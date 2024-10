La administración Puigdemont asume hoy la dirección de Junts

Carles Puigdemont será proclamado hoy, de nuevo, presidente de Juntstras una votación que no será más que un trámite al carecer de alternativa. Junto a él, como se oficializó ayer en la segunda jornada del Congreso de los posconvergentes en Calella, lo hará una cúpula «renovada» y diseñada «cuidadosamente» por el expresidente; tanto que la propia formación ha impuesto el controvertido sistema de listas cerradas y bloqueadas para que la militancia no pueda modificar en grado alguno el «equipo» con el que Puigdemont aspira a «erigirse como alternativa al actual Govern de Salvador Illa» y a la par «liderar el camino hacia la independencia, sin renunciar a la unilateralidad». Al expresidente del Govern le acompañará, en primer lugar, el actual secretario general, Jordi Turull, que fue ayer el encargado de presentar la candidatura y que repetirá en el cargo.

A ambos se le sumarán un total de hasta cuatro vicepresidencias que gracias a la aprobación de las modificaciones planteadas por la ponencia organizativa, la primera que salió adelante en el Congreso, recaerán sobre Míriam Nogueras, líder de los posconvergentes en el Congreso de los Diputados y conocida entre los suyos como «la capitana»; Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament de Cataluña; Josep Rius, portavoz del partido, diputado y concejal en Barcelona -quien con la anterior normativa hubiera incurrido en incompatibilidades-; y finalmente Toni Castellà, el líder de la escisión independentista de Unió, Demòcrates, que se integró en Junts el pasado miércoles a través de un acuerdo firmado en Bruselas.

El democristiano, diputado de Junts en el Parlament pero en calidad de independiente, tampoco hubiera podido acceder al cargo con el anterior reglamento, pues se exigía un mínimo de seis meses de militancia para hacerlo. Otros nombres importantes de la nueva «administración» de Puigdemont y Turull son los de la diputada Judith Toronjo, que será la secretaria de organización del partido; Teresa Pallarès, la nueva secretaria de finanzas de los posconvergentes; o Anna Navarro, que fue la número dos en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo y se incorporará a la ejecutiva como vocal. Entre los 23 vocales propuestos figuran, además, destacados dirigentes como el exconsejero Jaume Giró; los candidato en los pasados comicios por Girona y Lleida, Salvador Vergés y Jeannine Abella, respectivamente; la expresidenta del Parlament Anna Erra o el también diputado y exconsejero Joan Canadell, cada uno de ellos con una responsabilidad sectorial.

En la rueda de prensa ofrecida por Turull para presentar los nombres de esta candidatura, muchos de los cuales ya habían trascendido, el secretario general quiso destacar la «pluralidad» de la lista. «Hay personas de diferentes tradiciones ideológicas, distintas opciones políticas y también de diversos puntos del territorio», destacó Turull, añadiendo que el objetivo de Junts es que «el máximo de ciudadanos posible se sientan reflejados en la dirección del partido». «Más del 50% de los miembros de esta candidatura de 31 personas no habían formado parte nunca de la ejecutiva de Junts», insistió, lamentando asimismo que Puigdemont no pudiera asistir personalmente al Congreso: «No queremos dar una sensación de normalidad cuando no la hay», aseguró el dirigente.

Más allá de algunos reproches de la presidenta saliente, Laura Borràs, en su discurso de despedida, tanto Turull como otros miembros destacados de Junts quisieron destacar el «compañerismo» y el «buen rollo» de este Congreso que termina esta mañana con la votación final y con la intervención de Puigdemont, a partir de la 13.30 horas, donde comentará la «hoja de ruta» validada por la militancia y la sutil «derechización» del partido, que apostó en la ponencia ideológica por una política fiscal de corte liberal y menciona alguna propuesta conservadora en, por ejemplo, inmigración. Por ahora, no obstante, la actitud del partido tanto en Cataluña como en Madrid, como aseguró Turull, se mantendrá: «oposición» aquí y «negociación» allí.