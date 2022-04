The Kleejoss Band: “Siempre seremos una banda de Rock’n’Roll”

The Kleejoss Band son ya una de las grandes realidades del Rock en nuestro país. Su visión de la música,a veces con con raíces tradicionales, ha cautivado a miles de personas con sus continuas giras. Participantes en múltiples festivales, lo de los zaragozanos es una más que interesante innovación desde la tradición. Su último álbum, “Maleza”, (2021), confirma sus virtudes. Hablamos con la voz de la banda, Luis Kleiser.

- ¿Si os dicen que sois la banda más intensa de Zaragoza, que pensáis?. Es mucha productividad en 8 años...

- Pues que no se si es cierta esa afirmación porque hay bandas que trabajan mucho también. Lo mejor es no compararse con nadie, llevar nuestra carrera al ritmo que a nosotros nos gusta y recordar que es más importante la calidad que la cantidad.

- Si lo pensamos bien, tampoco hace siglos, pero ¿que recordáis de “Wind City Haze”?

- Fue un disco hecho desde la inmediatez y con mucha ilusión. Lo grabamos con muy pocos medios en nuestro propio local y recuerdo buenas vibraciones. Teníamos la sensación de que estábamos haciendo algo interesante y que podríamos encontrar nuestro hueco. Pasado el tiempo, creo que es un buen disco de presentación y que ha envejecido bastante bien. Dejó algunas canciones que todavía recuerdan nuestros fans como Desert Blues o Pacific Clouds y algunas que no me importaría recuperar en nuestro repertorio de directo.

- ¿Se puede decir que sois originales desde la tradición?

-Espero que sí. Siempre hemos tenido claro que no vamos a inventar nada. Trabajamos con los instrumentos clásicos (guitarra, bajo, batería) y somos fans de todos eso grupos de rock que te pueden venir a la cabeza. Lo que intentamos es interpretar el mensaje a nuestra manera y tratar de darle a las canciones nuestra propia personalidad. Venimos de mundos musicales diversos como el punk o el metal clásico y eso deja poso también en las composiciones. Esperamos que la mezcla nos quede bonita.

- ¿Cuál es el estilo exacto de musica que más os apetece tocar ahora?

- Supongo que lo que estamos tocando ahora, por eso lo hacemos. Quizá estamos buscando mucho en bandas y más actuales que en el Southern Rock de toda la vida. Gente como My Morning Jacket, Chris Stapleton, Rival Sons están haciendo música realmente interesante y es posible que se nos pegue algo. Al final en esto de la música nadie tiene el lienzo totalmente en blanco.

- ¿Qué os ha parecido la recepcón de “Maleza? Tengo la sensación que ha gustado mucho.

- Inicialmente la vivimos con incertidumbre por el cambio de idioma y los muchos cambios a la hora de enfocar la producción. Estábamos orgullosos del disco pero no sabíamos como lo recibiría la gente. La respuesta ha sido tremendamente positiva y ver a la gente cantar los temas a grrito pelao en los conciertos es una sensación única. Las ventas son buenas y los shows divertidos, ¿qué más podemos pedir? Somos de la opinión de que hay que arriesgar y no acabar siendo un tributo de tu propio grupo repitiendo la fórmula una y otra vez. Es posible que algún die hard fand no esté satisfecho con los cambios, pero ahí quedan nuestros discos anteriores para que siga disfrutándolos.

- ¿Os veis ahora cambiando mucho de estilo?

Nunca nos hemos planteado eso del cambio de estilo, solo buscar hacer lo que hacemos de forma más interesante; que el sónido sea mejor, más rico, con más matices…Siempre seremos una banda de rock and roll y no creo que eso cambie nunca.

- Es curioso que Bala también hayan lanzado un disco llamado igual.

- A decir verdad, nosotros llevábamos con el concepto de Maleza desde el 2019, pero una pandemia se lo cargó todo y nos tocó esperar. Cuando descubrimos lo de Bala ya era tarde para echarse atrás y tampoco queríamos, teníamos las ideas claras. Que coincidamos en el nombre puede ser un reflejo del momento que vivimos. Nosotros enfocamos esa Maleza a todo lo que rodea a la música y el título para nosotros encierra cierta ironía porque lo que llaman Maleza nos parece maravilloso. Esta bien que haya dos discos aparecidos en momentos parecidos y bajo el mismo título; los amantes de la música pueden elegir dos caras de la misma moneda.

- ¿ Qué es lo que más os gusta del panorama nacional ahora?

- Nos gusta mucho King Sapo, Deltonos, Schizophrenic Spacers, Morgan, Montañosa, Los Brazos, Electric Alley, Daniel Llamas, Bourbon, los grupos de Milana música records, ¿sigo?

- ¿ Y del extranjero? - Hay muchísimos nombres, he dejado alguno en preguntas anteriores. Te añado a Jerry Cantrell que ha hecho un disco en solitario fantástico o nuestros queridos Sheepdogs. En general nos gustan los artistas que cuidan lo que hacen en todos los aspectos, sonido, edición…todo cuenta. Importante también que se note evolución de un disco a otro.

- ¿ Qués parece esta nueva oleada de artistas como Charly Crockett o Jaime Wyatt?

- Le dan una vuelta a algo que parecía inamovible, lo actualizan y lo traen al sigo XXI así que fantástico. Déjame que te añada a nuestro amigo Luke Winslow King que acaba de sacar un disco maravilloso.

- La pregunta inevitable: ¿ seguiréis en castellano o volveréis al inglés?

- Me da que no; una vez dado el paso no creo que andemos dando bandazos. No obstante nunca digas de esta agua no beberé…

- Contadnos un poco la gira.

-Muchos y buenos shows por todo el país. Estamos encantados, la verdad. La banda suena muy bien y las canciones conectan con la gente. Cuando no te quieres bajar del escenario es señal de que todo va bien y eso nos pasa con mucha frecuencia.

- Habéis ido cambiando de estilo. ¿Es algo deliberado? - Como te contaba, tratamos de hacer la música más interesante y de pisar tierra que no hemos pisado antes. Buscamos divertirnos en primer lugar porque es la única forma de hacer que se diviertan los demás. Eso no podemos conseguirlo con el piloto automático puesto, necesitamos riesgo y buscar algo que sea nuevo para nosotros. ¿Cambio de estilo? No diría yo tanto; sí que hay una búsqueda de nuevas maneras de afrontar las canciones y eso sí es deliberado.

- ¿ Qué música os veis tocando en 10 años?

- Si fuera capaz de responderte a esa pregunta ahora sería una mala señal. No podemos planificar a 10 años y escribimos la música que necesitamos en cada momento. Mejor no mirar a tan largo plazo, cada disco podría ser el último. Valoremos y disfrutemos el ahora.