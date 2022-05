Lipstick: “Sólo tocaríamos o escucharíamos reggaeton bajo tortura”

El single “Homeless” suena como un volcán en erupción, y es una tarjeta de presentación perfecta para constatar el estado de salud del cuarteto barcelonés. Hard Rock total es lo que encontramos en el cuarto disco de la banda, “Inner City”.

La banda está formada por Sugar Kane (voz y guitarra), Dave Escalona (bajo y voz), David Lipstick (guitarra y coros) y Frank Castillo (batería).

- Decidme algo muy positivo de “Inner City” que no sea “es nuestro mejor disco” o “sonamos más que nunca como a un grupo”.

- Sugar: Sinceramente? Es uno de los mejores discos de rock’n’roll de todos los tiempos hecho en este país. Suena fresco, inmediato.

Tiene grandes canciones, a demás de una lujosa edición en vinilo con 3 colores (el clásico negro, en rosa o azul) una maravilla de artefacto!

- ¿Qué estáis haciendo ahora mismo o qué planes tenéis?

- Dave: Estamos ensayando los temas nuevos de “INNER CITY” en el local, para más tarde decidir los que van a formar parte del repertorio el próximo día 20 de mayo, en la presentación del disco en la Sala Bóveda, en Barcelona.

También estamos concediendo un montón de entrevistas a prensa especializada, tanto en papel como online., radios, Sesiones de fotos para promoción, supervisando el merchandising, y ultimando la edición del segundo video-single del álbum, que ya te adelanto que será “Writing on the glass”, una de las mejores canciones del disco.

En cuanto a los próximos planes, junto al sello, (la Familia Revolución) vamos a poner el álbum en todas las plataformas para que, quien quiera, pueda acceder a él gratuitamente. Otra cosa que haremos es llevar una unidad móvil a la presentación en Barcelona, y vamos a registrar el concierto para editar el próximo álbum en vivo. Será memorable! ni te imaginas la ilusión que nos hace tener un disco en directo.

-Son ya tres décadas juntos, sin cambios, es algo increíble en un grupo. ¿Cuál es el motivo? Aquí tampoco vale decir “el secreto es que antes de nada somos amigos”.

- David: Realmente son algo más de tres décadas, 34 años para ser exactos! así que te podrás imaginar que la palabra amigos se queda corta. Somos familia, una especie de “cosa nostra”. Nos queremos, y cuidamos los unos de los otros. A parte de eso, nos respetamos mucho entre nosotros, porque consideramos que cualquiera de los cuatro es una pieza esencial del “puzzle”. Todos somos parte importante para que la banda funcione, nos gusta decir que cada uno de nosotros tiene un “super-poder”, y la mezcla de esos 4 “super-poderes” es lo que nos hace únicos. El día en que uno de los 4 tenga que dejar la banda, LIPSTICK desaparecerá.

- En este momento en el que estamos, últimos 3 años, “Inner City” rezuma algo que personalmente agradezco mucho: frescura, inmediatez. ¿Era uno de los objetivos?.

- Frank: No realmente. Las canciones surgieron como siempre, ya que en LIPSTICK nunca hay nada planeado. En mi opinión no es que la frescura e inmediatez sean características exclusivas de “Inner City”, si no de la mayoría de nuestras composiciones.

- El mejor ejemplo es mi favorita, “Wild Life In The City”. Suena con personalidad, pero también muy Los Angeles finales 80.

Sugar: Sí, “Wild life...” va directa a la yugular! es un poco decir: “Aquí estamos, ésto es lo que somos y hemos vuelto!”

La similitud con lo que dices, de L.A. 80′s, sinceramente, yo no lo veo. Otro día quedamos con unas cervezas y lo comentamos!

- Toda esa escena Sleazy es lo que más os ha influido?

Dave: Cuando empezamos, estábamos muy metidos en eso, obviamente. Aunque también nos influyeron infinidad de grupos y otras escenas, desde Twisted Sister hasta el Punk ‘77 inglés, desde el Glam Rock 70′s a la N.W.O.B.H.M, desde Kiss, Slade, N.Y. Dolls y todo el Punk de Nueva York a The Beatles, Queen o Bowie... toda la música, la literatura, el cine que amas te influye de alguna manera. Incluso algo que no te gusta puede llegar a influirte a la hora de componer.

- ¿Qué discos destacaríais de esos años, vuestros favoritos? Sé q es difícil.

- Frank: no sé..hay muchos! “Pump”, “Night Songs”, “Look What The Cat Dragged In”, “Electric”...

- Pienso que en “How Could I”, “Rollercoaster” sonáis mejor que nunca, muy (ahora sí) conjuntados. Estáis de acuerdo?.

David: Creo que el mérito es sin ninguna duda, de la magnífica producción a cargo de Sue Gere. Ha sabido plasmar exactamente la idea que teníamos para cada canción del disco.

- ¿Porque en Barcelona hay tan pocas bandas así? ¿Nos podéis recomendar alguna?

-Dave: Sinceramente, no conozco ninguna banda como nosotros. Ni en Barcelona, ni en ninguna otra parte.

- En el resto de España el panorama es bueno. ¿Alguna banda con la que veáis más afinidad?

- Sugar: Tenemos muchos amigos que hemos hecho a lo largo de todos estos años, gente increíble y con un gran talento.

Te podría citar 15 o 20 bandas, pero siempre me dejo a alguien y no quiero que nadie se enfade!

A nivel musical, podemos compartir escenario con casi cualquiera, pero no encuentro similitud con ninguna banda del país si eso es a lo que te refieres.

- ¿Estáis de acuerdo en que “Inner City” confirma a Sue Gere como el mejor productor del país?.

- Frank: Sí, sin ninguna duda.

- Sé que es difícil tb....pero...¿cuáles son las canciones de Rock que más os emocionan?

-David: Las que te traen buenos recuerdos, las que te ayudan a sobrellevar un mal día...

- ¿Discos en directo favoritos?

- Frank: “Alive!” de KIss, “Strangers in the night” de UFO, “Made in Europe” de Deep Purple, “The Eagle has landed” de Saxon, , “If you want blood” de AC/DC, “Live after death” de Iron Maiden, “Live and dangerous” de Thin Lizzy...hay decenas!

- Ahora mismo hay muchísimo por escoger, pero cuál sería el último último estilo que escucharíais o tocaríais?

- Dave: Yo odio especialmente el Reggaetón, así como los ritmos latinos, caribeños...si los tuviera que escuchar, o tocar, tendría que ser bajo tortura o amenaza, otra de las cosas en que jamás participaría es en formar parte de una banda tributo, me moriría de vergüenza.

- Como melómano radical que soy, me gusta preguntarlo. ¿Cómo veis el tema de venta de discos, streaming, spotify...?

Sugar: Hasta que la industria y el público no se den cuenta de que la única solución para salvar la música, es el formato físico de calidad, no avanzaremos. Mientras tanto, a los artistas no nos queda otra que utilizar los medios digitales para poder llegar al máximo púbico posible.

- A mi gusta mucho la definición de John Lennon del Glam: “Lipstick Rock’n’Roll”. ¿También os gusta?

- David: Me encanta! no he oído otra mejor.