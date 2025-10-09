Los alumnos de Barcelona con vulnerabilidad mejoran resultados académicos, según el Ayuntamiento

El Informe de Oportunidades Educativas 2024, elaborado por el Institut Metròpoli por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, refleja que los alumnos en situación de vulnerabilidad siguen mejorando resultados académicos.

Según el informe, atendiendo a los resultados de las pruebas de competencias básicas de 4º de ESO, los resultados de los alumnos en situación de vulnerabilidad han ascendido 7 puntos de media, explica el consistorio en un comunicado.

El curso pasado obtuvieron una calificación media de 71,9 en centros concertados y de 66,7 en centros públicos, notas que en 2020-2021 habían sido de 67,6 y 60,7 respectivamente.

Descenso generalizado

Según las pruebas estandarizadas (Competències Bàsiques, PCB y PISA), la calificación de los alumnos presenta un empeoramiento generalizado en Cataluña y Barcelona en todas las comepetencias, matemáticas, lenguas, medio natural y cientificotécnica.

Sin embargo, la ciudad obtiene resultados significativamente superiores a la media catalana, especialmente en Primaria, que se suma a la mejora de los alumnos en situación de vulnerabilidad.