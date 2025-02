Los 7 mejores vinos por menos de 12 euros que sorprenden a los expertos en Cataluña

Cataluña es una tierra de vinos con una tradición que data de siglos. Hoy en día continúa siendo una región clave en el mundo vinícola. Las viñas de la DO Montsant, DO Penedès, DO Terra Alta y otras zonas han producido vinos de gran calidad, muchos de los cuales han obtenido puntuaciones superiores a 90 puntos de Robert Parker. Este famoso sistema de calificación establece una escala de 100 puntos que permite una mejor diferenciación de los vinos según su sabor, retrogusto, notas y acidez.

¿Lo mejor de todo? Estos vinos tienen precios más que accesibles, a menudo por menos de 12 euros. Esto nos permite disfrutar de una copa excelente sin hacer daño al bolsillo. A continuación, te presentamos una selección de los 7 vinos catalanes imprescindibles que han cautivado los paladares más exigentes -¡y solo uno de ellos pasa del precio acordado!-.

Ranking de los mejores vinos calidad-precio de Cataluña

DO Montsant

1. Sindicat La Figuera 2022

Puntuación Parker: 91 puntos

Precio: 9,30 euros

Perfil: Afrutado y ligero, perfecto por cualquier ocasión.

2. Acústic Blanco 2022

Puntuación Parker: 90 puntos

Precio: 12,50 euros

Perfil: Fresco y vibrante, ideal por maridar con pescado o marisco.

DO Penedès

3. Sabaté y Coca CastellRoigSo Blanco 2023

Puntuación Parker: 90 puntos

Precio: 9,95 euros

Perfil: Mineral y refrescante, perfecto para descubrir los vinos de nuestra tierra.

4. Pardas Sus Scrofa 2022

Puntuación Parker: 91 puntos

Precio: 10,70 euros

Perfil: Muy afrutado y con acidez equilibrada, con la variedad autóctona Sumoll.

DO Terra Alta

5. Herencia Altés Garnacha 2023

Puntuación Parker: 91 puntos

Precio: 8,10 euros

Perfil: Frescura mediterránea, con mucha personalidad.

DO Empordà

6. Finca Olivardots Vermell 2020

Puntuación Parker: 90 puntos

Precio: 12,70 euros

Perfil: Textura sedosa y toque afrutado, ideal por cualquier momento.

7. Finca Olivardots Rosa de Ánfora 2023

Puntuación Parker: 92 puntos

Precio: 13,75 euros (algo más caro, ¡pero merece la pena!)

Perfil: Frescura y elegancia, perfecto para un aperitivo.

¿Por qué probar estos vinos?

Los vinos catalanes con más de 90 puntos Parker por menos de 12 euros demuestran que no hay que gastar una fortuna para disfrutar de una experiencia enológica de alto nivel. Desde la frescura de los blancos del Penedès hasta la profundidad de los tintos de Montsant y Terra Alta, cada vino tiene una personalidad única que enamorará cualquier amante del buen vino. No esperes una gran ocasión: cualquier momento es perfecto para brindar con estas joyas vinícolas catalanas. ¡Salud y a brindar!