. Yo no he estado con todos los catalanes, entonces no puedo hablar, mi amor", revela. Sin embargo, pese a que acaba de detallar que no conoce a tantos habitantes de esta Comunidad Autónoma, igualmente apunta a que poseen un grupo de personas que son las más tacañas de todas.

Lo cierto es también que Cleuris ha publicado el siguiente comentario en el vídeo: "#amoCatalunya no me tomen en cuenta este video, ustedes son míos to'". No obstante, esto no ha sido suficiente para gran parte de los usuarios, ya que la han criticado en gran medida. A continuación, se va a presentar un listado con los mensajes más destacados de la audiencia en base a sus 'me gusta':