Más de 470 delincuentes detenidos y 24.000 identificados: el balance del plan 'Kanpai' contra la multirreincidencia en Cataluña

La lucha contra la multirreincidencia obligó a Cataluña a crear un nuevo dispositivo contra este tipo de delincuencia: el plan ‘Kanpai’. Un operativa, que desde que entró en vigor el pasado mes de abril, ha llevado a cabo diez dispositivos operativos, —mayoritariamente en la zona metropolitana de Barcelona, pero también en otros puntos de la comunidad— derivando en la detención de 470 personas con más de 4.000 antecedentes y la identificación de otras 24.000 con 53.000 antecedentes, en seis meses.

Con esta medida, la policía catalana, además, ha investigado a 180 individuos con un millar de antecedentes, a través del despliegue de 135 dispositivos en 28 ciudades catalanas. Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa la consellera de Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, junto al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius. En ella, Parlon ha asegurado que esta propuesta frente a la multirreincidencia "es eficaz" y "ha venido para quedarse para mejorar la sensación de seguridad y confort en la ciudadanía catalana".

"Tolerancia cero"

"Este instrumento es una buena forma de movilizar los recursos de manera coordinada para combatir la multirreincidencia e ir a buscar a aquellos que contribuyen en esta percepción de la población", ha indicado Parlon, quien ha declarado "la guerra" a este tipo de delitos: "Tolerancia cero". Por otro lado, el plan 'Kanpai' ha servido igualmente para actuar contra el robo de objetos en Cataluña. En seis meses, se han recuperado 2.000 móviles que han supuesto la detención de 24 personas, 18 investigados la reparación de 115.850 euros en efectivo, según ha afirmado Esquius.

En el caso de Barcelona, se ha entendido como delincuente persistente a aquellas personas "que presentaban más de siete detenciones en hurtos o robos con fuerza, o cinco o más, en delitos con violencia": "El perfil del detenido es el de una persona oportunista, que opera en zonas conocidas, normalmente cerca de su domicilio para poder esconder rápidamente el objeto del delito", ha apuntado el comisario jefe de los Mossos. Según el cuerpo policial, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, se han contabilizado 830 individuos con este perfil delincuencial. "A pesar de ser el 10% de los autores, concentran casi el 34% de los delitos", ha subrayado Miquel Esquius.

Criterios sobre la multirreincidencia

Sobre las características de la multirreincidencia según el territorio, Trapero ha concretado que "la problemática no es la misma en Barcelona que en otro sitio". Por eso, según el director general de la Policía, en noviembre de 2025 hay 3.969 delincuentes persistentes: el 78% se concentran en regiones metropolitanas, mientras que un 22% en el resto de Cataluña. Igualmente, Trapero ha explicado un nuevo concepto para detectar a un "Delincuente Activo con Riesgo de Persistencia (DARP)". Es decir, a aquel individuo que haya cometido un mínimo de dos delitos en los últimos seis meses, presente un elevado riesgo de persistencia delictiva y, a su vez, este sea vigente en un territorio y momento determinado.

(En desarrollo)