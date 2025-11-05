Los comuns condicionan la aprobación de los presupuestos a prohibir la compra de vivienda especulativa

Los comuns han añadido una nueva condición para dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña: ahora reclaman a Salvador Illa, presidente del Govern, que prohiba la compra de vivienda especulativa. Así lo ha anunciado Jéssica Albiach, líder del grupo en el Parlament, durante la sesión de control al ejecutivo. La medida saltó a la palestra la semana pasada, cuando los comuns registraron una proposición de ley para modificar la ley catalana de urbanismo y dotar a los ayuntamientos de herramientas para vetar la compra especulativa de pisos.

Todo parte de un informe encargado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que se hizo público el pasado 10 de octubre, en el que, según Albiach. "se decía que, jurídicamente, es viable prohibir la compra especulativa". Desde entonces, distintos portavoces del Govern, a instancias de interpelaciones de grupos como los comuns o la CUP, se han mostrado abiertos a, como mínimo, "estudiar" la medida y, si es viable, aplicarla. Así lo ha dicho Illa en el Parlament en respuesta a Albiach: "La prioridad número 1 del Govern es la vivienda. He leído el informe del AMB". Del mismo modo, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, reconocía ayer en rueda de prensa que el presidente ha encargado a su Departament, el de Vivienda, otros informes propios para analizar "el encaje jurídico", y así lo ha confirmado el líder del ejecutivo en sede parlamentaria aunque, ha dicho, "no es algo sencillo".

Sin embargo, esta declaración de intenciones de Illa no ha convencido a Albiach, quien le ha reprochado al presidente que "el trabajo jurídico ya está hecho" y que "lo que falta es voluntad política" para materializar la propuesta. Una propuesta que, como ha dicho la líder, cuenta con dos condiciones. La primera es que se aplique en zonas de mercado tensionado, y la segunda es que sea "mientras dure la emergencia habitacional". Bajo esta medida, se pretende que, bajo esas condiciones, alguien solo pueda tener una vivienda, su residencia habitual, y una segunda solo si es en otro municipio.

Para Albiach, lo que hace evidente la urgencia de esta ley es que "el mercado de vivienda está secuestrado en unas pocas manos" y que "el 60% de las compras de vivienda se pagan al contado y lo hacen especuladores y fondos buitres". De este modo, más allá de las exigencias que los comuns ya le estaban poniendo al Govern de Illa para negociar las cuentas catalanas, básicamente el cumplimiento de los acuerdos firmados en el marco de los suplementos de crédito, ahora se suma esta propuesta: "Si en algún momento nos sentamos a negociar los presupuestos, la prohibición de las compras especulativas será un tema central en la mesa de negociación".

Illa, por su parte, ha explicado que al ejecutivo no le "temblarán las piernas" y que están abiertos a cualquier medida que sea "realista, verosímil y tenga cabida en el marco jurídico". Del mismo modo, ha reafirmado su "voluntad" y ha recordado la política del Govern en esta materia: "Poner más vivienda a disposición de la ciudadanía, construir, favorecer que aquellos municipios que quieran puedan prohibir las viviendas turísticas e intervenir el mercado con medidas concretas". Además, en respuesta a Ferran Pedret, líder del PSC en la cámara, Illa ha destacado otras medidas impulsadas por su gobierno: el plan para adquirir 50.000 VPOs, los préstamos para jóvenes para adquirir una primera vivienda, y el plan para construir 214.000 pisos movilizando solares.

No presentarán los presupuestos si no hay apoyos asegurados

Por otro lado, Salvador Illa ha dicho lo que ayer adelantó su portavoz, Sílvia Paneque: que el Govern no iniciará la tramitación parlamentaria de los presupuestos catalanes hasta que no tenga asegurado el apoyo de sus socios, Esquerra Republicana y los comuns. "Los presentaré cuando los tenga acordados, y ahora estoy trabajando en ello", ha dicho Illa quien, por ahora, no cuenta con los apoyos suficientes, pues sus socios le reclaman "pocos avances tangibles" en aquellos acuerdos firmados en la investidura.

Así se ha manifestado en respuesta a Albert Batet, líder de Junts en el Parlament, quien le ha afeado al presidente su "segundo año de legislatura y segundo sin presupuestos". Batet le ha expresado que "los socialistas son los reyes de los incumplimientos, en Madrid y en Cataluña" pues su "principal" compromiso fue que Cataluña tendría presupuestos "tanto en 2024, como en 2025, como en 2026", algo que no se ha hecho realidad. "Así no se gobierna un país, eso es mala política", ha reprochado el postconvergente para quien, sin presupuestos "toda la propaganda del Govern son solo titulares y papel mojado".