Sigue la revuelta vecinal en Barcelona por la zona verde de aparcamiento: aparecen parquímetros vandalizados

Los vecinos de Canyelles, un barrio barcelonés, siguen en pie de guerra frente a la Zona Verde instalada recientemente en su distrito. El Ayuntamiento de Barcelona anunció a principios de octubre que el próximo mes de noviembre se instalarán más de 900 plazas de aparcamiento de Zona Verde en el barrio de Canyelles. De esta manera, espacios que hasta entonces eran gratuitos, pasaron a ser de pago.

El consistorio liderado por Jaume Collboni defendió la medida asegurando que la intención es "ordenar el estacionamiento de la vía publica y fomentar una movilidad más sostenible en la zona". Sin embargo, los vecinos creen que esta es una medida puramente recaudatoria, y exigieron realizar una "consulta" en el barrio. Ante esta situación, y como muestra del malestar vecinal, los vecinos de Canyelles pintaron de blanco varias de las plazas verdes ya pintadas por el Ayuntamiento.

Ahora, varios parquímetros del barrio han sido vandalizados. El sistema entró en funcionamiento hace pocos días, y tanto en la calle Federico Garcia Lorca como en la calle Antonio Machado han aparecido los aparatos de pago rotos y golpeados.

Canyelles es uno de los pocos barrios de Barcelona que todavía conserva zonas gratuitas de aparcamiento, y los vecinos piden no pasar a la Zona Verde: "No somos ricos, esto no es Pedralbes", se queja una vecina a Noticas Cuatro.