Jolly Joker: “El streaming no valora la música”

Pasan los años y Jolly Joker siguen mejorando gira tras gira y disco tras disco. Difícil no amarles si te gusta el Rock’n’roll más festivo, en el mejor de los sentidos. Con su gusto e influencias nada podía fallar. Su carismático frontman, Lane Lazy, atiende a LA RAZÖn por segunda vez en dos años.

Lane Lazy rockea FOTO: Javier Bragado

- Meses después, que pensáis del disco y como está funcionando el disco “Loud’n’Proud”?

- Estamos muy contentos! La verdad es que todo fue rapidísimo cuando salió, cuando hablamos en su día con la discográfica, nos pusieron la fecha de salida y nos pusimos a trabajar…fue una maravilla, ha sido nuestro disco más frenético y desde absolutamente todas partes, nos ha llegado que es nuestro mejor disco de lejos.

Lo mejor? Que varios meses después sigue dándonos alegrías! Ayer mismo nos pasaron que nos han hecho una crítica en la revista más importante de rock y metal en japón “Burrnn magazine y nos han puesto por las nubes!

- ¿ El nombre es un tributo a Nazareth? os pega.

- En realidad no! Aunque podría serlo porque Nazareth nos encantan…era una declaración de intenciones, en un mundo de kempers, plástico, y artificialidad, nosotros estábamos orgullosos de nuestro ruido. Somos válvulas, distorsión y volumen….

-Cuéntanos que estáis haciendo ahora mismo.

-Ahora mismo estamos planificando lo que será el invierno en cuanto a conciertos y trabajando en fechas por Europa a raíz de que Wildfest se interesara por nosotros… Es importante y estamos deseando echarnos a la carretera de nuevo para una gira fuera de nuestro país…la pandemia nos impidió seguir con unos planes….que debemos retomar si o si.

-¿ Calificarías la situación de parecida a 2019, antes de la pandemia, en lo referente a salas y conciertos?.

- Todavía no….aún hay gente que no ha vuelto, la venta anticipada se ha desplomado. Algo comprensible por otra parte por la cantidad de anulaciones de ultima hora. Y se hace muy complicado poder planificar giras, porque todo el mundo ha salido en tromba a tocar. Pero no es malo nada de esto…al final es una vida competitiva y exigente…seguiremos peleando siempre!

-Me gusta comprobar que pese a que el debut “Sex, Booze & Tattoos” es potente, en diez años habéis dado un salto en calidad pero sin perder del espíritu Sleazy.

-El espíritu Sleazy no lo vamos a perder jamás porque somos sleazies. La diferencia es que tenemos una base de rock que queríamos que se viera más en este disco. Porque siempre ha quedado tras una cortina de distorsión… para nosotros el sleazy no es más que un extra de macarreo y punk que le da al hard rock algo más de interés….

Pero bueno…somos una banda de rock n roll….aunque tengamos temas más duros, más heavies, o más lentos!

- ¿Tenéis planeado algo especial para el décimo aniversario de la banda? Pienso que con este estilo y en este país tiene mucho mérito. Se os tiene que felicitar.

- Nuestro Décimo aniversario lo celebramos en 2019 en una 16 toneladas abarrotada. Hicimos unos carteles conmemorativos….Vinieron amigos de la banda de todo el país incluso de Inglaterra, y juntamos a todos los miembros que habían pasado por la banda, tocamos con cada una de las formaciones que habíamos grabado cada disco, además de algunas versiones… más de 23 canciones, durante más de dos horas. Fue muy emotivo porque entre el público había gente que nos había visto desde nuestro primer concierto…y diez años después seguían ahí…no lo olvidaré nunca.

En cualquier caso…recojo la felicitación! Para nosotros es un regalo que se nos valore por nuestro trabajo.

-Y diría más aún, se nota que no es impostado el estilo, la pose, es algo natural.

-Lo mejor de nuestra pose es que no hay pose. No hay nada preparado, no hay un “show” esto es rock n roll.. y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Nos gusta así porque las bandas que nos gustan son así….y hemos crecido con esa influencia. Para nosotros es importante mantener esa frescura y tener la sensación de descontrol, necesaria para que surja la magia. El rock es nuestra vida y nos dejaremos la vida por el rock.

- Una pregunta que siempre me interesa y preocupa, el tema económico, ¿podéis vivir de la música?

- De momento no …pero hoy si tengo la sensación de que si no es así…es porque no le estamos dedicando el tiempo necesario, quiero decir….tenemos otros curros, pero la banda cada vez genera más y más dinero. Estamos intentando ya formar una sociedad. Por lo que ese escalón, está cada día más cerca y es más salvable.

- ¿Hasta q punto crees q es perjudicial el streaming, Spotify..? pienso mucho en ello. Hay gente que opina que es beneficioso para la música..

- El streaming no es perjudicial….que solo haya streaming es lo perjudicial…porque la proporción de ingresos es ridícula en esas plataformas….con respecto a la compra de un disco o una camiseta. Todo lo que sea que la gente oiga lo que haces, es beneficioso…pero todo tiene un precio, y el precio que tiene la música, definitivamente no se ve reflejado en una plataforma de streaming.

-Que puedes contarnos de Pólvora?

- Pólvora es un proyecto al que me uní en un momento convulso de mi vida… mis amigos de Uzzuahia partidos en 13 millas y Capitán Booster, se unieron y Dai, quien cantaba en 13 millas tuvo que abandonar la formación y pensaron en mi, por cuando estuve sustituyendo a Dai con anterioridad.

Es una banda muy muy interesante, que me ha permitido crecer como cantante y explorar la música en castellano. A la que, para ser honesto, jamás había prestado la atención que se merecía. Ahora estoy empapándome de muchas cosas, aunque obviamente, mi participación tiene una carga muy “extranjera” porque mis influencias vienen de otra parte. Estoy deseando que la oigáis!

- Siempre hay muy buenas bandas de Hard Rock, Sleazy etc...que te llama la atención ahora?

- Lo último que tengo a mano son Royal Beggars, me flipan…tienen un halo a Dogs d´Amour muy molon, especialmente en el logo! Me gusta mucho el disco que ha sacado Ginger de Wildhearts con los sinners… y no puedo sacar de mi reproductor el NYC de Steve Conte…que me parece una auténtica locura. También…pese a lo aburguesado que está, siento una terrible debilidad por Rod Stewart…su ultimo disco también sigue girando en mi plato!

- ¿ Qué pelis rockeras musicales te gustan más? ? ¿Que te parecen las de Elvis y Motley Crue?

- La verdad es que no hay muchas que me llamen la atención. Soy más de Pink Flamingos, o de Creature from the black lagoon que de biopics azucarados. Creo que me quedaría con la película de “Kiss meet the phantom of the park” que es un descojone… la de los Doors del 91 con Val Kilmer porque me pilló joven o “Rocketman” de Elton John. “Elvis” no está mal, me entretuvo muchísimo, pero la de Motley me pareció barata….la palabra es barata… la de Queen me pareció ridícula la verdad…era lo que te comentaba más arriba…el rock no es Disney, es peligro y descontrol, si no…no funciona para mi. Ojalá saquen una de Ozzy, que esté a la altura del madman, creo que es una gran historia para contar!