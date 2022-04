Numerosos apuñalamientos en una discoteca latina

Nuevos, y no son ni mucho menos los primeros, sucesos la salida de la discoteca Brisas de Luxe del barrio del Poble-sec. La pasada semana, el 3 de abril, sobre las 6.00 horas de la mañana, algunos usuarios del club protagonizaron una multitudinaria pelea en las inmediaciones del local. Además, los Mossos d’Esquadra investigan una nueva reyerta la noche de este sábado, cuando hubo diversos apuñalamientos en el mismo local.

Por parte, los Mossos confirmaron auq la primera reyerta se saldó con seis heridos, de arma blanca y con botellones de cristal, que es muy parecido a lo ocurrido este pasado sábado.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los individuos que participaron en la pelea. Los Mossos han confirmado que, por el momento, no se ha realizado ninguna detención respecto a la última pelea multitudinaria.

En esta ocasión los vecinos se despertaron por gritos de insultos, ruidos de pelea, golpes y empujones, protaginzado por un grupo de unas siete personas, segín detallaron.

El problema con la inseguridad en esta zona viene de largo, y tiene muy hartos a los vecinos. En teoría, según dijo el Ayuntamiento la gasolinera, el taller de coches y la discoteca Brisas de Luxe serán derrumbados para proceder a la construcción de una residencia de estudiantes. De momento, ningún residente ha visto que sucediera, y se anunció hace más de año.

Además, hay botellones y actos incívicos que se producen cada noche en el parque de les Tres Xemeneies, y en otros puntos negros del barrio, se vieron reflejados en el barómetro municipal de junio que elaboró el propio Ayuntamiento.

Los vecinos del distrito Sants-Montjuic, al cual pertenece Poble-sec, son los más preocupados por la inseguridad en toda la ciudad. Hasta un 20% de los encuestados, el valor más alto por encima de distritos como Ciutat Vella o Horta-Guinardó, consideran que es el problema más grave que padece Barcelona en estos momentos.

Siguiendo con este sábado, al final se “apuntaron” más de quince personas a la reyerta, que acabó con numerosas armas blancas presentes. Al llegar los Mossos, todos los participantes huyeron. Se pudieron identificar a 4 personas, mientras que diversos heridos fueron trasladados al Hospital Clínic. Ninguna vida corre peligro, informaron fuentes hospitalarias.

Hay quejas también por la falta de controles y vigilancia de las medidas de contención de la covid-19, viéndose imágenes de personas sin mascarilla y superando el aforo que limitaba el Procicat. Los vecinos también explican que las peleas, ahora y antes de la pandemia, son frecuentes en este local, habitado normalmente por personas latinas de nacionalidad dominicana.

Desde que se permitió la reapertura del ocio nocturno en Barcelona, los residentes de la zona han tenido que volver a vivir episodios de violencia, incivismo, ruido e incluso robos como los que se han repetido constantemente en los últimos años.

En algunos vídeos se puede observar cómo los asistentes no están distribuidos en mesa, no llevan la mascarilla obligatoria y bailan a pesar de estar prohibido “por el especial riesgo que se asocia a esta actividad al no permitir la distancia mínima de seguridad”.

En el año 2016, cuando la discoteca todavía se llamaba Koko Premium Club, se produjo un tiroteo dentro del propio local que saldó con la vida de un joven de apenas 28 años.

A raíz de este suceso, el local sufrió un lavado de cara que no acabó con todos los problemas. Como bien señalan sus clientes, el ambiente sigue siendo “chungo” y se producen “peleas continuas”, aunque el propio local solo admite que “en ocasiones sí que es verdad que hay malentendidos”.