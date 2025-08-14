Así es el plan contra el calor que Barcelona ha activado por "peligro alto para la ciudadanía"

Hace tres días el Ayuntamiento de Barcelona activó la alerta por noches tórridas en la ciudad. Hoy, el consistorio ha decidido ampliar la alerta e incluir la diurna por calor intenso. Según han explicado en un comunicado, la situación meteorológica del día de hoy supone un "peligro alto para la ciudadanía vulnerable", ya que se prevé que el pico de calor pueda superar los 34º durante el día.

El plan incluye que un equipo de profesionales coordinado por el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona saldrá a la calle durante las horas de calor más extremo para repartir agua a las personas vulnerables, especialmente las que no tienen hogar, e informarles de la posibilidad de utilizar los refugios climáticos de la ciudad.

Además, este grupo especializado también estarán alerta ante la posibilidad de encontrar a más personas en situación de riesgo por los efectos del calor. Los servicios de teleasistencia, según ha confirmado el Ayuntamiento, harán un seguimiento a las personas vulnerables, y se ampliarán las actividades en los centros climatizados como casales para gente mayor o los centros para personas con discapacidad.

El consistorio ha recordado también que la ciudad tiene una red de "refugios climáticos" para prevenir golpes de calor. Son más de 400 espacios "que incluyen bibliotecas, centros cívicos, colegios, parques...Todos son accesibles y tienen puntos de agua". En total, Barcelona tiene más de 1.740 fuentes distribuidas por la ciudad.