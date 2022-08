La fuerza acompaña a Steelforce

A los pocos minutos de ver y disfrutar de un concierto de Steelforce quedan claras varias cosas. Una de ellas es que es una banda trabajada, llevan más de 10 años funcionando, y se les ve con tablas. Otra conclusión, muy vinculada, es que son de esos grupos en las que cada miembro de la formación es importante, con personalidad, no estamos hablando de músicos anónimos que tanto pululan en cualquier ámbito musical. Los de Terrassa se van consolidando en territorio metálico.

Ellos son Javi a la voz, Artur a la guitarra, su hermano Jordi a la batería, el bajista Fati y otra voz, la presencia femenina y última incorporación, Litl Panther. Su último concierto, de cabezas de cartel en un festival de Navarcles, no pudo comenzar con dos de sus mejores temas, “You’re Alone” y “Metal Creature”, quizás su canción más redondo. Himno a lo Power Metal europeo de los 90, y es aquí donde Steelforce deberían mejorar un poquito: en su personalidad. Pese a que ellos prefieren el Heavy épico de los 80 (y se nota) existe mucha similitud con las bandas europeas que triunfaron en los 90.

No lo esconden y bordan “Hunting High And Low” del magnífico disco “Infinite” de Stratovarius, y dos perlas antémicas de los Helloween más clásicos, los de la etapa con Michael Kiske a la voz, que son “March Of Time” y nada menos que “I Want Out”. Javi sonó pletórico en estos temas en Navarcles, no en vano tiene su propio grupo de tributo a la banda germana, Halloween, en la que también están Jordi, Artur y Fati. El vocalista se siente muy cómodo en este estilo y tiene la voz perfecta para ello.

Destaca la fuerza escénica de la banda FOTO: La Razón

El tema “Awaiting” es el mejor trabajo vocal de Litl Panther, que cobra aquí más protagonismo, en el inicio de otro de los mejores temas de la banda. Lo mismo podemos decir de “The Oracle”, una canción lenta, la balada del grupo, y que también es la pieza más larga y elaborada del repertorio.

A todo ello hay que añadir el grandísimo trabajo de la base rítmica, Jordi y Fati con su superbajo de seis cuerdas. Se unen a una banda que encaja de maravilla en los festivales europeos de este estilo, en los que seguramente hay multitud de bandas que no tienen el talento individual de Steelforce.